Тур: 6. Стадион: БайАрена. Главный судья: Джонс Роберт
0'
1:0
6' ГолШик Патрик
2:0
22' ГолТапсоба Эдмон
3:0
25' Гол в свои воротаЭллингсен Мартин
42' Желтая карточкаТа Джонатан
4:0
60' ГолГложек Адам
5:0
70' ГолГложек Адам
5:1
75' ГолКитолано Эрик
78' Желтая карточкаГримальдо Алехандро
90'+4
Ход матча
6'
1:0
22'
2:0
25'
3:0
42'
59'
60'
4:0
70'
5:0
75'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
36
Ломб
Никлас
19
Телла
Нейтан
14
Шик
Патрик
23
Гложек
Адам
- Основной состав
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
-
18 Мбамба НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
47 Аурир АйманПолузащитник
- Нападающий
-
38 Ken Izekor
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Байер Л
Молде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4 (1)
|0.67
|Вирц Флориан
|2
|0.33
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.33
|Гложек Адам
|2
|0.33
|Шик Патрик
|2
|0.33
|Тапсоба Эдмон
|2
|0.33
|Адли Амин
|1
|0.17
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|Фримпонг Жереми
|1
|0.17
|Телла Нейтан
|1
|0.17
|Станишич Йосип
|0
|0
|Джака Гранит
|0
|0
|Андрих Роберт
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.67
|Эйкрем Магнус
|2
|0.33
|Брейвик Эмиль
|2
|0.33
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0.33
|Китолано Эрик
|1
|0.17
|Бьорнбак Мартин
|1
|0.17
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|Эллингсен Мартин
|0
|0
|Бериша Ветон
|0
|0
|Ловик Матиас
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вирц Флориан
|2
|0
|Джака Гранит
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Андрих Роберт
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Эриксен Кристиан I
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|Грёдем Магнус
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
7
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Молде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
60%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90
Забито
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
5
28%
1
8%
1-15
4
22%
5
38%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
5
38%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2
Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1
Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3
Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3
Результаты матчей
Байер Л
Молде
Точный счет
5:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
5:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Молде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
33
15
24
15
Группа H
Группа H
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Байер Л 5:1 Молде
Исход игры
Байер Л
96.8% (120)
Ничья
3.2% (4)
Молде
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
38.7% (48)
2:1 Байер Л
22.6% (28)
3:1 Байер Л
18.5% (23)
3:0 Байер Л
4.8% (6)
1:0 Байер Л
2.4% (3)
3:2 Байер Л
1.6% (2)
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