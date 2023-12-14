Тур: 6. Стадион: Тумба. Зрители: 13696
0'
0:1
6' ГолРадулович Боян
22' Желтая карточкаХостикка Сантери
35' Желтая карточкаТрост-Эконг Виллиам
1:1
37' ГолОздоев Магомед
2:1
47' ГолКонстантелиас Янис
3:1
53' Гол в свои воротаТойвио Йоона
4:1
85' ГолМург Томас
4:2
90' ПенальтиХетемай Перпарим
90'+5
Ход матча
6'
0:1
22'
37'
1:1
47'
53'
3:1
85'
4:1
90'
4:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
633 Количество передач 303
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
55
Луиш
Рафаэл
11
Тайсон
Фреда
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Рамула АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
История личных встреч
ПАОК
ХИК
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Андрия
|5
|0.42
|Брэндон Льямас
|3
|0.25
|Тайсон Фреда
|3
|0.25
|Константелиас Янис
|3
|0.25
|Шваб Штефан
|3 (3)
|0.25
|Десподов Кирилл
|2
|0.17
|Кулиеракис Костас
|2
|0.17
|Мург Томас
|1
|0.08
|Оздоев Магомед
|1
|0.08
|Виейринья
|1
|0.08
|Кедзёра Томаш
|1
|0.08
|Саматта Мбвана
|1
|0.08
|Мейте Суалихо
|0
|0
|Баба Абдул-Рахман
|0
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|0
|0
|Циггарас Теохарис
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|5 (1)
|0.63
|Банде Хассане
|2
|0.25
|Хостикка Сантери
|1
|0.13
|Тойвио Йоона
|1
|0.13
|Хетемай Перпарим
|1 (1)
|0.13
|Лингман Лукас
|0
|0
|Соири Пюрю
|0
|0
|Оллила Туомас
|0
|0
|Пелтола Матти
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэндон Льямас
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Циггарас Теохарис
|3
|0
|Мейте Суалихо
|1
|1
|Шваб Штефан
|2
|0
|Баба Абдул-Рахман
|2
|0
|Кулиеракис Костас
|2
|0
|Дуглас Гомес
|0
|1
|Тайсон Фреда
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|Константелиас Янис
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
ПАОК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
ХИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
12
4
ПАОК
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
ХИК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
7%
1
20%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
3
60%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Пропущено
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
26
11
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
8%
1
9%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
2
8%
2
18%
31-45
4
15%
3
27%
46-60
5
19%
1
9%
61-75
9
35%
2
18%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
4
27%
5
28%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПАОК - Волос 1:0 ПАОК - Ламия 3:0 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 ПАОК - Пансерраикос 5:0
ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2
ХИК
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0
ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0
Результаты матчей
ПАОК
ХИК
Точный счет
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
ПАОК
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
51
31
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
51
13
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
62
102
44
66
39
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 10
|16
|2.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|3.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|4.
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 5
|9
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПАОК 4:2 ХИК
Исход игры
ПАОК
92.2% (106)
Ничья
7.8% (9)
ХИК
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
45.54% (51)
Нет
54.46% (61)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
38.3% (44)
2:1 ПАОК
32.2% (37)
1:0 ПАОК
11.3% (13)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 ПАОК
4.3% (5)
3:0 ПАОК
3.5% (4)
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