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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Славия Прага
4:0
Конец матча
Серветт
0'
1:0
15' Гол
Доудера Давид
22' Желтая карточка
Диба Самба
2:0
25' Гол
Шранц Иван
3:0
30' Гол
Хитил Моймир
37' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
4:0
45' Гол
Хитил Моймир
90'+4

Ход матча

15'
Доудера Давид
(Юречка Вацлав)
1:0
22'
 
Диба Самба
25'
Шранц Иван
(Валлем Конрад)
2:0
30'
Хитил Моймир
(Доудера Давид)
3:0
35'
Громада Якуб
Дорли Оскар
 
37'
 
Стеванович Мирослав
45'
Хитил Моймир
4:0
60'
Тиджани Мухамед
Хитил Моймир
 
60'
Думитреску Андрес
Валлем Конрад
 
60'
Томич Михал
Юречка Вацлав
 
62'
 
Барон Энтони
Диба Самба
62'
 
Кутеса Дерек
Бедья Крис
62'
 
Цунэмото Кэйго
Стеванович Мирослав
62'
 
Конья Тимоте
Антунес Алексис
79'
 
Туати Хусейн
Болла Бендегуз
82'
Samuel Pikolon
Доудера Давид
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 119
Славия Прага 94.1% (112)
X 5% (6)
Серветт 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Мандоус
Алеш
27
Влчек
Томаш
5
Огбу
Иго
3
Голеш
Томаш
21
Доудера
Давид
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
6
Валлем
Конрад
26
Шранц
Иван
13
Хитил
Моймир
15
Юречка
Вацлав
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
30
Диба
Самба
5
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
10
Антунес
Алексис
77
Болла
Бендегуз
29
Бедья
Крис
Славия Прага
3-4-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Славия Прага
Серветт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:2
ТМК
0:1
ТМК
0:3

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хитил Моймир 4 0.4
Шранц Иван 4 0.4
Масопуст Лукаш 3 0.3
Юречка Вацлав 3 0.3
Доудера Давид 2 0.2
Огбу Иго 2 0.2
Тиджани Мухамед 2 (1) 0.2
Валлем Конрад 1 0.1
Зафеирис Христос 1 0.1
Юрасек Матей 1 0.1
Боржил Ян 0 0
Голеш Томаш 0 0
Мандоус Алеш 0 0
Шевчик Петр 0 0
Лингр Ондржей 0 0
Дорли Оскар 0 0
Провод Лукас 0 0
Огунгбай Болуватифе 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 2 (1) 0.33
Кривелли Энцо 1 0.17
Руй Стив 1 0.17
Стеванович Мирослав 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Мазику Брэдли 0 0

Карточки

Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масопуст Лукаш 3 0
Тиджани Мухамед 2 0
Огбу Иго 0 1
Ван Бюрен Мик 1 0
Мандоус Алеш 1 0
Шевчик Петр 1 0
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукас 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедья Крис 2 0
Руй Стив 2 0
Севрен Йоан 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Дулин Давид 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Диба Самба 1 0

Результаты матчей

Славия Прага
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Серветт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
4
Славия Прага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

16
1
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
100%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

23
5
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
17%
1
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
1
20%
31-45
5
22%
1
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
26%
2
40%
76-90

Пропущено

8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
5
63%
2
17%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Славия Прага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 0:2 Шериф - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1
Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0 Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1

Результаты матчей

Славия Прага
Серветт

Точный счет

2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Славия Прага
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
3
7
3
1.5
1
5
4
6
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 6 5 0 1 17 - 4 15
2.
Рома
 6 4 1 1 12 - 4 13
3.
Серветт
 6 1 2 3 4 - 13 5
4.
Шериф
 6 0 1 5 5 - 17 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 3 3 0 0 12 - 0 9
2.
Рома
 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
Серветт
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Шериф
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Славия Прага
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Рома
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Серветт
 3 0 1 2 1 - 9 1
4.
Шериф
 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
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    Прогнозы 119
    Славия Прага 94.1% (112)
    X 5% (6)
    Серветт 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Славия Прага 4:0 Серветт

    Исход игры
    Славия Прага
    94.1% (112)
    Ничья
    5% (6)
    Серветт
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.25% (55)
    Меньше
    51.75% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (52)
    Нет
    54.39% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Славия Прага
    36.1% (43)
    2:0 Славия Прага
    31.1% (37)
    1:0 Славия Прага
    13.4% (16)
    3:0 Славия Прага
    7.6% (9)
    1:1 Ничья
    5% (6)
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