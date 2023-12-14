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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Панатинаикос
1:2
Конец матча
Маккаби Хайфа
0'
10' Желтая карточка
Хуан Карлос
0:1
20' Гол
Дэвид Дин
36' Желтая карточка
Корню Пьер
45' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
46' Желтая карточка
Пьерро Францди
60' Желтая карточка
Хаяй Илай
66' Желтая карточка
Джабер Махмуд
0:2
74' Гол
Чери Тьяронн
1:2
89' Гол
Иоаннидис Фотис
90' Желтая карточка
Шенквельд Барт
90'+7

Ход матча

10'
Хуан Карлос
 
20'
0:1
Дэвид Дин
(Корню Пьер)
32'
 
Джабер Махмуд
Мохамед Али
36'
 
Корню Пьер
45'
 
Сундгрен Даниэль
46'
 
Пьерро Францди
46'
 
Фейнголд Илай
Сундгрен Даниэль
60'
 
Хаяй Илай
66'
 
Джабер Махмуд
67'
 
Рафаэлов Лиор
Дэвид Дин
69'
Adam Cherin
Де Вильена Тонни
 
69'
Мансини Даниэль
Паласиос Себастьян
 
74'
0:2
Чери Тьяронн
(Корню Пьер)
80'
 
Халаили Анан
Чери Тьяронн
80'
 
Подгоряну Суф
Корню Пьер
80'
Младенович Филип
Хуан Карлос
 
88'
Шпорар Андраж
Канталапьерда Аитор
 
89'
Иоаннидис Фотис
(Бернард Дуарте)
1:2
90'
Шенквельд Барт
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 15 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 119
Панатинаикос 89.1% (106)
X 10.1% (12)
Маккаби Хайфа 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Лодыгин
Юрий
2
Вагианнидис
Георгиос
5
Шенквельд
Барт
21
Едвай
Тин
3
Хуанкар
55
Виллиан
Арао
10
Бернард
Дуарте
52
Де
Вильена
Тонни
34
Паласиос
Себастьян
7
Иоаннидис
Фотис
22
Канталапьерда
Аитор
40
Кайуф
Шариф
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
28
Хаяй
Илай
4
Мохамед
Али
II
5
Кафумана
Шоу
27
Корню
Пьер
9
Пьерро
Францди
10
Чери
Тьяронн
21
Дэвид
Дин
Панатинаикос
4-3-3
Маккаби Хайфа
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Фотис 5 (2) 0.83
Паласиос Себастьян 1 0.17
Шпорар Андраж 1 0.17
Де Вильена Тонни 0 0
Бернард Дуарте 0 0
Котсирас Яннис 0 0
Гнезда-Черин Адам 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 1 0.17
Сек Абдулай 1 0.17
Дэвид Дин 1 0.17
Корню Пьер 0 0
Рафаэлов Лиор 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Рубен 2 0
Джуричич Филип 1 0
Шенквельд Барт 1 0
Виллиан Арао 1 0
Хуанкар 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Иоаннидис Фотис 1 0
Вагианнидис Георгиос 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корню Пьер 3 0
Рафаэлов Лиор 2 0
Сундгрен Даниэль 2 0
Кандил Маор 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Чери Тьяронн 1 0
Саба Диа 1 0
Пьерро Францди 1 0
Мохамед Али II 1 0
Наор Гони 1 0
Джабер Махмуд 1 0
Хаяй Илай 1 0
Халаили Анан 1 0

Результаты матчей

Панатинаикос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Маккаби Хайфа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Панатинаикос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Маккаби Хайфа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
0
Панатинаикос
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Маккаби Хайфа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Панатинаикос - ОФИ 4:0 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Арис Салоники - Панатинаикос 2:0 Кифисия - Панатинаикос 0:1
Ренн - Панатинаикос 3:1 Ламия - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Панатинаикос - Ренн 1:2 Панатинаикос - Атромитос 5:0 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:2 Астерас - Панатинаикос 1:4 Панатинаикос - АЕК 1:2 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Брага - Панатинаикос 2:1 Марсель - Панатинаикос 2:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Маккаби Хайфа - Бейтар 1:1 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3
Маккаби Хайфа - Хапоэль Петах-Тиква 2:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1

Результаты матчей

Панатинаикос
Маккаби Хайфа

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Панатинаикос
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 6 4 1 1 9 - 7 13
2.
Ренн
 6 4 0 2 13 - 6 12
3.
Маккаби Хайфа
 6 1 2 3 3 - 9 5
4.
Панатинаикос
 6 1 1 4 7 - 10 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ренн
 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Панатинаикос
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Маккаби Хайфа
 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 6 1
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Сундгрен Даниэль уходит с поля. Ilay Feingold выходит вместо него
    • 46'
      Пьерро Францди получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Панатинаикос 89.1% (106)
    X 10.1% (12)
    Маккаби Хайфа 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Панатинаикос 1:2 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Панатинаикос
    89.1% (106)
    Ничья
    10.1% (12)
    Маккаби Хайфа
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Панатинаикос
    39.5% (47)
    1:0 Панатинаикос
    29.4% (35)
    2:0 Панатинаикос
    14.3% (17)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Панатинаикос
    2.5% (3)
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