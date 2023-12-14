Тур: 6. Стадион: Хювефарма Арена. Зрители: 6446 Главный судья: Хацеган Овидиу
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаТекпетей Бернард
17' Желтая карточкаБеньямин Нюгрен
33' Желтая карточкаСонко-Сундберг Ноа
48' Желтая карточкаФресе Мартин
1:0
79' ГолПётровски Якуб
83' Желтая карточкаТиссера Матиас
90' Желтая карточкаЙорданов Иван
90' Желтая карточкаДелев Спас
90'+9
Ход матча
17'
48'
79'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
464 Количество передач 503
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сон
90
Делев
Спас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 СонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Делев СпасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Секо РуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дерменджиев Георги
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лудогорец
Норшелланн
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
7
1
Среднее время на гол
12
90
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пётровски Якуб
|4
|0.67
|Секо Руан
|2
|0.33
|Тиссера Матиас
|1
|0.17
|Дуа Квадво
|1
|0.17
|Йорданов Иван
|1
|0.17
|Вердон Оливье
|1 (1)
|0.17
|Текпетей Бернард
|0
|0
|Витри Аслак Фонн
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (5)
|0.6
|Беньямин Нюгрен
|5
|0.5
|Расмуссен Кристиан
|3
|0.3
|Осман Ибрагим
|2
|0.2
|Вилладсен Оливер
|2
|0.2
|Тверсков Йеппе
|1
|0.1
|Свенссон Даниэль
|1
|0.1
|Фресе Мартин
|1
|0.1
|Хэй Лукас
|1
|0.1
|Йенсен-Эббью Йонас
|1
|0.1
|Нагало Адамо
|0
|0
|Антман Оливер
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Скьеллеруп Андреас
|0
|0
|Хардер Конрад
|0
|0
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Ранхел
|2
|0
|Делев Спас
|2
|0
|Недялков Антон
|2
|0
|Гонсалвеш Клод
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Текпетей Бернард
|2
|0
|Сон
|1
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|1
|0
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|Руссо Франко
|1
|0
|Тиссера Матиас
|1
|0
|Йорданов Иван
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Нагало Адамо
|1
|1
|Фресе Мартин
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Беньямин Нюгрен
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Лудогорец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Норшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Лудогорец
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Норшелланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
19
Лудогорец
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Норшелланн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
2
20
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
2
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
19
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
25%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
50%
5
26%
61-75
1
25%
3
16%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
11
23
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
1
9%
3
13%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
3
27%
5
22%
61-75
4
36%
3
13%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
2
18%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 4:0 Лудогорец - Ботев Враца 5:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2
Лудогорец - Славия София 2:3 Балкан Ботевград - Лудогорец 0:4 Этыр Велико-Тырново - Лудогорец 0:4 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Лудогорец - Левски Крумовград 1:0 Славия София - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Хебар Пазарджик 3:1 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Арда Карджали - Лудогорец 0:0 Лудогорец - Пирин Благоевград 4:0 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:1 Локомотив София - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 2:2
Норшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1
Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1
Результаты матчей
Лудогорец
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лудогорец
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
32
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
55
15
37
15
37
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|2.
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|17 - 7
|10
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лудогорец 1:0 Норшелланн
Исход игры
Лудогорец
56.6% (64)
Ничья
29.2% (33)
Норшелланн
14.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
2:1 Лудогорец
29.2% (33)
1:1 Ничья
23.9% (27)
1:0 Лудогорец
14.2% (16)
1:2 Норшелланн
10.6% (12)
2:0 Лудогорец
8.8% (10)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:2 Лудогорец
1.8% (2)
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