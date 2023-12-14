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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Аякс
3:1
Конец матча
АЕК
0'
1:0
5' Гол
Акпом Чуба
8' Желтая карточка
Бробби Брайан
10' Желтая карточка
Соса Борна
1:1
11' Гол
Гарсия Леви
15' Желтая карточка
Амрабат Нордин
2:1
20' Гол
Тейлор Кеннет
35' Желтая карточка
Вида Домагой
45' Желтая карточка
Мукуди Ароль
54' Желтая карточка
Хато Йоррель
3:1
56' Гол
Акпом Чуба
59' Желтая карточка
Matias Almeyda
76' Желтая карточка
Шутало Йосип
90'+7

Ход матча

5'
Акпом Чуба
(Хлинссон Кристиан)
1:0
8'
Бробби Брайан
 
10'
Соса Борна
 
11'
1:1
Гарсия Леви
(Элиассон Никлас)
15'
 
Амрабат Нордин
20'
Тейлор Кеннет
(Хато Йоррель)
2:1
35'
 
Вида Домагой
45'
 
Мукуди Ароль
46'
Марта Арьяни
Бробби Брайан
 
54'
Хато Йоррель
 
56'
Акпом Чуба
(Марта Арьяни)
3:1
59'
 
Matias Almeyda
61'
 
Писарро Родольфо
Амрабат Нордин
62'
Гааей Антон
Боргес Карлос
 
74'
Гуйер Тристан
Ренсх Девайн
 
76'
Шутало Йосип
 
83'
 
Галанопулос Костас
Мукуди Ароль
83'
 
Йонссон Йенс
Гарсия Леви
85'
Микаутадзе Жорж
Хлинссон Кристиан
 
90'
 
Мохаммади Милад
Шиманьски Дамиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 126
Аякс 92.9% (117)
X 5.6% (7)
АЕК 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
33
Тахирович
Бенджамин
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
9
Бробби
Брайан
11
Боргес
Карлос
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
20
Манталос
Петрос
5
Амрабат
Нордин
7
Гарсия
Леви
10
Цубер
Стивен
Аякс
4-3-3
АЕК
4-4-2

История личных встреч

Аякс
АЕК

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
3:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акпом Чуба 3 0.38
Кудус Мохаммед 3 0.38
Бробби Брайан 3 0.38
Тейлор Кеннет 2 0.25
Бергёйс Стивен 1 0.13
Боргес Карлос 1 0.13
Бергвейн Стевен 1 (1) 0.13
Хлинссон Кристиан 0 0
Соса Борна 0 0
Вейндал Оуэн 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Марта Арьяни 0 0
Хато Йоррель 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 1 0.17
Вида Домагой 1 0.17
Сидибе Джибриль 1 0.17
Гачинович Мийат 1 0.17
Понсе Эсекель 1 0.17
Пинеда Орбелин 1 0.17
Элиассон Никлас 0 0
Амрабат Нордин 0 0
Манталос Петрос 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 2 1
Вос Силвано 1 1
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Шутало Йосип 2 0
Хато Йоррель 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Хлинссон Кристиан 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 3 1
Амрабат Нордин 3 0
Вида Домагой 2 0
Сидибе Джибриль 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Станкович Цицан 0 1
Цубер Стивен 1 0
Matias Almeyda 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Рота Лазарос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0

Результаты матчей

Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АЕК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
АЕК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
1
Аякс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
АЕК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
2
33%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
1
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
3
21%
2
33%
1-15
6
43%
0
0%
16-30
1
7%
1
17%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
5
42%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3
Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4
АЕК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК - Арис Салоники 1:0 АЕК - Брайтон 0:1 ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0
АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0

Результаты матчей

Аякс
АЕК

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
3:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аякс
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
1
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
2
4
4
1.5
1
5
4
4
2.5
1
5
1
7
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Марсель
 6 3 2 1 14 - 10 11
3.
Аякс
 6 1 2 3 10 - 13 5
4.
АЕК
 6 1 1 4 6 - 12 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 3 2 1 0 9 - 6 7
2.
Брайтон
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Аякс
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
АЕК
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Марсель
 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
АЕК
 3 1 0 2 5 - 8 3
4.
Аякс
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
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    Прогнозы 126
    Аякс 92.9% (117)
    X 5.6% (7)
    АЕК 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аякс 3:1 АЕК

    Исход игры
    Аякс
    92.9% (117)
    Ничья
    5.6% (7)
    АЕК
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (86)
    Меньше
    25.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    56.3% (71)
    2:0 Аякс
    12.7% (16)
    3:1 Аякс
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    5.6% (7)
    1:0 Аякс
    4.8% (6)
    3:2 Аякс
    4% (5)
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