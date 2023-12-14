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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Байер Л
5:1
Конец матча
Молде
0'
1:0
6' Гол
Шик Патрик
2:0
22' Гол
Тапсоба Эдмон
3:0
25' Гол в свои ворота
Эллингсен Мартин
42' Желтая карточка
Та Джонатан
4:0
60' Гол
Гложек Адам
5:0
70' Гол
Гложек Адам
5:1
75' Гол
Китолано Эрик
78' Желтая карточка
Гримальдо Алехандро
90'+4

Ход матча

6'
Шик Патрик
(Андрих Роберт)
1:0
22'
Тапсоба Эдмон
(Хофманн Йонас)
2:0
25'
Эллингсен Мартин
3:0
42'
Та Джонатан
 
46'
 
Бьорнбак Мартин
Коса Маркус Андреас
59'
Гримальдо Алехандро
Та Джонатан
 
59'
Мбамба Ноа
Шик Патрик
 
59'
Адли Амин
Хофманн Йонас
 
60'
Гложек Адам
(Мбамба Ноа)
4:0
70'
Гложек Адам
5:0
71'
 
Эдегор Никлас
Грёдем Магнус
71'
 
Нихейм Густав
Гульбрандсен Фредрик
75'
5:1
Китолано Эрик
(Эллингсен Мартин)
77'
Ken Izekor
Тапсоба Эдмон
 
78'
Гримальдо Алехандро
 
85'
 
Юберг-Ховланд Леон-Робин
Китолано Эрик

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Байер Л 96.8% (120)
X 3.2% (4)
Молде 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Ломб
Никлас
2
Станишич
Йосип
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
3
Инкапье
Пьеро
7
Хофманн
Йонас
32
Пуэрта
Густаво
8
Андрих
Роберт
19
Телла
Нейтан
14
Шик
Патрик
23
Гложек
Адам
12
Петерсен
Оливер
25
Хагельскьер
Андерс
6
Эллингсен
Мартин
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
22
Грёдем
Магнус
15
Коса
Маркус
Андреас
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
8
Гульбрандсен
Фредрик
10
Китолано
Эрик
Байер Л
4-4-2
Молде
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Молде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 (1) 0.67
Вирц Флориан 2 0.33
Гримальдо Алехандро 2 0.33
Гложек Адам 2 0.33
Шик Патрик 2 0.33
Тапсоба Эдмон 2 0.33
Адли Амин 1 0.17
Хофманн Йонас 1 0.17
Фримпонг Жереми 1 0.17
Телла Нейтан 1 0.17
Станишич Йосип 0 0
Джака Гранит 0 0
Андрих Роберт 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эриксен Кристиан I 4 0.67
Эйкрем Магнус 2 0.33
Брейвик Эмиль 2 0.33
Гульбрандсен Фредрик 2 0.33
Китолано Эрик 1 0.17
Бьорнбак Мартин 1 0.17
Хёуген Кристоффер 0 0
Эллингсен Мартин 0 0
Бериша Ветон 0 0
Ловик Матиас 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вирц Флориан 2 0
Джака Гранит 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Андрих Роберт 1 0
Та Джонатан 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 2 0
Эриксен Кристиан I 2 0
Ловик Матиас 2 0
Эллингсен Мартин 1 0
Грёдем Магнус 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Молде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Молде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
7
Байер Л
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Молде
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
60%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
20%
76-90

Забито

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
5
28%
1
8%
1-15
4
22%
5
38%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
1
8%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
1
6%
5
38%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Штутгарт - Байер Л 1:1 Байер Л - Падерборн 3:1 Байер Л - Боруссия Д 1:1 Хеккен - Байер Л 0:2
Вердер - Байер Л 0:3 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Карабах - Байер Л 0:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Зандхаузен - Байер Л 2:5 Байер Л - Фрайбург 2:1 Байер Л - Карабах 5:1 Вольфсбург - Байер Л 1:2 Байер Л - Кёльн 3:0 Молде - Байер Л 1:2 Майнц - Байер Л 0:3 Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2 Байер Л - Дармштадт 5:1
Молде
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Молде 0:1 Молде - Хам-Кам 1:1 Молде - Карабах 2:2 Сарпсборг-08 - Молде 1:3
Молде - Лиллестрём 4:0 Хеккен - Молде 1:3 Русенборг - Молде 3:1 Молде - Тромсё 1:4 Молде - Хеккен 5:1 Бранн - Молде 3:2 Молде - Будё-Глимт 1:3 Молде - Байер Л 1:2 Молде - Викинг 4:0 Хьельсос - Молде 0:1 Стрёмсгодсет - Молде 1:1 Карабах - Молде 1:0 Молде - Одд 4:1 Хёугесунн - Молде 1:2 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3

Результаты матчей

Байер Л
Молде

Точный счет

5:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

5:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Молде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
4.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
2
4
3
3
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 6 6 0 0 19 - 3 18
2.
Карабах
 6 3 1 2 7 - 9 10
3.
Молде
 6 2 1 3 12 - 12 7
4.
Хеккен
 6 0 0 6 3 - 17 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3 3 0 0 14 - 2 9
2.
Карабах
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Молде
 3 1 1 1 8 - 5 4
4.
Хеккен
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Карабах
 3 1 1 1 4 - 7 4
3.
Молде
 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Хеккен
 3 0 0 3 2 - 11 0
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Та Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Г О О О О Л - Эллингсен Мартин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 22'
      Хофманн Йонас сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Тапсоба Эдмон бьет в цель!
    • 6'
      Андрих Роберт сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Шик Патрик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Байер Л 96.8% (120)
    X 3.2% (4)
    Молде 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 5:1 Молде

    Исход игры
    Байер Л
    96.8% (120)
    Ничья
    3.2% (4)
    Молде
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (57)
    Нет
    50% (57)
    Популярный счёт
    2:0 Байер Л
    38.7% (48)
    2:1 Байер Л
    22.6% (28)
    3:1 Байер Л
    18.5% (23)
    3:0 Байер Л
    4.8% (6)
    1:0 Байер Л
    2.4% (3)
    3:2 Байер Л
    1.6% (2)
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