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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 6446 Главный судья: Хацеган Овидиу
Лудогорец
1:0
Конец матча
Норшелланн
0'
6' Желтая карточка
Текпетей Бернард
17' Желтая карточка
Беньямин Нюгрен
33' Желтая карточка
Сонко-Сундберг Ноа
48' Желтая карточка
Фресе Мартин
1:0
79' Гол
Пётровски Якуб
83' Желтая карточка
Тиссера Матиас
90' Желтая карточка
Йорданов Иван
90' Желтая карточка
Делев Спас
90'+9

Ход матча

6'
Текпетей Бернард
 
17'
 
Беньямин Нюгрен
33'
Сонко-Сундберг Ноа
 
45'
Йорданов Иван
Гонсалвеш Клод
 
46'
Секо Руан
Текпетей Бернард
 
48'
 
Фресе Мартин
72'
Тиссера Матиас
Педринью Роша
 
76'
 
Йенсен-Эббью Йонас
Расмуссен Кристиан
76'
 
Осман Ибрагим
Скьеллеруп Андреас
79'
Пётровски Якуб
(Витри Аслак Фонн)
1:0
82'
 
Хардер Конрад
Свенссон Даниэль
83'
Тиссера Матиас
 
86'
Терзиев Георги
Витри Аслак Фонн
 
88'
 
Марксен Эрик
Хэй Лукас
90'
Йорданов Иван
 
90'
Делев Спас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 464 Количество передач 503
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 113
Лудогорец 56.6% (64)
X 29.2% (33)
Норшелланн 14.2% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
26
Сонко-Сундберг
Ноа
24
Вердон
Оливье
17
Сон
30
Педринью
Роша
8
Гонсалвеш
Клод
6
Пётровски
Якуб
37
Текпетей
Бернард
9
Дуа
Квадво
90
Делев
Спас
13
Хансен
Андреас
III
19
Хэй
Лукас
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
9
Беньямин
Нюгрен
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
Лудогорец
4-3-3
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Лудогорец
Норшелланн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
7:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

7
1

Среднее время на гол

12
90

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пётровски Якуб 4 0.67
Секо Руан 2 0.33
Тиссера Матиас 1 0.17
Дуа Квадво 1 0.17
Йорданов Иван 1 0.17
Вердон Оливье 1 (1) 0.17
Текпетей Бернард 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Недялков Антон 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (5) 0.6
Беньямин Нюгрен 5 0.5
Расмуссен Кристиан 3 0.3
Осман Ибрагим 2 0.2
Вилладсен Оливер 2 0.2
Тверсков Йеппе 1 0.1
Свенссон Даниэль 1 0.1
Фресе Мартин 1 0.1
Хэй Лукас 1 0.1
Йенсен-Эббью Йонас 1 0.1
Нагало Адамо 0 0
Антман Оливер 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Скьеллеруп Андреас 0 0
Хардер Конрад 0 0

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Ранхел 2 0
Делев Спас 2 0
Недялков Антон 2 0
Гонсалвеш Клод 2 0
Педринью Роша 2 0
Пётровски Якуб 2 0
Текпетей Бернард 2 0
Сон 1 0
Сонко-Сундберг Ноа 1 0
Витри Аслак Фонн 1 0
Руссо Франко 1 0
Тиссера Матиас 1 0
Йорданов Иван 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 4 0
Нагало Адамо 1 1
Фресе Мартин 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Беньямин Нюгрен 1 0
Асконе Рокко 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Осман Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Лудогорец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Норшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Норшелланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
19
Лудогорец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Норшелланн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

2
20

Голы по времени матча

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
25%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
50%
5
26%
61-75
1
25%
3
16%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

11
23
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
4
36%
3
13%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2
Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2
Норшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1

Результаты матчей

Лудогорец
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лудогорец
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
4
1
1
2
2.5
3
2
1
2
3.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
5
1
5
2.5
3
7
1
5
3.5
3
7

