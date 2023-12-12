Тур: 6. Стадион: Стадио Олимпико.
История личных встреч
Рома
Шериф
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукаку Ромелу
|4
|0.8
|Белотти Андреа
|2
|0.4
|Паредес Леандро
|1
|0.2
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0.2
|Бове Эдоардо
|1
|0.2
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Челик Зеки
|0
|0
|Кристанте Бриан
|0
|0
|Льоренте Диего
|0
|0
Шериф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анкей Дэвид
|3
|0.33
|Янсане Момо
|2
|0.22
|Товар Кристиан
|2
|0.22
|Нгом-Мбекели Жером
|2
|0.22
|Энрике Луваннор
|2 (2)
|0.22
|Бадоло Седрик
|1
|0.11
|Рикардиньо Кавальканте
|1 (1)
|0.11
|Зохури Армель
|1
|0.11
|Пайва Винисиус
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Кристанте Бриан
|2
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Бове Эдоардо
|1
|0
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кики Габи
|5
|1
|Паулу Жоау
|2
|1
|Зохури Армель
|2
|1
|Апостолакис Константинос
|3
|0
|Бадоло Седрик
|3
|0
|Талал Амин
|2
|0
|Товар Кристиан
|2
|0
|Артундуага Алехандро
|2
|0
|Гарананга Мунаше
|2
|0
|Коваль Максим
|1
|0
|Нгом-Мбекели Жером
|1
|0
|Роберто Бордин
|1
|0
Результаты матчей
Рома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шериф
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
8
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шериф
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Пропущено
4
19
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
75%
4
21%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1
Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2
Шериф
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельцы - Шериф 3:1 Шериф - Славия Прага 2:3 Шериф - Зимбру 2:0 Флорешты - Шериф 0:4
Серветт - Шериф 2:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1 Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0
Результаты матчей
Рома
Шериф
Точный счет
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рома
Шериф
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
14
11
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
81
32
45
14
18
14
18
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогнозы на матч Рома - Шериф
Исход игры
Рома
95.7% (44)
Ничья
0% (0)
Шериф
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
21.43% (9)
Нет
78.57% (33)
Популярный счёт
2:0 Рома
39.1% (18)
3:0 Рома
19.6% (9)
2:1 Рома
17.4% (8)
1:0 Рома
8.7% (4)
4:0 Рома
4.3% (2)
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