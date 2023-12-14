Тур: 6. Стадион: Чегека Арена. Зрители: 10423
0'
0:0
9' Не забитый пенальтиПейнтсил Джозеф
1:0
21' ГолХейнен Бриан
32' Желтая карточкаСиссоко Самбу
33' Красная карточкаГаларса Матиас
50' Желтая карточкаАджич Лука
2:0
57' ГолПейнтсил Джозеф
90' Желтая карточкаЭль-Уади Закария
90' Желтая карточкаСингх Лютер
90'+6
Ход матча
9'
0:0
21'
1:0
32'
33'
50'
57'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
412 Количество передач 410
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
14
Сор
Коллинс
77
Ковач
Стефан
11
Аджич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шамбаре ВикВратарь
-
41 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ковач СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goran Stanic
История личных встреч
Генк
Чукарички
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пейнтсил Джозеф
|2 (1)
|0.25
|Хейнен Бриан
|2
|0.25
|Муньос Даниэль
|2
|0.25
|Маккензи Марк
|1
|0.13
|Зекири Анди
|1
|0.13
|Кайембе Йорис
|1
|0.13
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.13
|Галарса Матиас
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Фадера Алию
|0
|0
|Баа Кристофер
|0
|0
Чукарички
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иванович Джордже
|1
|0.17
|Аджич Лука
|1
|0.17
|Ковач Стефан
|0
|0
|Никчевич Боица
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|1
|Галарса Матиас
|1
|1
|Пейнтсил Джозеф
|2
|0
|Фадера Алию
|2
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Kevin van Dessel
|1
|0
|Зекири Анди
|1
|0
|Артеага Херардо
|1
|0
|Куэста Карлос
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
Чукарички
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суботич Лука
|2
|1
|Доцич Марко
|2
|0
|Сингх Лютер
|2
|0
|Адетуньи Сандей
|2
|0
|Никчевич Боица
|2
|0
|Матич Игор
|0
|1
|Враньеш Огнен
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Иванович Джордже
|1
|0
|Ндиайе Ибраима II
|1
|0
|Станкович Никола
|1
|0
|Аджич Лука
|1
|0
|Ковач Стефан
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Миладинович Игор
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Чукарички
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Генк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Чукарички
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
0
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Чукарички
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
18%
1-15
1
33%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
2
20%
1
50%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
14%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
2
29%
2
13%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эйпен - Генк 1:3 Остенде - Генк 3:1 Генк - Гент 2:2 Фиорентина - Генк 2:1
Стандард - Генк 1:0 Генк - АХ Лёвен 3:1 Ференцварош - Генк 1:1 Антверпен - Генк 3:2 ЮРСЛ Визе - Генк 0:4 Кортрейк - Генк 0:3 Генк - Ференцварош 0:0 Генк - Мехелен 4:0 Гент - Генк 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Генк - Вестерло 3:3 Брюгге - Генк 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Генк - Фиорентина 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2 Генк - Андерлехт 1:1
Чукарички
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Явор Иваньица - Чукарички 1:2 Чукарички - Раднички 1923 4:1 Чукарички - Ференцварош 1:2 Раднички Ниш - Чукарички 0:2
Напредак - Чукарички 1:0 Партизан - Чукарички 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Чукарички - Войводина Нови Сад 2:2 Фиорентина - Чукарички 6:0 Нови Пазар - Чукарички 1:0 Чукарички - Вождовац 1:1 Чукарички - Генк 0:2 Спартак Суботица - Чукарички 0:3 Ференцварош - Чукарички 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Железничар Панчево - Чукарички 2:2 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Чукарички - Радник Сурдулица 0:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1
Результаты матчей
Генк
Чукарички
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Генк
Чукарички
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
24
44
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Генк 2:0 Чукарички
Исход игры
Генк
96.5% (111)
Ничья
2.6% (3)
Чукарички
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
25.23% (28)
Нет
74.77% (83)
Популярный счёт
2:0 Генк
44.3% (51)
2:1 Генк
15.7% (18)
1:0 Генк
11.3% (13)
3:0 Генк
11.3% (13)
3:1 Генк
7% (8)
4:0 Генк
3.5% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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