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Тур: 6. Стадион: . Зрители: 33936
Фенербахче
4:0
Конец матча
Спартак Трнава
0'
30' Желтая карточка
Джику Александер
31' Желтая карточка
Буката Мартин
1:0
36' Гол
Кадыоглу Ферди
1:0
48' Не забитый пенальти
Тадич Душан
2:0
48' Гол в свои ворота
Такач Доминик
56' Желтая карточка
Кинг Джошуа
3:0
59' Гол
Джеко Эдин
4:0
61' Гол
Джеко Эдин
71' Желтая карточка
Остерволде Джейден
90'+5

Ход матча

30'
Джику Александер
 
31'
 
Буката Мартин
36'
Кадыоглу Ферди
(Тадич Душан)
1:0
46'
 
Компан-Брезник Миха
Коштрна Кристиан
48'
Тадич Душан
1:0
48'
Такач Доминик
2:0
56'
Кинг Джошуа
 
59'
Джеко Эдин
3:0
61'
Джеко Эдин
(Кавечи Ирфан)
4:0
63'
Кинг Джошуа
Кавечи Ирфан
 
63'
Азиз Сердар
Осайи-Самуэль Брайт
 
67'
 
Паур Якуб
Азанго Филип
67'
 
Прохазка Роман
Буката Мартин
71'
Остерволде Джейден
 
74'
Найир Умут
Джеко Эдин
 
74'
Юндер Дженгиз
Тадич Душан
 
74'
 
Джуричин Марко
Дюриш Михал
78'
Акчичек Юсуф
Джику Александер
 
80'
 
Уйлаки Марек
Офори Келвин

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 561 Количество передач 294
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Фенербахче 97.4% (112)
X 1.7% (2)
Спартак Трнава 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
70
Эгрибайят
Ирфан
Джан
21
Осайи-Самуэль
Брайт
6
Джику
Александер
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
3
Дурик
Андрей
26
Коша
Себастьян
18
Шулек
Мартин
28
Буката
Мартин
80
Желькович
Адриан
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
Фенербахче
4-2-3-1
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Фенербахче
Спартак Трнава

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:2
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 5 0.42
Кавечи Ирфан 4 0.33
Джеко Эдин 4 (1) 0.33
Тадич Душан 4 (2) 0.33
Шиманьски Себастьян 3 0.25
Кинг Джошуа 3 0.25
Кадыоглу Ферди 2 0.17
Зайц Миха 2 0.17
Кент Райан 1 0.08
Юксек Исмаил 1 0.08
Азиз Сердар 1 0.08
Бекао Родриго 1 0.08
Креспо Мигель 1 0.08
Остерволде Джейден 1 0.08
Фред Сантос 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Осайи-Самуэль Брайт 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 4 0.33
Офори Келвин 3 0.25
Штетина Лукаш 3 0.25
Дюриш Михал 1 0.08
Прохазка Роман 1 0.08
Джуричин Марко 1 0.08
Буката Мартин 1 0.08
Коша Себастьян 1 0.08
Микович Мартин 0 0
Паур Якуб 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 3 0
Джику Александер 2 0
Фред Сантос 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Бекао Родриго 2 0
Креспо Мигель 2 0
Кинг Джошуа 1 0
Азиз Сердар 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Зайц Миха 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Перес Луан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Кападжак Бурак 1 0
Юксек Исмаил 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 4 0
Микович Мартин 4 0
Горосито Николас 2 1
Коштрна Кристиан 3 0
Штетина Лукаш 2 0
Буката Мартин 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Шулек Мартин 2 0
Желькович Адриан 2 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Баинович Филип 1 0
Такач Доминик 1 0
Бернат Ян 1 0
Офори Келвин 1 0
Коша Себастьян 1 0
Осени Азиз 1 0
Компан-Брезник Миха 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Фенербахче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

10
8
Фенербахче
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Спартак Трнава
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

23
7
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
1
14%
46-60
7
30%
2
29%
61-75
4
17%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
5
45%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

34
17
9 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
6%
2
12%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
12%
4
24%
31-45
8
24%
3
18%
46-60
9
26%
4
24%
61-75
8
24%
3
18%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

13
20
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
23%
6
30%
46-60
3
23%
7
35%
61-75
3
23%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2
Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2

Результаты матчей

Фенербахче
Спартак Трнава

Точный счет

3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
5
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
3.5
Больше Меньше
1
5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
3
9
8
4
2.5
2
10
4
8
3.5
1
11
2
10
4.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 6 4 0 2 13 - 11 12
2.
Лудогорец
 6 4 0 2 11 - 11 12
3.
Норшелланн
 6 3 1 2 17 - 7 10
4.
Спартак Трнава
 6 0 1 5 3 - 15 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Лудогорец
 3 3 0 0 7 - 0 9
3.
Норшелланн
 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Спартак Трнава
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 3 1 0 2 3 - 4 3
2.
Фенербахче
 3 1 0 2 3 - 9 3
3.
Лудогорец
 3 1 0 2 4 - 11 3
4.
Спартак Трнава
 3 0 1 2 1 - 9 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Фенербахче 97.4% (112)
    X 1.7% (2)
    Спартак Трнава 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фенербахче 4:0 Спартак Трнава

    Исход игры
    Фенербахче
    97.4% (112)
    Ничья
    1.7% (2)
    Спартак Трнава
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    38.39% (43)
    Нет
    61.61% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Фенербахче
    42.6% (49)
    2:1 Фенербахче
    20% (23)
    3:0 Фенербахче
    13% (15)
    3:1 Фенербахче
    12.2% (14)
    1:0 Фенербахче
    2.6% (3)
    4:0 Фенербахче
    1.7% (2)
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