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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Ньюкасл
 
Позже
Милан
Прогнозы 156
Ньюкасл 58.3% (91)
X 21.2% (33)
Милан 20.5% (32)
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Милан
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1
Дубравка
Мартин
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
21
Ливраменто
Валентино
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
10
Гордон
Энтони
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
42
Флоренци
Алессандро
80
Муса
Юнус
14
Рейндерс
Тиджани
8
Лофтус-Чик
Рубен
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
10
Леау
Рафаэл
Ньюкасл
4-3-3
Милан
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Милан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 1 0.2
Исак Александр 1 0.2
Бёрн Дэн 1 0.2
Шёр Фабиан 1 0.2
Лонгстафф Шон 1 0.2
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 1 0.2
Леау Рафаэл 1 0.2
Чуквуэзе Саму 1 0.2
Калабрия Давиде 0 0
Эрнандес Тео 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поуп Ник 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Шёр Фабиан 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Жоэлинтон 1 0
Холл Льюис 1 0
Гордон Энтони 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 3 0
Крунич Раде 2 0
Томори Фикайо 2 0
Жиру Оливье 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Тиав Малик 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Милан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Милан 3:2 Милан - Фрозиноне 3:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Милан - Фиорентина 1:0
Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Милан

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 5 3 1 1 6 - 3 10
2.
ПСЖ
 5 2 1 2 8 - 7 7
3.
Ньюкасл
 5 1 2 2 5 - 5 5
4.
Милан
 5 1 2 2 3 - 7 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Боруссия Д
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Милан
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Ньюкасл
 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Ньюкасл
 3 0 2 1 1 - 3 2
3.
Милан
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Дэнни Маккили (Дордрехт, Нидерланды);
    Ассистент: Хессел Стегстра (Нидерланды);
    Ассистент: Ян де Врис (Нидерланды);
    Резервный: Аллард Линдхут (Нидерланды).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках поединка группового этапа 6-го тура турнира сойдутся лицом к лицу футболисты «Ньюкасла» и «Милана». Встреча состоится в Ньюкасле, на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 23 минуты.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 156
Ньюкасл 58.3% (91)
X 21.2% (33)
Милан 20.5% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Милан
3.85
4.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ньюкасл - Милан

Исход игры
Ньюкасл
58.9% (96)
Ничья
20.2% (33)
Милан
20.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
61.26% (68)
Меньше
38.74% (43)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
31.9% (52)
1:1 Ничья
12.9% (21)
1:0 Ньюкасл
11% (18)
1:2 Милан
4.3% (7)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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