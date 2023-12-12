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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Ракув
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 41
Ракув 4.9% (2)
X 9.8% (4)
Аталанта 85.4% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Аталанта
2.60
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3.60
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2.75
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ракув
Аталанта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рундич Милан 1 0.2
Пясецки Фабиан 1 0.2
Замора Джон 1 0.2
Салес Жеан Карлос 0 0
Цебуля Марчин 0 0
Кочергин Владислав 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 2 (1) 0.4
Руджери Маттео 1 0.2
Эдерсон Хонорато 1 0.2
Джимсити Берат 1 0.2
Скамакка Джанлука 1 0.2
Де Кетеларе Шарль 1 0.2
Скальвини Джорджио 1 0.2
Дзаппакоста Давиде 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 2 0
Раковитан Богдан 0 1
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Берггрен Густав 1 0
Плавшич Срджан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Црнац Анте 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 2 0
Лукман Адемола 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Джимсити Берат 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Ракув
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2
Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2

Результаты матчей

Ракув
Аталанта

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Ракув
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Спортинг Л
 5 2 2 1 7 - 6 8
3.
Штурм Грац
 5 1 1 3 4 - 6 4
4.
Ракув
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Спортинг Л
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ракув
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Штурм Грац
 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Аталанта
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ракув
 3 1 0 2 2 - 4 3
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ракув - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 41
    Ракув 4.9% (2)
    X 9.8% (4)
    Аталанта 85.4% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ракув
    Ничья
    Аталанта
    2.60
    Реклама, ligastavok.ru
    3.60
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    2.75
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    Прогнозы на матч Ракув - Аталанта

    Исход игры
    Ракув
    4.9% (2)
    Ничья
    9.8% (4)
    Аталанта
    85.4% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    43.9% (18)
    0:1 Аталанта
    17.1% (7)
    0:2 Аталанта
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
    0:3 Аталанта
    4.9% (2)
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    Ракув
    Аталанта
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