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6 4 0 2 13 - 11 12
2.
Лудогорец
 6 4 0 2 11 - 11 12
3.
Норшелланн
 6 3 1 2 17 - 7 10
4.
Спартак Трнава
 6 0 1 5 3 - 15 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Лудогорец
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норшелланн
 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Спартак Трнава
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 1 0 2 3 - 4 3
2.
Фенербахче
 3 1 0 2 3 - 9 3
3.
Лудогорец
 3 1 0 2 4 - 11 3
4.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 1 - 9 1
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Нагало Адамо пробует нанести удар издали, но Серджио Падт держит все под контролем
    • 92'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Делев Спас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 92'
      Дуа Квадво ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Контроль мяча: Лудогорец: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 90'
      Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Тактическая замена. Хэй Лукас уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
    • 88'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
    • 87'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • 86'
      Витри Аслак Фонн получил легкую травму, и его заменил Терзиев Георги.
    • 85'
      Контроль мяча: Лудогорец: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Фресе Мартин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 85'
      Беньямин Нюгрен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 84'
      Сонко-Сундберг Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 83'
      Судье надоело, что Тиссера Матиас тянет время и он наказал его горчичником
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Тиссера Матиас из команды Лудогорец поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 83'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 82'
      Тактическая замена. Свенссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Хардер Конрад
    • 82'
      Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.
    • 82'
      Беньямин Нюгрен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 82'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингвартсен Маркус нанес удар в каркас ворот!
    • 82'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Лудогорец: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 79'
      Команда Лудогорец забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 79'
      Витри Аслак Фонн сделал результативную передачу.
    • 79'
      Г О О О О Л - Пётровски Якуб наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 79'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 78'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Вердон Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 77'
      Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 76'
      Тактическая замена. Скьеллеруп Андреас уходит с поля и его заменяет Осман Ибрагим
    • 76'
      Тактическая замена. Расмуссен Кристиан уходит с поля и его заменяет Йенсен-Эббью Йонас
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Контроль мяча: Лудогорец: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 75'
      Йорданов Иван пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 75'
      Пётровски Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Судья сигнализирует, что Секо Руан из команды Лудогорец поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 74'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 74'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 73'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 73'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 72'
      Тактическая замена. Педринью Роша уходит с поля и его заменяет Тиссера Матиас
    • 72'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 71'
      Контроль мяча: Лудогорец: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 70'
      Педринью Роша наказан за толчок Расмуссен Кристиан
    • 70'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 69'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 68'
      Секо Руан из команды Лудогорец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 68'
      Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Сонко-Сундберг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Дуа Квадво нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 66'
      Сон из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Вердон Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 66'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 65'
      Делев Спас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Контроль мяча: Лудогорец: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Секо Руан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 64'
      Пётровски Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 64'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 64'
      Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
    • 64'
      ШТАНГА! Пробил головой Беньямин Нюгрен прямо в каркас ворот!
    • 64'
      Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Секо Руан.
    • 62'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Дуа Квадво
    • 61'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Педринью Роша ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Контроль мяча: Лудогорец: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 60'
      Сонко-Сундберг Ноа из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 59'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 58'
      Нагало Адамо выиграл воздушное противоборство у Секо Руан.
    • 58'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 56'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Хансен Киан выиграл воздушное противоборство у Секо Руан.
    • 55'
      Педринью Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Контроль мяча: Лудогорец: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Делев Спас пробил со штрафного прямо в стенку
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Секо Руан
    • 53'
      Удар от ворот произведет Лудогорец
    • 53'
      Хэй Лукас пробует нанести удар издали, но Серджио Падт держит все под контролем
    • 53'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Сонко-Сундберг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Падт Серджио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Падт Серджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Хэй Лукас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Дуа Квадво из команды Лудогорец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Судья сигнализирует, что Витри Аслак Фонн из команды Лудогорец поставил подножку. Пострадал Скьеллеруп Андреас
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Лудогорец: 49%, Норшеланн: 51%.
    • 49'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 49'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Пётровски Якуб
    • 48'
      Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Скьеллеруп Андреас получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 47'
      Секо Руан из команды Лудогорец не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 47'
      Педринью Роша из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Лудогорец пытается что-то создать.
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Пётровски Якуб из команды Лудогорец поставил подножку. Пострадал Свенссон Даниэль
    • 46'
      Педринью Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Тактическая замена. Текпетей Бернард уходит с поля и его заменяет Секо Руан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Лудогорец 56.6% (64)
    X 29.2% (33)
    Норшелланн 14.2% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Норшелланн

    Исход игры
    Лудогорец
    56.6% (64)
    Ничья
    29.2% (33)
    Норшелланн
    14.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Лудогорец
    29.2% (33)
    1:1 Ничья
    23.9% (27)
    1:0 Лудогорец
    14.2% (16)
    1:2 Норшелланн
    10.6% (12)
    2:0 Лудогорец
    8.8% (10)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    3:2 Лудогорец
    1.8% (2)
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