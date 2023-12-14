Тур: 6. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 27369
2:0
Конец матча
Ход матча
34'
1:0
53'
81'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
387 Количество передач 568
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
28
Гуаль
Марк
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Диаш ЖильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
-
32 Баку МаканаПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Касиус ДенсоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
История личных встреч
Легия
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|5
|0.42
|Пекхарт Томаш
|4
|0.33
|Крамер Блаж
|4
|0.33
|Вшолек Павел
|2
|0.17
|Гуаль Марк
|2
|0.17
|Рибейру Юри
|2
|0.17
|Жозуэ Филипе
|1 (1)
|0.08
|Слиш Бартош
|1
|0.08
|Росолек Мацей
|1
|0.08
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.08
|Августиняк Рафал
|1
|0.08
|Кун Патрик
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|0.3
|Лахдо Майкель
|2
|0.2
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.2
|Мейнанс Свен
|2
|0.2
|Де Вит Дани
|1
|0.1
|Михайлович Джордже
|1
|0.1
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.1
|Садик Ибраим
|1
|0.1
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.1
|Инди Мартинс
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Карлссон Йеспер III
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Слиш Бартош
|4
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Енджейчик Артур
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Кун Патрик
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|2
|0
|Рибейру Юри
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Тобиаш Кацпер
|2
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|3
|0
|Лахдо Майкель
|1
|1
|Райан Мэттью
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Инди Мартинс
|0
|1
|Базур Рихедли
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Пенетра Алешандре
|1
|0
Результаты матчей
Легия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
4
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
5
Легия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
АЗ Алкмаар
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
17%
2
25%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
3
60%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
2
8%
2
14%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
6
25%
1
7%
76-90
Пропущено
20
16
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
4
20%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
5
25%
4
25%
46-60
3
15%
4
25%
61-75
3
15%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1
Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0
АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3
Результаты матчей
Легия
АЗ Алкмаар
Точный счет
2:0
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Легия
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
24
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
91
84
37
48
28
111
111
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|3.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Легия 2:0 АЗ Алкмаар
Исход игры
Легия
24.1% (28)
Ничья
40.5% (47)
АЗ Алкмаар
35.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
83.78% (93)
Нет
16.22% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (43)
1:2 АЗ Алкмаар
24.1% (28)
2:1 Легия
13.8% (16)
0:1 АЗ Алкмаар
6% (7)
1:0 Легия
6% (7)
3:2 Легия
1.7% (2)
0:2 АЗ Алкмаар
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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