Тур: 6. Стадион: Питтодри. Зрители: 14474
2:0
Конец матча
Ход матча
41'
1:0
63'
74'
2:0
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
227 Количество передач 750
-
33 Владение мячом, % 67
Прогноз на матч от Liveresult
24
Келле
Роос
28
Милн
Джек
23
Данкан
Райан
11
Дук
29
Нкунку
Нильс
47
Баум
Элиас
23
Хёуге
Йенс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
26
Эбимбе
Эрик
- Основной состав
-
24 Келле РоосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Милн ДжекЗащитник
- Защитник
-
23 Данкан РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ДукНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Дуган РоссВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Уильямс РисЗащитник
-
30 Дадья ОрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Соклер ЭстерНападающий
-
Главный тренер: Робсон Барри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
47 Баум ЭлиасЗащитник
-
23 Хёуге ЙенсЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
-
42 Гауэр ЛюкВратарь
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Ферри НачоНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
История личных встреч
Абердин
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Абердин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дук
|3
|0.5
|Миовски Боян
|2
|0.33
|Полвара Данте
|2
|0.33
|Макдональд Ангус
|1
|0.17
|Макграт Джейми
|1
|0.17
|Соклер Эстер
|1
|0.17
|Девлин Никки
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
|МакКензи Джек
|0
|0
|Моррис Шейден
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|4 (1)
|0.5
|Схири Эльес
|2
|0.25
|Эбимбе Эрик
|2 (1)
|0.25
|Кох Робин
|2
|0.25
|Шаиби Фарес
|1
|0.13
|Нганкам Жессик
|1
|0.13
|Тута
|1
|0.13
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.13
|Гётце Марио
|0
|0
|Чендлер Тимоти
|0
|0
Карточки
Абердин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робсон Барри
|1
|0
|Хейз Джонатан
|1
|0
|Девлин Никки
|1
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|Баррон Коннор
|1
|0
|Рубежич Слободан
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якич Кристиян
|1
|1
|Бута
|2
|0
|Трапп Кевин
|0
|1
|Тута
|1
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нкунку Нильс
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
Результаты матчей
Абердин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Абердин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
10
Абердин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Абердин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Абердин - Хартс 2:1 Абердин - Килмарнок 0:1 Хиберниан - Абердин 2:0 ХИК - Абердин 2:2
Абердин - Рейнджерс 1:1 Селтик - Абердин 6:0 ПАОК - Абердин 2:2 Хиберниан - Абердин 0:1 Мазеруэлл - Абердин 2:4 Килмарнок - Абердин 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 Абердин - Сент-Джонстон 0:0 Абердин - ХИК 1:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Росс Каунти - Абердин 1:2 Абердин - Росс Каунти 4:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1
Результаты матчей
Абердин
Айнтрахт Фр
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Абердин
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
35
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 10
|16
|2.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|3.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|4.
|6
|0
|2
|4
|7 - 17
|2
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 5
|9
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|3.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Абердин 2:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Абердин
2.6% (3)
Ничья
20.9% (24)
Айнтрахт Фр
76.5% (88)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
81.25% (91)
Нет
18.75% (21)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
51.3% (59)
1:1 Ничья
20.9% (24)
0:1 Айнтрахт Фр
8.7% (10)
0:2 Айнтрахт Фр
7% (8)
1:3 Айнтрахт Фр
3.5% (4)
1:4 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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