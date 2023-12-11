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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Антверпен
 
Позже
Барселона
Прогнозы 45
Антверпен 4.4% (2)
X 6.7% (3)
Барселона 88.9% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Барселона
7.60
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7.20
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Антверпен
Барселона

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
5:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баликвиша Мишель-Анже 2 0.29
Янссен Винсент 1 0.14
Керк Джирано 1 0.14
Юсуф Альхассан 1 0.14
Муйя Арбнор 1 0.14
Вермирен Артур 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 3 0.6
Торрес Ферран 2 0.4
Канселу Жоау 1 0.2
Лопес Фермин 1 0.2
Левандовски Роберт 1 0.2
Гави 1 0.2
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Педри 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муйя Арбнор 2 1
Алдервейрельд Тоби 2 0
Батай Йелле 0 1
Эккеленкамп Юрген 0 1
Кулибали Сумайла 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Янссен Винсент 1 0
Бутез Жан 1 0
Керк Джирано 1 0
Вейндал Оуэн 1 0
Юсуф Альхассан 1 0
Кейта Мандела 1 0
Вермирен Артур 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Фелиш Жоау 2 0
Араухо Рональд 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Роберто Серхи 1 0
Канселу Жоау 1 0
Де Йонг Френки 1 0
Кунде Жюль 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0

Результаты матчей

Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Антверпен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
8
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Барселона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
0 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
67%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
4
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
1
25%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2
Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона - Атлетико М 1:0 Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1
Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0

Результаты матчей

Антверпен
Барселона

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
5
1.5
3
2

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 5 4 0 1 10 - 3 12
2.
Порту
 5 3 0 2 10 - 5 9
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 7 - 7 9
4.
Антверпен
 5 0 0 5 3 - 15 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Порту
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Антверпен
 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 3 2 0 1 8 - 4 6
2.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Барселона
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Антверпен
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Антверпен - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 45
    Антверпен 4.4% (2)
    X 6.7% (3)
    Барселона 88.9% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Антверпен
    Ничья
    Барселона
    7.60
    Реклама, betcity.ru
    7.20
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Антверпен - Барселона

    Исход игры
    Антверпен
    4.3% (2)
    Ничья
    6.5% (3)
    Барселона
    89.1% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (22)
    Нет
    50% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    28.3% (13)
    1:2 Барселона
    23.9% (11)
    1:3 Барселона
    13% (6)
    0:3 Барселона
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Барселона
    4.3% (2)
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    Антверпен
    Барселона
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