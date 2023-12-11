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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Порту
 
Позже
Шахтёр Донецк
Прогнозы 47
Порту 83% (39)
X 12.8% (6)
Шахтёр Донецк 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Шахтёр Донецк
7.00
4.76
7.12
Все Коэффициенты

История личных встреч

Порту
Шахтёр Донецк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
2.33

Среднее время на гол

60
38

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 (1) 0.8
Галено Вандерсон 2 0.4
Тареми Мехди 1 0.2
Пепе VI 1 0.2
Пепе Кеплер 1 0.2
Эуштакиу Стивен 1 0.2
Мариу Жоау III 0 0
Консейсау Франсишку 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.6
Ракицкий Ярослав 1 0.2
Матвиенко Николай 1 0.2
Судаков Георгий 1 0.2
Келси Кевин 1 0.2
Зубков Александр 0 0
Назарина Егор 0 0
Конопля Ефим 0 0
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 3 0
Кардозу Фабиу 2 0
Мариу Жоау III 2 0
Пепе VI 2 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Консейсау Франсишку 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конопля Ефим 3 0
Сикан Даниил 2 0
Степаненко Тарас 1 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0
Невертон 1 0

Результаты матчей

Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
2
Порту
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шахтёр Донецк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
25%
2
67%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Порту - Каса Пия 3:1 Эшторил - Порту 3:1 Фамаликан - Порту 0:3 Барселона - Порту 2:1
Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0
Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2

Результаты матчей

Порту
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Порту
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 5 4 0 1 10 - 3 12
2.
Порту
 5 3 0 2 10 - 5 9
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 7 - 7 9
4.
Антверпен
 5 0 0 5 3 - 15 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Порту
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Антверпен
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 3 2 0 1 8 - 4 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Барселона
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Антверпен
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Порту - Шахтёр Донецк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Порту 83% (39)
    X 12.8% (6)
    Шахтёр Донецк 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Шахтёр Донецк
    7.00
    4.76
    7.12
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    Прогнозы на матч Порту - Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Порту
    82.6% (38)
    Ничья
    13% (6)
    Шахтёр Донецк
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.16% (22)
    Меньше
    48.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    43.5% (20)
    2:0 Порту
    21.7% (10)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    1:0 Порту
    10.9% (5)
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