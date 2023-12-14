Тур: 6. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу. Зрители: 33936
4:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаДжику Александер
31' Желтая карточкаБуката Мартин
1:0
36' ГолКадыоглу Ферди
1:0
48' Не забитый пенальтиТадич Душан
2:0
48' Гол в свои воротаТакач Доминик
56' Желтая карточкаКинг Джошуа
3:0
59' ГолДжеко Эдин
4:0
61' ГолДжеко Эдин
71' Желтая карточкаОстерволде Джейден
90'+5
Ход матча
30'
31'
36'
1:0
48'
1:0
48'
2:0
56'
59'
3:0
61'
4:0
74'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
561 Количество передач 294
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Акьюз ФурканВратарь
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кент РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
22 Найир УмутНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
20 Осени АзизНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Фенербахче
Спартак Трнава
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|5
|0.42
|Кавечи Ирфан
|4
|0.33
|Джеко Эдин
|4 (1)
|0.33
|Тадич Душан
|4 (2)
|0.33
|Шиманьски Себастьян
|3
|0.25
|Кинг Джошуа
|3
|0.25
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.17
|Зайц Миха
|2
|0.17
|Кент Райан
|1
|0.08
|Юксек Исмаил
|1
|0.08
|Азиз Сердар
|1
|0.08
|Бекао Родриго
|1
|0.08
|Креспо Мигель
|1
|0.08
|Остерволде Джейден
|1
|0.08
|Фред Сантос
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|4
|0.33
|Офори Келвин
|3
|0.25
|Штетина Лукаш
|3
|0.25
|Дюриш Михал
|1
|0.08
|Прохазка Роман
|1
|0.08
|Джуричин Марко
|1
|0.08
|Буката Мартин
|1
|0.08
|Коша Себастьян
|1
|0.08
|Микович Мартин
|0
|0
|Паур Якуб
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Азиз Сердар
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Перес Луан
|1
|0
|Акайдин Самет
|1
|0
|Кападжак Бурак
|1
|0
|Юксек Исмаил
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|4
|0
|Микович Мартин
|4
|0
|Горосито Николас
|2
|1
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Штетина Лукаш
|2
|0
|Буката Мартин
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Баинович Филип
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Бернат Ян
|1
|0
|Офори Келвин
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
|Осени Азиз
|1
|0
|Компан-Брезник Миха
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Спартак Трнава
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Фенербахче
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
10
8
Фенербахче
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Спартак Трнава
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
23
7
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
9%
2
29%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
3
13%
0
0%
31-45
5
22%
1
14%
46-60
7
30%
2
29%
61-75
4
17%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
5
45%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
11
10
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
4
44%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
34
17
9 В 1-м тайме 6
25 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
6%
2
12%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
12%
4
24%
31-45
8
24%
3
18%
46-60
9
26%
4
24%
61-75
8
24%
3
18%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
13
20
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 17
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
23%
6
30%
46-60
3
23%
7
35%
61-75
3
23%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Сивасспор 4:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2
Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Спартак Трнава - Жилина 0:2
Результаты матчей
Фенербахче
Спартак Трнава
Точный счет
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
5
2 раза 33%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
93
39
84
210
48
111
210
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|2.
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|3.
|6
|3
|1
|2
|17 - 7
|10
|4.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фенербахче 4:0 Спартак Трнава
Исход игры
Фенербахче
97.4% (112)
Ничья
1.7% (2)
Спартак Трнава
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
38.39% (43)
Нет
61.61% (69)
Популярный счёт
2:0 Фенербахче
42.6% (49)
2:1 Фенербахче
20% (23)
3:0 Фенербахче
13% (15)
3:1 Фенербахче
12.2% (14)
1:0 Фенербахче
2.6% (3)
4:0 Фенербахче
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!