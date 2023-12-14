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Тур: 6. Стадион: . Зрители: 10423
Генк
2:0
Конец матча
Чукарички
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Пейнтсил Джозеф
1:0
21' Гол
Хейнен Бриан
32' Желтая карточка
Сиссоко Самбу
33' Красная карточка
Галарса Матиас
50' Желтая карточка
Аджич Лука
2:0
57' Гол
Пейнтсил Джозеф
90' Желтая карточка
Эль-Уади Закария
90' Желтая карточка
Сингх Лютер
90'+6

Ход матча

9'
Пейнтсил Джозеф
0:0
21'
Хейнен Бриан
(Фадера Алию)
1:0
30'
 
Белич Неманья
Филипович Ненад
32'
 
Сиссоко Самбу
33'
Галарса Матиас
 
37'
Грошовски Патрик
Фадера Алию
 
50'
 
Аджич Лука
57'
Пейнтсил Джозеф
(Эль-Ханнус Билаль)
2:0
65'
 
Сингх Лютер
Аджич Лука
78'
 
Янкович Алекса
Иванович Джордже
78'
 
Адетуньи Сандей
Цветкович Михайло
78'
 
Томович Стефан
Миладинович Игор
84'
Баа Кристофер
Пейнтсил Джозеф
 
90'
Эль-Уади Закария
 
90'
Аль-Эйт-Хадж Ануар
Эль-Ханнус Билаль
 
90'
Арокодаре Толуваласе
Сор Коллинс
 
90'
 
Сингх Лютер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 412 Количество передач 410
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Генк 96.5% (111)
X 2.6% (3)
Чукарички 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Вандервоордт
Маартен
15
Эль-Уади
Закария
2
Маккензи
Марк
3
Садик
Муджаид
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
25
Галарса
Матиас
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Эль-Ханнус
Билаль
7
Фадера
Алию
14
Сор
Коллинс
24
Филипович
Ненад
21
Станкович
Никола
4
Ковачевич
Боян
14
Сиссоко
Самбу
II
3
Тошич
Неманья
77
Ковач
Стефан
45
Миладинович
Игор
47
Никчевич
Боица
10
Иванович
Джордже
91
Цветкович
Михайло
11
Аджич
Лука
Генк
4-2-3-1
Чукарички
4-3-3

История личных встреч

Генк
Чукарички

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пейнтсил Джозеф 2 (1) 0.25
Хейнен Бриан 2 0.25
Муньос Даниэль 2 0.25
Маккензи Марк 1 0.13
Зекири Анди 1 0.13
Кайембе Йорис 1 0.13
Арокодаре Толуваласе 1 0.13
Галарса Матиас 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Фадера Алию 0 0
Баа Кристофер 0 0
Чукарички
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иванович Джордже 1 0.17
Аджич Лука 1 0.17
Ковач Стефан 0 0
Никчевич Боица 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Арокодаре Толуваласе 1 1
Галарса Матиас 1 1
Пейнтсил Джозеф 2 0
Фадера Алию 2 0
Эль-Ханнус Билаль 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Kevin van Dessel 1 0
Зекири Анди 1 0
Артеага Херардо 1 0
Куэста Карлос 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Баа Кристофер 1 0
Чукарички
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суботич Лука 2 1
Доцич Марко 2 0
Сингх Лютер 2 0
Адетуньи Сандей 2 0
Никчевич Боица 2 0
Матич Игор 0 1
Враньеш Огнен 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Иванович Джордже 1 0
Ндиайе Ибраима II 1 0
Станкович Никола 1 0
Аджич Лука 1 0
Ковач Стефан 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Миладинович Игор 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Чукарички
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Чукарички
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
0
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Чукарички
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
20%
1
50%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1
Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1
Чукарички
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Явор Иваньица - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички 1923 4:1 Чукарички - Ференцварош 1:2 Раднички Ниш - Чукарички 0:2
Напредак - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 2:2 Фиорентина - Чукарички 6:0 Нови Пазар - Чукарички 1:0 Чукарички - Вождовац 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Спартак Суботица - Чукарички 0:3 Ференцварош - Чукарички 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево - Чукарички 2:2 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1

Результаты матчей

Генк
Чукарички

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Генк
Чукарички

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
4
4
4
1.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 6 3 3 0 14 - 6 12
2.
Ференцварош
 6 2 4 0 9 - 6 10
3.
Генк
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Чукарички
 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 3 2 1 0 10 - 3 7
2.
Ференцварош
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Генк
 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Чукарички
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Фиорентина
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Генк
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Чукарички
 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 115
    Генк 96.5% (111)
    X 2.6% (3)
    Чукарички 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Генк 2:0 Чукарички онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Генк 2:0 Чукарички

    Исход игры
    Генк
    96.5% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Чукарички
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    25.23% (28)
    Нет
    74.77% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Генк
    44.3% (51)
    2:1 Генк
    15.7% (18)
    1:0 Генк
    11.3% (13)
    3:0 Генк
    11.3% (13)
    3:1 Генк
    7% (8)
    4:0 Генк
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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