Тур: 6. Стадион: Роазон Парк.
2:3
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаВу Кристофер
19' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
23' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
34' Желтая карточкаБелосьян Женуэль
0:1
36' ПенальтиМорено Херард
36' Желтая карточкаМорено Херард
1:1
37' ГолАссиньон Лоренс
45' Желтая карточкаМанданда Стив
1:2
62' ГолАхомач Илиас
2:2
79' ГолБлас Людовик
2:3
80' ГолПарехо Даниэль
90' Желтая карточкаПарехо Даниэль
90'+15
Ход матча
9'
19'
23'
34'
36'
0:1
36'
37'
1:1
45'
62'
1:2
79'
2:2
80'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ву
Кристофер
28
Ле
Фе
Энцо
27
Ахомач
Илиас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
История личных встреч
Ренн
Вильярреал
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.5
|Ридер Фабиан
|2
|0.33
|Гуйри Амин
|2
|0.33
|Салах Ибрагим
|1
|0.17
|Террье Мартен
|1
|0.17
|Мюинга Арно
|1
|0.17
|Трюффер Адриен
|1
|0.17
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.17
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.17
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Омари Вармед
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|2
|0.33
|Сорлот Александр
|2
|0.33
|Моралес Луис
|1
|0.17
|Ахомач Илиас
|1
|0.17
|Морено Херард
|1 (1)
|0.17
|Парехо Даниэль
|1
|0.17
|Комесанья Санти
|1
|0.17
|Морено Альберто
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белосьян Женуэль
|2
|1
|Блас Людовик
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Сорлот Александр
|2
|0
|Баэна Алехандро
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Ахомач Илиас
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
0
Ренн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Вильярреал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
3
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1
Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2
Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1
Результаты матчей
Ренн
Вильярреал
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ренн
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
33
33
24
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|3.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|4.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
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|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 2:3 Вильярреал
Исход игры
Ренн
45.7% (58)
Ничья
38.6% (49)
Вильярреал
15.7% (20)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.9% (43)
2:1 Ренн
20.5% (26)
1:0 Ренн
14.2% (18)
1:2 Вильярреал
11% (14)
2:2 Ничья
3.9% (5)
2:0 Ренн
2.4% (3)
3:1 Ренн
2.4% (3)
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