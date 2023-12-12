Тур: 6. Стадион: ХСК Зриньски Мостар.
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История личных встреч
Зриньски
Астон Вилла
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожуль Звонимир
|2
|0.4
|Чорлука Йосип
|1
|0.2
|Билбия Неманья
|1
|0.2
|Хрванович Алдин
|1
|0.2
|Малекинусич Матия
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.71
|Бэйли Леон
|3
|0.43
|Макгинн Джон
|2
|0.29
|Дуран Джон
|2
|0.29
|Динь Люка
|1
|0.14
|Соарес Дуглас
|1 (1)
|0.14
|Тилеманс Юри
|1
|0.14
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.14
|Кэш Мэтти
|1
|0.14
|Морено Алекс
|1
|0.14
|Диаби Мусса
|1
|0.14
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Торрес Пау II
|0
|0
|Келлиман Омари
|0
|0
Карточки
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билбия Неманья
|2
|0
|Хрванович Алдин
|2
|0
|Krunoslav Rendulic
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Брадарич Филип
|1
|0
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Малекинусич Матия
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|2
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
Результаты матчей
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
2
Зриньски
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
8
Зриньски
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Астон Вилла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
1
17%
2
11%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Зриньски
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Широки Бриег - Зриньски 0:2 Звьезда Бргуле - Зриньски 2:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 ГОШК - Зриньски 1:5
Зриньски - Широки Бриег 3:1 Вележ - Зриньски 3:0 Легия - Зриньски 2:0 Зриньски - Тузла Сити 3:1 Челик - Зриньски 0:6 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Легия 1:2 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:0 Зриньски - Вележ 3:0 Зриньски - Слога Добой 2:0 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Игман Коньич - Зриньски 0:2 Тузла Сити - Зриньски 2:4 Зриньски - Железничар 2:1 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 Сараево - Зриньски 1:0
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0
Результаты матчей
Зриньски
Астон Вилла
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Зриньски
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
61
14
34
14
25
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|2.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|3.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|2.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогнозы на матч Зриньски - Астон Вилла
Исход игры
Зриньски
0% (0)
Ничья
9.3% (4)
Астон Вилла
90.7% (39)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
1:2 Астон Вилла
37.2% (16)
0:2 Астон Вилла
32.6% (14)
1:3 Астон Вилла
11.6% (5)
1:1 Ничья
9.3% (4)
0:1 Астон Вилла
4.7% (2)
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