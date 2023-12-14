Тур: 6. Стадион: Фортуна Арена.
4:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолДоудера Давид
22' Желтая карточкаДиба Самба
2:0
25' ГолШранц Иван
3:0
30' ГолХитил Моймир
37' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
4:0
45' ГолХитил Моймир
90'+4
Ход матча
15'
1:0
22'
25'
2:0
30'
3:0
45'
4:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
28
Мандоус
Алеш
27
Влчек
Томаш
5
Огбу
Иго
19
Дорли
Оскар
26
Шранц
Иван
13
Хитил
Моймир
32
Фрик
Джереми
20
Маньен
Тео
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
30
Диба
Самба
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
-
27 Влчек ТомашЗащитник
-
5 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Дорли ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванНападающий
-
13 Хитил МоймирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сиротник ЯнВратарь
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
29 Томич МихалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Шевчик ПетрПолузащитник
-
25 Громада ЯкубПолузащитник
-
52 Зитны МатейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Обер МарванВратарь
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
История личных встреч
Славия Прага
Серветт
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хитил Моймир
|4
|0.4
|Шранц Иван
|4
|0.4
|Масопуст Лукаш
|3
|0.3
|Юречка Вацлав
|3
|0.3
|Доудера Давид
|2
|0.2
|Огбу Иго
|2
|0.2
|Тиджани Мухамед
|2 (1)
|0.2
|Валлем Конрад
|1
|0.1
|Зафеирис Христос
|1
|0.1
|Юрасек Матей
|1
|0.1
|Боржил Ян
|0
|0
|Голеш Томаш
|0
|0
|Мандоус Алеш
|0
|0
|Шевчик Петр
|0
|0
|Лингр Ондржей
|0
|0
|Дорли Оскар
|0
|0
|Провод Лукас
|0
|0
|Огунгбай Болуватифе
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|2 (1)
|0.33
|Кривелли Энцо
|1
|0.17
|Руй Стив
|1
|0.17
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|Кутеса Дерек
|0
|0
|Мазику Брэдли
|0
|0
Карточки
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масопуст Лукаш
|3
|0
|Тиджани Мухамед
|2
|0
|Огбу Иго
|0
|1
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Мандоус Алеш
|1
|0
|Шевчик Петр
|1
|0
|Дорли Оскар
|1
|0
|Провод Лукас
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедья Крис
|2
|0
|Руй Стив
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Диба Самба
|1
|0
Результаты матчей
Славия Прага
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Серветт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Славия Прага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Серветт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
4
Славия Прага
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Серветт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
16
1
8 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
100%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Пропущено
7
3
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
4
57%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
5
10 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
4
17%
1
20%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
1
20%
31-45
5
22%
1
20%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
26%
2
40%
76-90
Пропущено
8
12
7 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
33%
16-30
5
63%
2
17%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Славия Прага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Славия Прага - Млада Болеслав 2:0 Градец Кралове - Славия Прага 0:2 Шериф - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 2:1
Сигма Оломоуц - Славия Прага 1:3 Славия Прага - Рома 2:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Богемианс-1905 - Славия Прага 0:2 Рома - Славия Прага 2:0 Славия Прага - Словацко 2:0 Слован Либерец - Славия Прага 2:3 Славия Прага - Шериф 6:0 Теплице - Славия Прага 0:0 Ганацка Славия - Славия Прага 0:2 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Серветт - Славия Прага 0:2 Пардубице - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Карвина 5:1 Заря - Славия Прага 2:1 Яблонец - Славия Прага 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0
Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1 Базель - Серветт 0:1 Лугано - Серветт 0:1 Рома - Серветт 4:0 Серветт - Лозанна 2:1 Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4 Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1
Результаты матчей
Славия Прага
Серветт
Точный счет
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Славия Прага
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
33
73
15
46
28
19
19
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|6
|1
|2
|3
|4 - 13
|5
|4.
|6
|0
|1
|5
|5 - 17
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|12 - 0
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
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|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Славия Прага 4:0 Серветт
Исход игры
Славия Прага
94.1% (112)
Ничья
5% (6)
Серветт
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.25% (55)
Меньше
51.75% (59)
Обе команды забьют
Да
45.61% (52)
Нет
54.39% (62)
Популярный счёт
2:1 Славия Прага
36.1% (43)
2:0 Славия Прага
31.1% (37)
1:0 Славия Прага
13.4% (16)
3:0 Славия Прага
7.6% (9)
1:1 Ничья
5% (6)
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