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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 48
Унион Сент-Жиллуаз 2.1% (1)
X 10.4% (5)
Ливерпуль 87.5% (42)
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Лучшие коэффициенты
Унион Сент-Жиллуаз
Ничья
Ливерпуль
2.85
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4.00
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2.38
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эккерт Айенса Деннис 2 0.29
Пуэртас Кэмерон 1 (1) 0.14
Бёрджесс Кристиан 1 0.14
Терхо Каспер 1 0.14
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.14
Расмуссен Матиас 0 0
Амани Жан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 (1) 0.6
Жота Диогу 3 0.6
Гакпо Коди 2 0.4
Гравенберх Райан 2 0.4
Нуньес Дарвин 2 (1) 0.4
Диас Луис 2 0.4
Эндо Ватару 1 0.2
Александер-Арнольд Трент 0 0
Гомес Джо 0 0
Макаллистер Алексис 0 0
Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 0
Ванхутт Шарль 3 0
Садики Ноа 2 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эндо Ватару 1 0
Конате Ибраима 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Байчетич Стефан 1 0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ливерпуль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Унион Сент-Жиллуаз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
11
Унион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ливерпуль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
12

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 2
1
100%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
2
33%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - РФК Мё 2:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 3:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 0:2
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:2 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0

Результаты матчей

Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Унион Сент-Жиллуаз
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Тулуза
 5 2 2 1 6 - 8 8
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 5 1 2 2 3 - 7 5
4.
ЛАСК
 5 1 0 4 5 - 10 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Тулуза
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
ЛАСК
 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 2 1 0 1 5 - 4 3
2.
Тулуза
 2 0 1 1 2 - 6 1
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 3 0 1 2 0 - 5 1
4.
ЛАСК
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 48
    Унион Сент-Жиллуаз 2.1% (1)
    X 10.4% (5)
    Ливерпуль 87.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Сент-Жиллуаз
    Ничья
    Ливерпуль
    2.85
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    4.00
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    2.38
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    Прогнозы на матч Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль

    Исход игры
    Унион Сент-Жиллуаз
    2.1% (1)
    Ничья
    10.4% (5)
    Ливерпуль
    87.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    35.4% (17)
    0:2 Ливерпуль
    18.8% (9)
    1:3 Ливерпуль
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    8.3% (4)
    0:3 Ливерпуль
    6.3% (3)
    0:1 Ливерпуль
    4.2% (2)
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