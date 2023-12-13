Тур: 6. Стадион: Селтик Парк. Главный судья: Бастьен Бенуа
Прогноз на матч от Liveresult
1
Харт
Джо
57
Уэлш
Стивен
24
Ивата
Томоки
- Основной состав
-
1 Харт ДжоВратарь
- Защитник
-
57 Уэлш СтивенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ивата ТомокиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
-
43 Моррисон ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
68 Фрейм МитчелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 О Хен-ГюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Селтик
Фейеноорд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Селтик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фурухаси Кёго
|2
|0.4
|Пальма Луис
|1
|0.2
|О'Райли Мэттью
|0
|0
|Маэда Дайдзэн
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.4
|Стенгс Келвин
|1
|0.2
|Виффер Матс
|1
|0.2
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0.2
|Ганцко Давид
|1
|0.2
|Зерруки Рамиз
|1
|0.2
|Иванушец Лука
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Карточки
Селтик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальма Луис
|3
|0
|Лагербильке Густав
|1
|1
|Тэйлор Грэг
|2
|0
|Маэда Дайдзэн
|0
|1
|Хольм Один Тьяго
|0
|1
|Макгрегор Каллум
|1
|0
|Картер-Викерс Кэмерон
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
|Филлипс Натаниэль
|1
|0
|Джонстон Алистер
|1
|0
|Чжун Ян Хён
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Лопес Маркос
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Хартман Квилиндси
|1
|0
Результаты матчей
Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фейеноорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Селтик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
0
5
Селтик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
67%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Селтик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Килмарнок - Селтик 2:1 Селтик - Хиберниан 4:1 Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Лацио - Селтик 2:0
Селтик - Мазеруэлл 1:1 Селтик - Абердин 6:0 Атлетико М - Селтик 6:0 Росс Каунти - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Миррен 2:1 Хиберниан - Селтик 0:0 Селтик - Атлетико М 2:2 Хартс - Селтик 1:4 Селтик - Килмарнок 3:1 Селтик - Лацио 1:2 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0
Результаты матчей
Селтик
Фейеноорд
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 67%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Селтик
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|15 - 6
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|4.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Селтик - Фейеноорд
Исход игры
Селтик
29.5% (38)
Ничья
41.9% (54)
Фейеноорд
28.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
89.29% (100)
Нет
10.71% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (40)
2:1 Селтик
17.1% (22)
1:2 Фейеноорд
17.1% (22)
2:2 Ничья
7% (9)
1:0 Селтик
5.4% (7)
2:3 Фейеноорд
3.1% (4)
0:1 Фейеноорд
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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