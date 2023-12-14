Тур: 6. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
35' Желтая карточкаЛюбичич Марин
47' Желтая карточкаЖуль Роберт
0:1
54' ГолДаллинга Тийс
1:1
61' ГолЛюбичич Марин
74' Желтая карточкаМависса Кристиан
1:2
83' ГолСуасо Габриэль
90' Желтая карточкаДоннум Арон
90' Желтая карточкаХорват Саша
90'+8
Ход матча
35'
47'
54'
0:1
61'
1:1
74'
83'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
424 Количество передач 346
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
17
Усор
Мозес
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Нападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коне МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
История личных встреч
ЛАСК
Тулуза
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|3
|0.38
|Хорват Саша
|1 (1)
|0.13
|Любичич Марин
|1
|0.13
|Йовичич Бранко
|1
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.13
|Таловеров Максим
|1
|0.13
|Усор Мозес
|1
|0.13
|Стойкович Филип
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|4 (1)
|0.67
|Суасо Габриэль
|2
|0.33
|Доннум Арон
|1
|0.17
|Магри Франк
|1
|0.17
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Хелаберт Сесар
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|4
|0
|Хорват Саша
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Таловеров Максим
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Стойкович Филип
|1
|0
|Любич Иван
|1
|0
|Лаваль Тобиас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Дарбо Эбрима
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Логан
|1
|1
|Шмидт Никлас
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Диарра Мусса
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Николайсен Расмус
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Магри Франк
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Тулуза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
5
ЛАСК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
5
36%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0
Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0
Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2
Результаты матчей
ЛАСК
Тулуза
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
26
24
17
15
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 9
|11
|3.
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|4.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
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|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЛАСК 1:2 Тулуза
Исход игры
ЛАСК
30.1% (37)
Ничья
43.9% (54)
Тулуза
26% (32)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (36)
Меньше
68.42% (78)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (49)
1:2 Тулуза
15.4% (19)
1:0 ЛАСК
12.2% (15)
2:1 ЛАСК
10.6% (13)
0:1 Тулуза
5.7% (7)
0:2 Тулуза
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
2:0 ЛАСК
1.6% (2)
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