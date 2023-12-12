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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Рома
 
Позже
Шериф
Прогнозы 45
Рома 95.6% (43)
X 0% (0)
Шериф 4.4% (2)
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Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Шериф
8.00
8.70
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19.00
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Рома
Шериф

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукаку Ромелу 4 0.8
Белотти Андреа 2 0.4
Паредес Леандро 1 0.2
Пеллегрини Лоренцо 1 0.2
Бове Эдоардо 1 0.2
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Челик Зеки 0 0
Кристанте Бриан 0 0
Льоренте Диего 0 0
Шериф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анкей Дэвид 3 0.33
Янсане Момо 2 0.22
Товар Кристиан 2 0.22
Нгом-Мбекели Жером 2 0.22
Энрике Луваннор 2 (2) 0.22
Бадоло Седрик 1 0.11
Рикардиньо Кавальканте 1 (1) 0.11
Зохури Армель 1 0.11
Пайва Винисиус 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Дика Эван 3 0
Кристанте Бриан 2 0
Белотти Андреа 1 0
Паредес Леандро 1 0
Бове Эдоардо 1 0
Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кики Габи 5 1
Паулу Жоау 2 1
Зохури Армель 2 1
Апостолакис Константинос 3 0
Бадоло Седрик 3 0
Талал Амин 2 0
Товар Кристиан 2 0
Артундуага Алехандро 2 0
Гарананга Мунаше 2 0
Коваль Максим 1 0
Нгом-Мбекели Жером 1 0
Роберто Бордин 1 0

Результаты матчей

Рома
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шериф
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Рома
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Шериф
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
8
Рома
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Шериф
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
75%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
11%
1
7%
1-15
3
33%
1
7%
16-30
1
11%
5
33%
31-45
3
33%
3
20%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Пропущено

4
19
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
75%
4
21%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рома - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Рома 1:2 Серветт - Рома 1:1 Рома - Удинезе 3:1
Лацио - Рома 0:0 Славия Прага - Рома 2:0 Рома - Лечче 2:1 Интер Милан - Рома 1:0 Рома - Славия Прага 2:0 Рома - Монца 1:0 Кальяри - Рома 1:4 Рома - Серветт 4:0 Рома - Фрозиноне 2:0 Дженоа - Рома 4:1 Торино - Рома 1:1 Шериф - Рома 1:2 Рома - Эмполи 7:0 Рома - Милан 1:2 Верона - Рома 2:1 Рома - Салернитана 2:2
Шериф
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельцы - Шериф 3:1 Шериф - Славия Прага 2:3 Шериф - Зимбру 2:0 Флорешты - Шериф 0:4
Серветт - Шериф 2:1 Шериф - Милсами 2:1 Шериф - ФКМ Унгень 5:0 Дачия-Буюканы - Шериф 0:4 Шериф - Серветт 1:1 Шериф - Спарта Селемет 4:0 Шериф - Петрокуб 0:0 Славия Прага - Шериф 6:0 Шериф - Бельцы 4:0 Зимбру - Шериф 0:1 Шериф - Рома 1:2 Шериф - Флорешты 5:1 Шериф - Клаксвик 2:1 Милсами - Шериф 2:0 Клаксвик - Шериф 1:1 Шериф - Дачия-Буюканы 5:0

Результаты матчей

Рома
Шериф

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рома
Шериф

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
4
1
1
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
2
1.5
4
5
1
4
2.5
1
8
1
4
3.5
1
8

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 5 4 0 1 13 - 4 12
2.
Рома
 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Серветт
 5 1 2 2 4 - 9 5
4.
Шериф
 5 0 1 4 5 - 14 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Рома
 2 2 0 0 6 - 0 6
3.
Серветт
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Шериф
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Рома
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Серветт
 2 0 1 1 1 - 5 1
4.
Шериф
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Шериф от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Рома 95.6% (43)
    X 0% (0)
    Шериф 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Шериф
    8.00
    8.70
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    19.00
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    Прогнозы на матч Рома - Шериф

    Исход игры
    Рома
    95.7% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Шериф
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    21.43% (9)
    Нет
    78.57% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    39.1% (18)
    3:0 Рома
    19.6% (9)
    2:1 Рома
    17.4% (8)
    1:0 Рома
    8.7% (4)
    4:0 Рома
    4.3% (2)
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