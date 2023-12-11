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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Карабах
 
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Хеккен
Прогнозы 66
Карабах 84.8% (56)
X 7.6% (5)
Хеккен 7.6% (5)
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Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Хеккен
5.20
9.30
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9.37
Все Коэффициенты

История личных встреч

Карабах
Хеккен

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниньо VI 3 0.33
Андраде Леандро 3 0.33
Байрамов Турал 3 (3) 0.33
Бензия Яссин 1 0.11
Мустафазаде Бахлул 1 0.11
Медина Кевин 1 0.11
Гусейнов Бадави 0 0
Зубир Абделла 0 0
Кейта Амиду 0 0
Джиджа Редон 0 0
Джафаргулиев Элвин 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 5 (2) 0.56
Хрстич Срджан 4 0.44
Лаюни Амор 2 (1) 0.22
Сонко Момоду 2 0.22
Рюгор Миккель 1 0.11
Густафссон Самуэль 1 0.11
Тотлэнд Томас 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Жулио 4 0
Янкович Марко 3 0
Медина Кевин 3 0
Андраде Патрик 2 0
Андраде Леандро 2 0
Гугешашвили Лука 2 0
Вешович Марко 1 0
Зубир Абделла 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Мустафазаде Бахлул 1 0
Джиджа Редон 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Байрамов Турал 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафссон Самуэль 3 0
Хаммар Юхан 1 1
Ромео Аман 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 1 0
Хансен Кристоффер Лунн 1 0
Трпчевски Филип 1 0

Результаты матчей

Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хеккен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
7
Карабах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
3
16%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
4
36%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2
Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2 Нефтчи - Карабах 0:2 Хеккен - Карабах 0:1 Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1
Хеккен - Молде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2

Результаты матчей

Карабах
Хеккен

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Карабах
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 5 5 0 0 14 - 2 15
2.
Молде
 5 2 1 2 11 - 7 7
3.
Карабах
 5 2 1 2 5 - 8 7
4.
Хеккен
 5 0 0 5 2 - 15 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Молде
 3 1 1 1 8 - 5 4
3.
Карабах
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Хеккен
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Карабах
 3 1 1 1 4 - 7 4
3.
Молде
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Хеккен
 2 0 0 2 1 - 9 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Карабах - Хеккен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Хеккен.
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    • Прогнозы 66
    Карабах 84.8% (56)
    X 7.6% (5)
    Хеккен 7.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Карабах
    Ничья
    Хеккен
    5.20
    9.30
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    Прогнозы на матч Карабах - Хеккен

    Исход игры
    Карабах
    84.8% (56)
    Ничья
    7.6% (5)
    Хеккен
    7.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (30)
    Меньше
    46.43% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (33)
    Нет
    41.07% (23)
    Популярный счёт
    3:1 Карабах
    22.7% (15)
    2:1 Карабах
    18.2% (12)
    2:0 Карабах
    15.2% (10)
    1:0 Карабах
    15.2% (10)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    1:2 Хеккен
    3% (2)
    0:1 Хеккен
    3% (2)
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    Хеккен
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