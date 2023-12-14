Тур: 6. Стадион: Групама Арена. Зрители: 20657
1:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаМандрагора Роландо
31' Желтая карточкаМиленкович Никола
1:0
48' ГолЗахариассен Кристоффер
60' Желтая карточкаСиссе Ибраим
1:1
73' ГолРаньери Лука
90'+4
Ход матча
48'
60'
73'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
261 Количество передач 465
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
90
Дибус
Денеш
27
Сиссе
Ибраим
17
Чивич
Эльдар
50
Маркиньос
VI
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
27 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 МаркиньосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
23 Паска ЛорандЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
История личных встреч
Ференцварош
Фиорентина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Ференцварош
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варга Барнабас
|9 (3)
|0.75
|Траоре Адама VII
|6
|0.5
|Пешич Александар
|4
|0.33
|Захариассен Кристоффер
|4
|0.33
|Овусу Квабена
|2
|0.17
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0.08
|Рамирес Кристиан
|1
|0.08
|Ммаэ Сами
|1
|0.08
|Сиссе Ибраим
|1
|0.08
|Шигер Давид
|1
|0.08
|Листеш Кристиан
|0
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
|Котоно Балинт
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раньери Лука
|3
|0.38
|Гонсалес Николас
|3 (2)
|0.38
|Мартинес Лукас II
|2
|0.25
|Иконе Жонатан
|2
|0.25
|Бельтран Лукас
|2
|0.25
|Соттиль Риккардо
|1
|0.13
|Лопес Максим
|1
|0.13
|Барак Антонин
|1
|0.13
|Нзола М'Бала
|1 (1)
|0.13
|Бираги Кристиано
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Миленкович Никола
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
|Инфантино Джино
|0
|0
Карточки
Ференцварош
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варга Барнабас
|3
|0
|Ммаэ Сами
|2
|0
|Шигер Давид
|2
|0
|Абу-Фани Мохаммад
|2
|0
|Макрекис Себраилс
|2
|0
|Пешич Александар
|1
|0
|Дибус Денеш
|1
|0
|Эсити Андерсон
|1
|0
|Захариассен Кристоффер
|1
|0
|Абена Минти
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Ботка Эндре
|1
|0
|Бен-Ромдане Мохамед Али
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|4
|0
|Итальяно Виченцо
|3
|0
|Бираги Кристиано
|3
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Куаме Кристиан
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Паризи Фабьяно
|1
|0
Результаты матчей
Ференцварош
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Ференцварош
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фиорентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
16
12
Ференцварош
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фиорентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
7%
2
50%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
12
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
3
19%
3
25%
61-75
5
31%
4
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
30
16
11 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
7%
4
25%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
6
20%
1
6%
31-45
8
27%
1
6%
46-60
5
17%
4
25%
61-75
6
20%
4
25%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ференцварош
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Пакш - Ференцварош 3:2 Мезёкёвешд - Ференцварош 0:2 Ференцварош - Мезёкёвешд 0:0 Чукарички - Ференцварош 1:2
Пушкаш-Академи - Ференцварош 1:1 Ференцварош - Фехервар 0:1 Ференцварош - Генк 1:1 Кечкемет - Ференцварош 2:1 Ференцварош - Уйпешт 3:0 Генк - Ференцварош 0:0 Диошдьёр - Ференцварош 1:2 Ференцварош - Дебрецен 2:2 Фиорентина - Ференцварош 2:2 МТК Будапешт - Ференцварош 1:6 Ференцварош - Кечкемет 1:0 Ференцварош - Кишварда 1:0 Ференцварош - Чукарички 3:1 Залаэгерсег - Ференцварош 2:6 Ференцварош - Жальгирис 3:0 Ференцварош - Пакш 6:1
Фиорентина
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1
Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0
Результаты матчей
Ференцварош
Фиорентина
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 75%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ференцварош
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
51
13
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
71
93
53
57
17
39
17
111
17
111
17
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|14 - 6
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|9 - 6
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|4.
|6
|0
|0
|6
|2 - 16
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ференцварош 1:1 Фиорентина
Исход игры
Ференцварош
7.4% (9)
Ничья
50.4% (61)
Фиорентина
42.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
87.39% (97)
Нет
12.61% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (46)
1:2 Фиорентина
25.6% (31)
2:2 Ничья
7.4% (9)
0:1 Фиорентина
6.6% (8)
2:1 Ференцварош
4.1% (5)
1:3 Фиорентина
4.1% (5)
0:2 Фиорентина
2.5% (3)
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