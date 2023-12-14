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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Ренн
2:3
Конец матча
Вильярреал
0'
9' Желтая карточка
Ву Кристофер
19' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
23' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
34' Желтая карточка
Белосьян Женуэль
0:1
36' Пенальти
Морено Херард
36' Желтая карточка
Морено Херард
1:1
37' Гол
Ассиньон Лоренс
45' Желтая карточка
Манданда Стив
1:2
62' Гол
Ахомач Илиас
2:2
79' Гол
Блас Людовик
2:3
80' Гол
Парехо Даниэль
90' Желтая карточка
Парехо Даниэль
90'+15

Ход матча

9'
Ву Кристофер
 
19'
 
Альбиоль Рауль
23'
Буриго Бенжамен
 
34'
Белосьян Женуэль
 
36'
0:1
Морено Херард
36'
 
Морено Херард
37'
Ассиньон Лоренс
(Ле Фе Энцо)
1:1
45'
Манданда Стив
 
48'
 
Террац Рамон
Фойт Хуан
54'
Блас Людовик
Буриго Бенжамен
 
62'
1:2
Ахомач Илиас
(Морено Херард)
69'
Гуйри Амин
Йылдырым Бертуг
 
69'
Салах Ибрагим
Нагида Махамаду
 
69'
Трюффер Адриен
Белосьян Женуэль
 
72'
 
Коклен Франсис
Ахомач Илиас
72'
 
Моралес Луис
Сорлот Александр
79'
Блас Людовик
(Матич Неманья)
2:2
80'
2:3
Парехо Даниэль
(Баэна Алехандро)
84'
Мюинга Арно
Террье Мартен
 
85'
 
Куэнка Хорхе
Капу Этьен
85'
 
Бреретон Бен
Морено Херард
90'
 
Парехо Даниэль

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 127
Ренн 45.7% (58)
X 38.6% (49)
Вильярреал 15.7% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
15
Ву
Кристофер
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
22
Ассиньон
Лоренс
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
43
Нагида
Махамаду
14
Буриго
Бенжамен
99
Йылдырым
Бертуг
7
Террье
Мартен
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
3
Альбиоль
Рауль
2
Габбия
Маттео
26
Альтимира
Адриа
27
Ахомач
Илиас
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
11
Сорлот
Александр
Ренн
3-4-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Ренн
Вильярреал

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 (1) 0.5
Ридер Фабиан 2 0.33
Гуйри Амин 2 0.33
Салах Ибрагим 1 0.17
Террье Мартен 1 0.17
Мюинга Арно 1 0.17
Трюффер Адриен 1 0.17
Ассиньон Лоренс 1 0.17
Йылдырым Бертуг 1 0.17
Ле Фе Энцо 0 0
Матич Неманья 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Омари Вармед 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 0.33
Сорлот Александр 2 0.33
Моралес Луис 1 0.17
Ахомач Илиас 1 0.17
Морено Херард 1 (1) 0.17
Парехо Даниэль 1 0.17
Комесанья Санти 1 0.17
Морено Альберто 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белосьян Женуэль 2 1
Блас Людовик 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Манданда Стив 1 0
Буриго Бенжамен 1 0
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Теате Артур 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 3 0
Морено Альберто 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Капу Этьен 1 0
Фемения Кико 1 0
Морено Херард 1 0
Комесанья Санти 1 0
Фойт Хуан 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Ахомач Илиас 1 0

Результаты матчей

Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1
Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1

Результаты матчей

Ренн
Вильярреал

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ренн
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
3
3
3
3
2.5
2
4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 6 4 1 1 9 - 7 13
2.
Ренн
 6 4 0 2 13 - 6 12
3.
Маккаби Хайфа
 6 1 2 3 3 - 9 5
4.
Панатинаикос
 6 1 1 4 7 - 10 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ренн
 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Панатинаикос
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 3 2 0 1 5 - 5 6
3.
Маккаби Хайфа
 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
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    Прогнозы 127
    Ренн 45.7% (58)
    X 38.6% (49)
    Вильярреал 15.7% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 2:3 Вильярреал

    Исход игры
    Ренн
    45.7% (58)
    Ничья
    38.6% (49)
    Вильярреал
    15.7% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (43)
    2:1 Ренн
    20.5% (26)
    1:0 Ренн
    14.2% (18)
    1:2 Вильярреал
    11% (14)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    2:0 Ренн
    2.4% (3)
    3:1 Ренн
    2.4% (3)
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