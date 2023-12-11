  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Селтик
 
Позже
Фейеноорд
Прогнозы 46
Селтик 41.3% (19)
X 41.3% (19)
Фейеноорд 17.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Селтик
Ничья
Фейеноорд
3.10
Реклама, tennisi.bet
3.90
Реклама, betcity.ru
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Селтик
Фейеноорд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Селтик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фурухаси Кёго 2 0.4
Пальма Луис 1 0.2
О'Райли Мэттью 0 0
Маэда Дайдзэн 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 2 0.4
Стенгс Келвин 1 0.2
Виффер Матс 1 0.2
Джаханбахш Алиреза 1 0.2
Ганцко Давид 1 0.2
Зерруки Рамиз 1 0.2
Иванушец Лука 0 0
Тимбер Квинтен 0 0

Карточки

Селтик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальма Луис 3 0
Лагербильке Густав 1 1
Тэйлор Грэг 2 0
Маэда Дайдзэн 0 1
Хольм Один Тьяго 0 1
Макгрегор Каллум 1 0
Картер-Викерс Кэмерон 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Филлипс Натаниэль 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Чжун Ян Хён 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 2 0
Стенгс Келвин 1 0
Лопес Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Виффер Матс 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Хартман Квилиндси 1 0

Результаты матчей

Селтик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фейеноорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Селтик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

0
5
Селтик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фейеноорд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
67%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
5
50%
1
50%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
2
67%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
2
14%
2
29%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Селтик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Килмарнок - Селтик 2:1 Селтик - Хиберниан 4:1 Сент-Джонстон - Селтик 1:3 Лацио - Селтик 2:0
Селтик - Мазеруэлл 1:1 Селтик - Абердин 6:0 Атлетико М - Селтик 6:0 Росс Каунти - Селтик 0:3 Селтик - Сент-Миррен 2:1 Хиберниан - Селтик 0:0 Селтик - Атлетико М 2:2 Хартс - Селтик 1:4 Селтик - Килмарнок 3:1 Селтик - Лацио 1:2 Мазеруэлл - Селтик 1:2 Ливингстон - Селтик 0:3 Фейеноорд - Селтик 2:0 Селтик - Данди 3:0 Рейнджерс - Селтик 0:1 Селтик - Сент-Джонстон 0:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0

Результаты матчей

Селтик
Фейеноорд

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 67%
6:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Селтик
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 5 3 2 0 15 - 6 11
2.
Лацио
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Фейеноорд
 5 2 0 3 8 - 8 6
4.
Селтик
 5 0 1 4 3 - 14 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Атлетико М
 2 2 0 0 9 - 2 6
3.
Фейеноорд
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Селтик
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 3 1 2 0 6 - 4 5
2.
Лацио
 2 1 0 1 3 - 4 3
3.
Фейеноорд
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Селтик
 3 0 0 3 0 - 10 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Фальк Расмус 4
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Селтик - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Селтик 41.3% (19)
    X 41.3% (19)
    Фейеноорд 17.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Селтик
    Ничья
    Фейеноорд
    3.10
    Реклама, tennisi.bet
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    3.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Селтик - Фейеноорд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Селтик - Фейеноорд

    Исход игры
    Селтик
    42.6% (20)
    Ничья
    40.4% (19)
    Фейеноорд
    17% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Селтик
    29.8% (14)
    1:1 Ничья
    27.7% (13)
    1:2 Фейеноорд
    10.6% (5)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
    1:0 Селтик
    6.4% (3)
    2:3 Фейеноорд
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Селтик
    Фейеноорд
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     