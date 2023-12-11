Тур: 6. Стадион: Лото-парк.
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История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.29
|Пуэртас Кэмерон
|1 (1)
|0.14
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.14
|Терхо Каспер
|1
|0.14
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.14
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Амани Жан
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|3 (1)
|0.6
|Жота Диогу
|3
|0.6
|Гакпо Коди
|2
|0.4
|Гравенберх Райан
|2
|0.4
|Нуньес Дарвин
|2 (1)
|0.4
|Диас Луис
|2
|0.4
|Эндо Ватару
|1
|0.2
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Гомес Джо
|0
|0
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|0
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эндо Ватару
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
11
Унион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
2
12
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
1
100%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
33%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
5
33%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0
Результаты матчей
Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 8
|8
|3.
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль
Исход игры
Унион Сент-Жиллуаз
2.1% (1)
Ничья
10.4% (5)
Ливерпуль
87.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
66.67% (28)
Нет
33.33% (14)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
35.4% (17)
0:2 Ливерпуль
18.8% (9)
1:3 Ливерпуль
12.5% (6)
1:1 Ничья
8.3% (4)
0:3 Ливерпуль
6.3% (3)
0:1 Ливерпуль
4.2% (2)
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