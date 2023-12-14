  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 14474
Абердин
2:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
1:0
41' Гол
Дук
2:0
74' Гол
Соклер Эстер
90' Желтая карточка
Кнауфф Ансгар
90'+4

Ход матча

9'
 
Ааронсон Пакстен
Эбимбе Эрик
41'
Дук
(Моррис Шейден)
1:0
46'
 
Граль Йенс
Трапп Кевин
61'
 
Кнауфф Ансгар
Гётце Марио
63'
Соклер Эстер
Дук
 
63'
Йенсен Ричард
Гартенманн Стефан
 
71'
Девлин Никки
Милн Джек
 
71'
Макграт Джейми
Моррис Шейден
 
74'
Соклер Эстер
(Полвара Данте)
2:0
75'
 
Ферри Начо
Нганкам Жессик
76'
 
Тута
Кох Робин
79'
Хейз Джонатан
МакГэрри Джеймс
 
90'
 
Кнауфф Ансгар

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 227 Количество передач 750
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 115
Абердин 2.6% (3)
X 20.9% (24)
Айнтрахт Фр 76.5% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Келле
Роос
33
Рубежич
Слободан
27
Макдональд
Ангус
6
Гартенманн
Стефан
28
Милн
Джек
15
МакГэрри
Джеймс
23
Данкан
Райан
8
Баррон
Коннор
21
Полвара
Данте
11
Дук
20
Моррис
Шейден
1
Трапп
Кевин
5
Смолчич
Хрвое
4
Кох
Робин
29
Нкунку
Нильс
47
Баум
Элиас
23
Хёуге
Йенс
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
20
Хасебе
Макото
26
Эбимбе
Эрик
18
Нганкам
Жессик
Абердин
5-3-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Абердин
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дук 3 0.5
Миовски Боян 2 0.33
Полвара Данте 2 0.33
Макдональд Ангус 1 0.17
Макграт Джейми 1 0.17
Соклер Эстер 1 0.17
Девлин Никки 0 0
Йенсен Ричард 0 0
МакКензи Джек 0 0
Моррис Шейден 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 4 (1) 0.5
Схири Эльес 2 0.25
Эбимбе Эрик 2 (1) 0.25
Кох Робин 2 0.25
Шаиби Фарес 1 0.13
Нганкам Жессик 1 0.13
Тута 1 0.13
Коло-Муани Рандаль 1 0.13
Гётце Марио 0 0
Чендлер Тимоти 0 0

Карточки

Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робсон Барри 1 0
Хейз Джонатан 1 0
Девлин Никки 1 0
Гартенманн Стефан 1 0
Баррон Коннор 1 0
Рубежич Слободан 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якич Кристиян 1 1
Бута 2 0
Трапп Кевин 0 1
Тута 1 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нкунку Нильс 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0

Результаты матчей

Абердин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Абердин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
10
Абердин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Абердин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Абердин - Хартс 2:1 Абердин - Килмарнок 0:1 Хиберниан - Абердин 2:0 ХИК - Абердин 2:2
Абердин - Рейнджерс 1:1 Селтик - Абердин 6:0 ПАОК - Абердин 2:2 Хиберниан - Абердин 0:1 Мазеруэлл - Абердин 2:4 Килмарнок - Абердин 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 Абердин - Сент-Джонстон 0:0 Абердин - ХИК 1:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Росс Каунти - Абердин 1:2 Абердин - Росс Каунти 4:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Хеми - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Хайденхайм 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1

Результаты матчей

Абердин
Айнтрахт Фр

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Абердин
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 6 5 1 0 16 - 10 16
2.
Айнтрахт Фр
 6 3 0 3 11 - 7 9
3.
Абердин
 6 1 3 2 10 - 10 6
4.
ХИК
 6 0 2 4 7 - 17 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3 2 1 0 8 - 5 7
2.
Айнтрахт Фр
 3 2 0 1 9 - 3 6
3.
Абердин
 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
ХИК
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 3 3 0 0 8 - 5 9
2.
Айнтрахт Фр
 3 1 0 2 2 - 4 3
3.
Абердин
 3 0 2 1 5 - 6 2
4.
ХИК
 3 0 1 2 3 - 11 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Моррис Шейден сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pittodrie Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Абердин 2.6% (3)
    X 20.9% (24)
    Айнтрахт Фр 76.5% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Абердин 2:0 Айнтрахт Фр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Абердин 2:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Абердин
    2.6% (3)
    Ничья
    20.9% (24)
    Айнтрахт Фр
    76.5% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    81.25% (91)
    Нет
    18.75% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    51.3% (59)
    1:1 Ничья
    20.9% (24)
    0:1 Айнтрахт Фр
    8.7% (10)
    0:2 Айнтрахт Фр
    7% (8)
    1:3 Айнтрахт Фр
    3.5% (4)
    1:4 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     