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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Зриньски
 
Позже
Астон Вилла
Прогнозы 43
Зриньски 0% (0)
X 9.3% (4)
Астон Вилла 90.7% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зриньски
Ничья
Астон Вилла
7.00
Реклама, betcity.ru
4.61
7.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Зриньски
Астон Вилла

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожуль Звонимир 2 0.4
Чорлука Йосип 1 0.2
Билбия Неманья 1 0.2
Хрванович Алдин 1 0.2
Малекинусич Матия 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.71
Бэйли Леон 3 0.43
Макгинн Джон 2 0.29
Дуран Джон 2 0.29
Динь Люка 1 0.14
Соарес Дуглас 1 (1) 0.14
Тилеманс Юри 1 0.14
Карлос Диего Сантос 1 0.14
Кэш Мэтти 1 0.14
Морено Алекс 1 0.14
Диаби Мусса 1 0.14
Дзаньоло Николо 0 0
Торрес Пау II 0 0
Келлиман Омари 0 0

Карточки

Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 2 0
Хрванович Алдин 2 0
Krunoslav Rendulic 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Брадарич Филип 1 0
Кожуль Звонимир 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Малекинусич Матия 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 2 0
Динь Люка 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Макгинн Джон 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Дуран Джон 1 0

Результаты матчей

Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
Зриньски
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
8
Зриньски
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Астон Вилла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
4
21%
31-45
1
17%
4
21%
46-60
2
33%
3
16%
61-75
1
17%
2
11%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зриньски
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Широки Бриег - Зриньски 0:2 Звьезда Бргуле - Зриньски 2:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 ГОШК - Зриньски 1:5
Зриньски - Широки Бриег 3:1 Вележ - Зриньски 3:0 Легия - Зриньски 2:0 Зриньски - Тузла Сити 3:1 Челик - Зриньски 0:6 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Легия 1:2 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:0 Зриньски - Вележ 3:0 Зриньски - Слога Добой 2:0 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Игман Коньич - Зриньски 0:2 Тузла Сити - Зриньски 2:4 Зриньски - Железничар 2:1 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 Сараево - Зриньски 1:0
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1
Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0

Результаты матчей

Зриньски
Астон Вилла

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Зриньски
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
1
2.5
1
3
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
6
1
1
4
2.5
3
4
1
4
3.5
2
5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 5 4 0 1 11 - 6 12
2.
Легия
 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
АЗ Алкмаар
 5 2 0 3 7 - 10 6
4.
Зриньски
 5 1 0 4 5 - 9 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Легия
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
АЗ Алкмаар
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Зриньски
 2 1 0 1 5 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 2 1 0 1 6 - 4 3
2.
Легия
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 4 - 6 0
4.
Зриньски
 3 0 0 3 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зриньски - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 11 часов 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 43
    Зриньски 0% (0)
    X 9.3% (4)
    Астон Вилла 90.7% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зриньски
    Ничья
    Астон Вилла
    7.00
    Реклама, betcity.ru
    4.61
    7.00
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    Прогнозы на матч Зриньски - Астон Вилла

    Исход игры
    Зриньски
    0% (0)
    Ничья
    9.3% (4)
    Астон Вилла
    90.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (21)
    Меньше
    48.78% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Астон Вилла
    37.2% (16)
    0:2 Астон Вилла
    32.6% (14)
    1:3 Астон Вилла
    11.6% (5)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    0:1 Астон Вилла
    4.7% (2)
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    Зриньски
    Астон Вилла
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