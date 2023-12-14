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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
ЛАСК
1:2
Конец матча
Тулуза
0'
35' Желтая карточка
Любичич Марин
47' Желтая карточка
Жуль Роберт
0:1
54' Гол
Даллинга Тийс
1:1
61' Гол
Любичич Марин
74' Желтая карточка
Мависса Кристиан
1:2
83' Гол
Суасо Габриэль
90' Желтая карточка
Доннум Арон
90' Желтая карточка
Хорват Саша
90'+8

Ход матча

35'
Любичич Марин
 
47'
Жуль Роберт
 
54'
0:1
Даллинга Тийс
(Хелаберт Сесар)
61'
Любичич Марин
(Стойкович Филип)
1:1
67'
 
Генро Денис
Хелаберт Сесар
67'
 
Магри Франк
Сиссоко Ибрагим
70'
Флеккер Флориан
Стойкович Филип
 
74'
 
Мависса Кристиан
76'
 
Суасо Габриэль
Даллинга Тийс
76'
 
Скюття Наатан
Кассерес Кристиан
79'
Гойгингер Томас
Таловеров Максим
 
83'
1:2
Суасо Габриэль
(Доннум Арон)
88'
Коне Мусса
Любичич Марин
 
89'
Хавель Элиас
Усор Мозес
 
90'
 
Доннум Арон
90'
Хорват Саша
 
90'
 
Кебен Кевин
Мависса Кристиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 424 Количество передач 346
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 123
ЛАСК 30.1% (37)
X 43.9% (54)
Тулуза 26% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лаваль
Тобиас
4
Таловеров
Максим
16
Андраде
Андреас
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
9
Любичич
Марин
17
Усор
Мозес
50
Рестес
Гийом
13
Мависса
Кристиан
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
15
Доннум
Арон
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
10
Сиссоко
Ибрагим
I
11
Хелаберт
Сесар
9
Даллинга
Тийс
ЛАСК
3-4-1-2
Тулуза
4-4-2

История личных встреч

ЛАСК
Тулуза

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.38
Хорват Саша 1 (1) 0.13
Любичич Марин 1 0.13
Йовичич Бранко 1 0.13
Флеккер Флориан 1 0.13
Таловеров Максим 1 0.13
Усор Мозес 1 0.13
Стойкович Филип 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 4 (1) 0.67
Суасо Габриэль 2 0.33
Доннум Арон 1 0.17
Магри Франк 1 0.17
Сьерро Венсан 0 0
Хелаберт Сесар 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 4 0
Хорват Саша 3 0
Любичич Марин 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Таловеров Максим 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Стойкович Филип 1 0
Любич Иван 1 0
Лаваль Тобиас 1 0
Белло Джордж 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Хавель Элиас 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Логан 1 1
Шмидт Никлас 2 0
Доннум Арон 2 0
Деслер Миккел 1 0
Диарра Мусса 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Николайсен Расмус 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Магри Франк 1 0
Мависса Кристиан 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Тулуза
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
ЛАСК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
5
ЛАСК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
100%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
38%
61-75
5
36%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0
Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0
Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0
Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1 Нант - Тулуза 1:2

Результаты матчей

ЛАСК
Тулуза

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 6 4 0 2 17 - 7 12
2.
Тулуза
 6 3 2 1 8 - 9 11
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 2 2 2 5 - 8 8
4.
ЛАСК
 6 1 0 5 6 - 12 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Тулуза
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
ЛАСК
 3 1 0 2 5 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тулуза
 3 1 1 1 4 - 7 4
2.
Ливерпуль
 3 1 0 2 6 - 6 3
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 0 - 5 1
4.
ЛАСК
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    ЛАСК 30.1% (37)
    X 43.9% (54)
    Тулуза 26% (32)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЛАСК 1:2 Тулуза

    Исход игры
    ЛАСК
    30.1% (37)
    Ничья
    43.9% (54)
    Тулуза
    26% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (36)
    Меньше
    68.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (84)
    Нет
    26.32% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.8% (49)
    1:2 Тулуза
    15.4% (19)
    1:0 ЛАСК
    12.2% (15)
    2:1 ЛАСК
    10.6% (13)
    0:1 Тулуза
    5.7% (7)
    0:2 Тулуза
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 ЛАСК
    1.6% (2)
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