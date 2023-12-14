Тур: 6. Стадион: Олимпийский стадион (Афины).
1:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаХуан Карлос
0:1
20' ГолДэвид Дин
36' Желтая карточкаКорню Пьер
45' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
46' Желтая карточкаПьерро Францди
60' Желтая карточкаХаяй Илай
66' Желтая карточкаДжабер Махмуд
0:2
74' ГолЧери Тьяронн
1:2
89' ГолИоаннидис Фотис
90' Желтая карточкаШенквельд Барт
90'+7
Ход матча
10'
20'
0:1
36'
45'
46'
60'
66'
74'
0:2
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
15 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
12
Лодыгин
Юрий
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
55
Виллиан
Арао
40
Кайуф
Шариф
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
28
Хаяй
Илай
27
Корню
Пьер
10
Чери
Тьяронн
21
Дэвид
Дин
- Основной состав
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
55 Виллиан АраоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джованович Иван
- Основной состав
-
40 Кайуф ШарифВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
-
28 Хаяй ИлайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Корню ПьерПолузащитник
- Нападающий
-
10 Чери ТьяроннНападающий
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Запасные игроки
-
16 Ницан ИтамарВратарь
-
77 Фукс РойиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Наор ГониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Халаили АнанНападающий
-
34 Шибли ХамзаНападающий
-
Главный тренер: Дего Мессай
История личных встреч
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Фотис
|5 (2)
|0.83
|Паласиос Себастьян
|1
|0.17
|Шпорар Андраж
|1
|0.17
|Де Вильена Тонни
|0
|0
|Бернард Дуарте
|0
|0
|Котсирас Яннис
|0
|0
|Гнезда-Черин Адам
|0
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|1
|0.17
|Сек Абдулай
|1
|0.17
|Дэвид Дин
|1
|0.17
|Корню Пьер
|0
|0
|Рафаэлов Лиор
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Рубен
|2
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Шенквельд Барт
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Хуанкар
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
|Вагианнидис Георгиос
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корню Пьер
|3
|0
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|2
|0
|Кандил Маор
|2
|0
|Шимич Лоренцо
|2
|0
|Кафумана Шоу
|2
|0
|Чери Тьяронн
|1
|0
|Саба Диа
|1
|0
|Пьерро Францди
|1
|0
|Мохамед Али II
|1
|0
|Наор Гони
|1
|0
|Джабер Махмуд
|1
|0
|Хаяй Илай
|1
|0
|Халаили Анан
|1
|0
Результаты матчей
Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
0
Панатинаикос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Маккаби Хайфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Бейтар 1:1 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3
Маккаби Хайфа - Хапоэль Петах-Тиква 2:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1
Результаты матчей
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Панатинаикос
Маккаби Хайфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|4.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Панатинаикос 1:2 Маккаби Хайфа
Исход игры
Панатинаикос
89.1% (106)
Ничья
10.1% (12)
Маккаби Хайфа
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
53.04% (61)
Нет
46.96% (54)
Популярный счёт
2:1 Панатинаикос
39.5% (47)
1:0 Панатинаикос
29.4% (35)
2:0 Панатинаикос
14.3% (17)
1:1 Ничья
6.7% (8)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:1 Панатинаикос
2.5% (3)
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