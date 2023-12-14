Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

93' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Нагало Адамо пробует нанести удар издали, но Серджио Падт держит все под контролем

92' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Норшеланн

91' Матч возобновлен

90' Падт Серджио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

87' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Фресе Мартин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

85' Беньямин Нюгрен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Норшеланн пытается что-то создать.

83' Судье надоело, что Тиссера Матиас тянет время и он наказал его горчичником

83' Удар от ворот произведет Лудогорец

83' Норшеланн пытается что-то создать.

83' Удар от ворот произведет Лудогорец

82' Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.

82' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ингвартсен Маркус нанес удар в каркас ворот!

82' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Команда Лудогорец забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

79' Г О О О О Л - Пётровски Якуб наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

78' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Вердон Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Норшеланн начинает контратаку

77' Нагало Адамо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Йорданов Иван пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

75' Пётровски Якуб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде

73' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Норшеланн

68' Секо Руан из команды Лудогорец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Сон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

67' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Сонко-Сундберг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Дуа Квадво нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

66' Сон из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Вердон Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Норшеланн начинает контратаку

66' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

65' Делев Спас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Секо Руан . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Пётровски Якуб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

64' ШТАНГА! Пробил головой Беньямин Нюгрен прямо в каркас ворот!

64' Скьеллеруп Андреас из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Ингвартсен Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Удар от ворот произведет Норшеланн

58' Удар от ворот произведет Лудогорец

58' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Педринью Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Лудогорец совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Делев Спас пробил со штрафного прямо в стенку

53' Удар от ворот произведет Лудогорец

53' Хэй Лукас пробует нанести удар издали, но Серджио Падт держит все под контролем

53' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Сонко-Сундберг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Падт Серджио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Хорошую попытку сделал Хэй Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Норшеланн

48' Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи

48' Скьеллеруп Андреас получил желтую карточку от судьи

48' Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи

48' Лудогорец совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Норшеланн

47' Секо Руан из команды Лудогорец не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Педринью Роша из команды Лудогорец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Педринью Роша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Скьеллеруп Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.