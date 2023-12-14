  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 27369
Легия
2:0
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
1:0
34' Гол
Рибейру Юри
53' Красная карточка
Инди Мартинс
2:0
81' Гол
Крамер Блаж
90'+3

Ход матча

34'
Рибейру Юри
(Жозуэ Филипе)
1:0
53'
 
Инди Мартинс
60'
 
Одгор Йенс
Ван Бредероде Мирон
60'
 
Базур Рихедли
Данташ Тьягу
68'
Крамер Блаж
Гуаль Марк
 
68'
Диаш Жиль
Вшолек Павел
 
68'
 
Садик Ибраим
Касиус Денсо
74'
Енджейчик Артур
Панков Радован
 
80'
 
Михайлович Джордже
Де Вит Дани
80'
 
Аддай Джейден
Сугавара Юкинари
81'
Крамер Блаж
(Жозуэ Филипе)
2:0
87'
Росолек Мацей
Мучи Эрнест
 
87'
Капустка Бартош
Жозуэ Филипе
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 387 Количество передач 568
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 116
Легия 24.1% (28)
X 40.5% (47)
АЗ Алкмаар 35.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
5
Рибейру
Юри
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
20
Овусу-Одуро
Рим
2
Сугавара
Юкинари
4
Инди
Мартинс
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Данташ
Тьягу
10
Де
Вит
Дани
8
Класи
Йорди
30
Касиус
Денсо
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
Легия
3-4-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Легия
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 5 0.42
Пекхарт Томаш 4 0.33
Крамер Блаж 4 0.33
Вшолек Павел 2 0.17
Гуаль Марк 2 0.17
Рибейру Юри 2 0.17
Жозуэ Филипе 1 (1) 0.08
Слиш Бартош 1 0.08
Росолек Мацей 1 0.08
Элитим Хуэрхен 1 0.08
Августиняк Рафал 1 0.08
Кун Патрик 0 0
Баку Макана 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 3 (1) 0.3
Лахдо Майкель 2 0.2
Ван Боммел Рубен 2 0.2
Мейнанс Свен 2 0.2
Де Вит Дани 1 0.1
Михайлович Джордже 1 0.1
Хацидиакос Пантелис 1 0.1
Садик Ибраим 1 0.1
Ван Бредероде Мирон 1 0.1
Инди Мартинс 0 0
Базур Рихедли 0 0
Карлссон Йеспер III 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слиш Бартош 4 0
Вшолек Павел 3 0
Енджейчик Артур 3 0
Пекхарт Томаш 2 0
Кун Патрик 2 0
Жозуэ Филипе 2 0
Рибейру Юри 2 0
Гуаль Марк 2 0
Элитим Хуэрхен 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Тобиаш Кацпер 2 0
Хладун Доминик 1 0
Панков Радован 1 0
Крамер Блаж 1 0
Челхака Юрген 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 3 0
Лахдо Майкель 1 1
Райан Мэттью 2 0
Де Вит Дани 2 0
Мейнанс Свен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Инди Мартинс 0 1
Базур Рихедли 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Пенетра Алешандре 1 0

Результаты матчей

Легия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
4
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
5
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
60%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
8%
2
14%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
6
25%
1
7%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
3
15%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1
Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0
АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3

Результаты матчей

Легия
АЗ Алкмаар

Точный счет

2:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Легия
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
2
4
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
1
8
4
1.5
3
7
4
8
2.5
2
8
1
11
3.5
1
11
4.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 6 4 1 1 12 - 7 13
2.
Легия
 6 4 0 2 10 - 6 12
3.
АЗ Алкмаар
 6 2 0 4 7 - 12 6
4.
Зриньски
 6 1 1 4 6 - 10 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Астон Вилла
 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
АЗ Алкмаар
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Зриньски
 3 1 1 1 6 - 6 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 1 1 1 7 - 5 4
2.
Легия
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Зриньски
 3 0 0 3 0 - 4 0
4.
АЗ Алкмаар
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Легия 24.1% (28)
    X 40.5% (47)
    АЗ Алкмаар 35.3% (41)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Легия 2:0 АЗ Алкмаар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Легия 2:0 АЗ Алкмаар

    Исход игры
    Легия
    24.1% (28)
    Ничья
    40.5% (47)
    АЗ Алкмаар
    35.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    83.78% (93)
    Нет
    16.22% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (43)
    1:2 АЗ Алкмаар
    24.1% (28)
    2:1 Легия
    13.8% (16)
    0:1 АЗ Алкмаар
    6% (7)
    1:0 Легия
    6% (7)
    3:2 Легия
    1.7% (2)
    0:2 АЗ Алкмаар
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     