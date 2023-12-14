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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 20657
Ференцварош
1:1
Конец матча
Фиорентина
0'
10' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
31' Желтая карточка
Миленкович Никола
1:0
48' Гол
Захариассен Кристоффер
60' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
1:1
73' Гол
Раньери Лука
90'+4

Ход матча

10'
 
Мандрагора Роландо
20'
 
Иконе Жонатан
Гонсалес Николас
31'
 
Миленкович Никола
48'
Захариассен Кристоффер
(Абу-Фани Мохаммад)
1:0
58'
Листеш Кристиан
Варга Барнабас
 
60'
Сиссе Ибраим
 
63'
 
Нзола М'Бала
Мандрагора Роландо
63'
 
Куаме Кристиан
Брекало Йосип
65'
Ботка Эндре
Чивич Эльдар
 
73'
1:1
Раньери Лука
79'
Бешич Мухамед
Котоно Балинт
 
79'
Бен-Ромдане Мохамед Али
Эсити Андерсон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 261 Количество передач 465
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 121
Ференцварош 7.4% (9)
X 50.4% (61)
Фиорентина 42.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Дибус
Денеш
25
Макрекис
Себраилс
27
Сиссе
Ибраим
44
Аанеба
Исмаэль
17
Чивич
Эльдар
15
Абу-Фани
Мохаммад
13
Эсити
Андерсон
55
Котоно
Балинт
16
Захариассен
Кристоффер
50
Маркиньос
VI
19
Варга
Барнабас
53
Кристенсен
Оливер
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
4
Миленкович
Никола
65
Паризи
Фабьяно
38
Мандрагора
Роландо
8
Лопес
Максим
10
Гонсалес
Николас
72
Барак
Антонин
77
Брекало
Йосип
9
Бельтран
Лукас
Ференцварош
4-2-3-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Ференцварош
Фиорентина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варга Барнабас 9 (3) 0.75
Траоре Адама VII 6 0.5
Пешич Александар 4 0.33
Захариассен Кристоффер 4 0.33
Овусу Квабена 2 0.17
Абу-Фани Мохаммад 1 0.08
Рамирес Кристиан 1 0.08
Ммаэ Сами 1 0.08
Сиссе Ибраим 1 0.08
Шигер Давид 1 0.08
Листеш Кристиан 0 0
Нгуэн Токмак 0 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 0 0
Маркиньос VI 0 0
Котоно Балинт 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раньери Лука 3 0.38
Гонсалес Николас 3 (2) 0.38
Мартинес Лукас II 2 0.25
Иконе Жонатан 2 0.25
Бельтран Лукас 2 0.25
Соттиль Риккардо 1 0.13
Лопес Максим 1 0.13
Барак Антонин 1 0.13
Нзола М'Бала 1 (1) 0.13
Бираги Кристиано 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Миленкович Никола 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Инфантино Джино 0 0

Карточки

Ференцварош
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варга Барнабас 3 0
Ммаэ Сами 2 0
Шигер Давид 2 0
Абу-Фани Мохаммад 2 0
Макрекис Себраилс 2 0
Пешич Александар 1 0
Дибус Денеш 1 0
Эсити Андерсон 1 0
Захариассен Кристоффер 1 0
Абена Минти 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Ботка Эндре 1 0
Бен-Ромдане Мохамед Али 1 0
Маркиньос VI 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 4 0
Итальяно Виченцо 3 0
Бираги Кристиано 3 0
Миленкович Никола 2 0
Бонавентура Джакомо 1 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мартинес Лукас II 1 0
Мело Артур 1 0
Куаме Кристиан 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Паризи Фабьяно 1 0

Результаты матчей

Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

16
12
Ференцварош
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фиорентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
7%
2
50%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
12
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
5
31%
4
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

30
16
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
7%
4
25%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
8
27%
1
6%
46-60
5
17%
4
25%
61-75
6
20%
4
25%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ференцварош
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Пакш - Ференцварош 3:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 0:0 Чукарички - Ференцварош 1:2
Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 2:2 Фиорентина - Ференцварош 2:2 МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1 Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0

Результаты матчей

Ференцварош
Фиорентина

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 75%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ференцварош
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
5
1
1.5
1
3
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
1
9
3
1.5
5
3
5
7
2.5
1
7
3
9
3.5
1
7
1
11
4.5
1
7
1
11
5.5
1
7

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 6 3 3 0 14 - 6 12
2.
Ференцварош
 6 2 4 0 9 - 6 10
3.
Генк
 6 2 3 1 8 - 5 9
4.
Чукарички
 6 0 0 6 2 - 16 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 3 2 1 0 10 - 3 7
2.
Ференцварош
 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Генк
 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Чукарички
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ференцварош
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Фиорентина
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Генк
 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Чукарички
 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
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    Прогнозы 121
    Ференцварош 7.4% (9)
    X 50.4% (61)
    Фиорентина 42.1% (51)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ференцварош 1:1 Фиорентина

    Исход игры
    Ференцварош
    7.4% (9)
    Ничья
    50.4% (61)
    Фиорентина
    42.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    87.39% (97)
    Нет
    12.61% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (46)
    1:2 Фиорентина
    25.6% (31)
    2:2 Ничья
    7.4% (9)
    0:1 Фиорентина
    6.6% (8)
    2:1 Ференцварош
    4.1% (5)
    1:3 Фиорентина
    4.1% (5)
    0:2 Фиорентина
    2.5% (3)
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