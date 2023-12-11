Тур: 6. Стадион: Босуил.
История личных встреч
Антверпен
Барселона
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.29
|Янссен Винсент
|1
|0.14
|Керк Джирано
|1
|0.14
|Юсуф Альхассан
|1
|0.14
|Муйя Арбнор
|1
|0.14
|Вермирен Артур
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелиш Жоау
|3
|0.6
|Торрес Ферран
|2
|0.4
|Канселу Жоау
|1
|0.2
|Лопес Фермин
|1
|0.2
|Левандовски Роберт
|1
|0.2
|Гави
|1
|0.2
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Рафинья Диас
|0
|0
|Педри
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муйя Арбнор
|2
|1
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Батай Йелле
|0
|1
|Эккеленкамп Юрген
|0
|1
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|2
|1
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Де Йонг Френки
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
8
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Барселона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
15
4
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0
Результаты матчей
Антверпен
Барселона
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
25
32
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
Прогнозы на матч Антверпен - Барселона
Исход игры
Антверпен
4.3% (2)
Ничья
6.5% (3)
Барселона
89.1% (41)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
50% (22)
Нет
50% (22)
Популярный счёт
0:2 Барселона
28.3% (13)
1:2 Барселона
23.9% (11)
1:3 Барселона
13% (6)
0:3 Барселона
10.9% (5)
1:1 Ничья
6.5% (3)
0:1 Барселона
4.3% (2)
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