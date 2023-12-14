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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 13696
ПАОК
4:2
Конец матча
ХИК
0'
0:1
6' Гол
Радулович Боян
22' Желтая карточка
Хостикка Сантери
35' Желтая карточка
Трост-Эконг Виллиам
1:1
37' Гол
Оздоев Магомед
2:1
47' Гол
Константелиас Янис
3:1
53' Гол в свои ворота
Тойвио Йоона
4:1
85' Гол
Мург Томас
4:2
90' Пенальти
Хетемай Перпарим
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Радулович Боян
(Банде Хассане)
22'
 
Хостикка Сантери
35'
Трост-Эконг Виллиам
 
37'
Оздоев Магомед
(Мейте Суалихо)
1:1
47'
Константелиас Янис
(Брэндон Льямас)
2:1
53'
Тойвио Йоона
3:1
66'
 
Олусанья Антони
Радулович Боян
66'
 
Хетемай Перпарим
Хостикка Сантери
66'
 
Оллила Туомас
Кескинен Топи
66'
 
Коуассиви-Бениссан Кевин
Канеллопулос Гиоргос
71'
Виейринья
Кедзёра Томаш
 
71'
Антонио Маркос
Оздоев Магомед
 
71'
Баба Абдул-Рахман
Луиш Рафаэл
 
75'
Мург Томас
Константелиас Янис
 
80'
Цимас Стефанос
Брэндон Льямас
 
80'
 
Паананен Алекси
Лингман Лукас
85'
Мург Томас
(Тайсон Фреда)
4:1
90'
4:2
Хетемай Перпарим

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 633 Количество передач 303
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 115
ПАОК 92.2% (106)
X 7.8% (9)
ХИК 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
16
Кедзёра
Томаш
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
8
Мейте
Суалихо
27
Оздоев
Магомед
77
Десподов
Кирилл
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
85
Маенпяя
Ники
4
Тойвио
Йоона
5
Да
Грака
Кристофер
3
Хямяляйнен
Нико
23
Соири
Пюрю
24
Канеллопулос
Гиоргос
10
Лингман
Лукас
18
Кескинен
Топи
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
17
Банде
Хассане
ПАОК
4-2-3-1
ХИК
3-4-3

История личных встреч

ПАОК
ХИК

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 5 0.42
Брэндон Льямас 3 0.25
Тайсон Фреда 3 0.25
Константелиас Янис 3 0.25
Шваб Штефан 3 (3) 0.25
Десподов Кирилл 2 0.17
Кулиеракис Костас 2 0.17
Мург Томас 1 0.08
Оздоев Магомед 1 0.08
Виейринья 1 0.08
Кедзёра Томаш 1 0.08
Саматта Мбвана 1 0.08
Мейте Суалихо 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Трост-Эконг Виллиам 0 0
Циггарас Теохарис 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 5 (1) 0.63
Банде Хассане 2 0.25
Хостикка Сантери 1 0.13
Тойвио Йоона 1 0.13
Хетемай Перпарим 1 (1) 0.13
Лингман Лукас 0 0
Соири Пюрю 0 0
Оллила Туомас 0 0
Пелтола Матти 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэндон Льямас 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Циггарас Теохарис 3 0
Мейте Суалихо 1 1
Шваб Штефан 2 0
Баба Абдул-Рахман 2 0
Кулиеракис Костас 2 0
Дуглас Гомес 0 1
Тайсон Фреда 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Саматта Мбвана 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Константелиас Янис 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хостикка Сантери 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Райтала Юкка 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Лингман Лукас 1 0
Тенхо Миро 1 0
Пелтола Матти 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
ПАОК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

12
4
ПАОК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ХИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
7%
1
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
60%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

26
11
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
8%
1
9%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
4
15%
3
27%
46-60
5
19%
1
9%
61-75
9
35%
2
18%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
4
27%
5
28%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2
ХИК
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0

Результаты матчей

ПАОК
ХИК

Точный счет

0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

ПАОК
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
5
1
1.5
3
1
3
3
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
5
1
1.5
1
3
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
6
2
10
2
1.5
4
4
6
6
2.5
3
9
3.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 16 - 10 16
2.
Айнтрахт Фр
 6 3 0 3 11 - 7 9
3.
Абердин
 6 1 3 2 10 - 10 6
4.
ХИК
 6 0 2 4 7 - 17 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Абердин
 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
ХИК
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3 3 0 0 8 - 5 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 1 0 2 2 - 4 3
3.
Абердин
 3 0 2 1 5 - 6 2
4.
ХИК
 3 0 1 2 3 - 11 1
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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      Г О О О О Л - Константелиас Янис бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    ПАОК 92.2% (106)
    X 7.8% (9)
    ХИК 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч ПАОК 4:2 ХИК онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПАОК 4:2 ХИК

    Исход игры
    ПАОК
    92.2% (106)
    Ничья
    7.8% (9)
    ХИК
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    45.54% (51)
    Нет
    54.46% (61)
    Популярный счёт
    2:0 ПАОК
    38.3% (44)
    2:1 ПАОК
    32.2% (37)
    1:0 ПАОК
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    7% (8)
    3:1 ПАОК
    4.3% (5)
    3:0 ПАОК
    3.5% (4)
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