Тур: 6. Стадион: Йохан Кройф Арена.
0'
1:0
5' ГолАкпом Чуба
8' Желтая карточкаБробби Брайан
10' Желтая карточкаСоса Борна
1:1
11' ГолГарсия Леви
15' Желтая карточкаАмрабат Нордин
2:1
20' ГолТейлор Кеннет
35' Желтая карточкаВида Домагой
45' Желтая карточкаМукуди Ароль
54' Желтая карточкаХато Йоррель
3:1
56' ГолАкпом Чуба
59' Желтая карточкаMatias Almeyda
76' Желтая карточкаШутало Йосип
90'+7
Ход матча
5'
1:0
10'
11'
1:1
15'
20'
2:1
35'
45'
54'
56'
3:1
59'
76'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
10
Акпом
Чуба
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
История личных встреч
Аякс
АЕК
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акпом Чуба
|3
|0.38
|Кудус Мохаммед
|3
|0.38
|Бробби Брайан
|3
|0.38
|Тейлор Кеннет
|2
|0.25
|Бергёйс Стивен
|1
|0.13
|Боргес Карлос
|1
|0.13
|Бергвейн Стевен
|1 (1)
|0.13
|Хлинссон Кристиан
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|1
|0.17
|Вида Домагой
|1
|0.17
|Сидибе Джибриль
|1
|0.17
|Гачинович Мийат
|1
|0.17
|Понсе Эсекель
|1
|0.17
|Пинеда Орбелин
|1
|0.17
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Амрабат Нордин
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|2
|1
|Вос Силвано
|1
|1
|Бробби Брайан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|3
|1
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Вида Домагой
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Станкович Цицан
|0
|1
|Цубер Стивен
|1
|0
|Matias Almeyda
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
1
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
АЕК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
2
33%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
1
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
3
21%
2
33%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
5
42%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3
Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0
АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0
Результаты матчей
Аякс
АЕК
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аякс
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
42
44
15
44
15
17
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аякс 3:1 АЕК
Исход игры
Аякс
92.9% (117)
Ничья
5.6% (7)
АЕК
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
74.14% (86)
Меньше
25.86% (30)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
2:1 Аякс
56.3% (71)
2:0 Аякс
12.7% (16)
3:1 Аякс
6.3% (8)
1:1 Ничья
5.6% (7)
1:0 Аякс
4.8% (6)
3:2 Аякс
4% (5)
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