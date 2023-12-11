Тур: 6. Стадион: Имени Тофика Бахрамова.
История личных встреч
Карабах
Хеккен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниньо VI
|3
|0.33
|Андраде Леандро
|3
|0.33
|Байрамов Турал
|3 (3)
|0.33
|Бензия Яссин
|1
|0.11
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0.11
|Медина Кевин
|1
|0.11
|Гусейнов Бадави
|0
|0
|Зубир Абделла
|0
|0
|Кейта Амиду
|0
|0
|Джиджа Редон
|0
|0
|Джафаргулиев Элвин
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|5 (2)
|0.56
|Хрстич Срджан
|4
|0.44
|Лаюни Амор
|2 (1)
|0.22
|Сонко Момоду
|2
|0.22
|Рюгор Миккель
|1
|0.11
|Густафссон Самуэль
|1
|0.11
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Жулио
|4
|0
|Янкович Марко
|3
|0
|Медина Кевин
|3
|0
|Андраде Патрик
|2
|0
|Андраде Леандро
|2
|0
|Гугешашвили Лука
|2
|0
|Вешович Марко
|1
|0
|Зубир Абделла
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Мустафазаде Бахлул
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Байрамов Турал
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|Хаммар Юхан
|1
|1
|Ромео Аман
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|1
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|1
|0
|Трпчевски Филип
|1
|0
Результаты матчей
Карабах
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хеккен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Карабах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хеккен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
7
Карабах
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Хеккен
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
1
13%
4
50%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Забито
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
8%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
18%
3
16%
1-15
1
9%
5
26%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
4
36%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сумгаит - Карабах 1:6 Карабах - Габала 3:0 Молде - Карабах 2:2 Сабах Баку - Карабах 1:2
Карабах - Сабаил 3:1 Карабах - Байер Л 0:1 Карабах - Кяпаз 7:1 Араз ПФК - Карабах 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Туран Товуз - Карабах 2:2 Нефтчи - Карабах 0:2 Хеккен - Карабах 0:1 Карабах - Сумгаит 5:0 Габала - Карабах 1:2 Карабах - Молде 1:0 Карабах - Сабах Баку 2:0 Сабаил - Карабах 2:1 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Карабах - Кяпаз 1:1 Олимпия Любляна - Карабах 0:2
Хеккен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ХИК - Хеккен 4:3 Хеккен - Байер Л 0:2 Хеккен - Конгсвингер 2:1 Броммапойкарна - Хеккен 2:1
Хеккен - Молде 1:3 Хеккен - Мальмё 4:2 Мьельбю - Хеккен 2:1 Молде - Хеккен 5:1 Хеккен - ИФК Норрчепинг 4:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Хеккен - Карабах 0:1 Хеккен - АИК 2:0 Юнсеред - Хеккен 1:4 Кальмар - Хеккен 1:0 Байер Л - Хеккен 4:0 Хеккен - Хальмстад 3:2 Дегерфорс - Хеккен 1:0 Абердин - Хеккен 1:3 Гётеборг - Хеккен 4:2 Хеккен - Абердин 2:2
Результаты матчей
Карабах
Хеккен
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:3
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Карабах
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
45
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогнозы на матч Карабах - Хеккен
Исход игры
Карабах
84.8% (56)
Ничья
7.6% (5)
Хеккен
7.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (30)
Меньше
46.43% (26)
Обе команды забьют
Да
58.93% (33)
Нет
41.07% (23)
Популярный счёт
3:1 Карабах
22.7% (15)
2:1 Карабах
18.2% (12)
2:0 Карабах
15.2% (10)
1:0 Карабах
15.2% (10)
1:1 Ничья
4.5% (3)
1:2 Хеккен
3% (2)
0:1 Хеккен
3% (2)
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