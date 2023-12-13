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Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Антверпен
 
Позже
Барселона
Прогнозы 129
Антверпен 5.4% (7)
X 3.1% (4)
Барселона 91.5% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Барселона
5.90
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1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
27
Кейта
Мандела
48
Вермирен
Артур
8
Юсуф
Альхассан
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
19
Эджуке
Чидера
13
Пенья
Иньяки
39
Форт
Эктор
23
Кунде
Жюль
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
32
Лопес
Фермин
18
Ромеу
Ориоль
20
Роберто
Серхи
27
Ямаль
Ламин
9
Левандовски
Роберт
7
Торрес
Ферран
Антверпен
4-3-3
Барселона
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Барселона

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 2 0.29
Янссен Винсент 1 0.14
Керк Джирано 1 0.14
Юсуф Альхассан 1 0.14
Муйя Арбнор 1 0.14
Вермирен Артур 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.6
Торрес Ферран 2 0.4
Канселу Жоау 1 0.2
Лопес Фермин 1 0.2
Левандовски Роберт 1 0.2
Гави 1 0.2
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Педри 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муйя Арбнор 2 1
Алдервейрельд Тоби 2 0
Батай Йелле 0 1
Эккеленкамп Юрген 0 1
Кулибали Сумайла 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бутез Жан 1 0
Керк Джирано 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Кейта Мандела 1 0
Вермирен Артур 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Фелиш Жоау 2 0
Араухо Рональд 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Роберто Серхи 1 0
Канселу Жоау 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Кунде Жюль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Результаты матчей

Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
8
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Барселона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
4
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
Барселона
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1
Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0

Результаты матчей

Антверпен
Барселона

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
3
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 5 4 0 1 10 - 3 12
2.
Порту
 5 3 0 2 10 - 5 9
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 7 - 7 9
4.
Антверпен
 5 0 0 5 3 - 15 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Порту
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Антверпен
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 3 2 0 1 8 - 4 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Барселона
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Антверпен
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Антверпен" принимает "Барселону". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Антверпен - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 20 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 129
Антверпен 5.4% (7)
X 3.1% (4)
Барселона 91.5% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Барселона
5.90
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4.90
4.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Антверпен - Барселона онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Антверпен - Барселона

Исход игры
Антверпен
5.4% (7)
Ничья
3.1% (4)
Барселона
91.5% (119)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
0:2 Барселона
26.9% (35)
1:2 Барселона
23.1% (30)
1:3 Барселона
12.3% (16)
0:1 Барселона
9.2% (12)
0:3 Барселона
6.2% (8)
1:1 Ничья
2.3% (3)
0:4 Барселона
1.5% (2)
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