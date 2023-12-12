Тур: 6. Стадион: Zaglebie Sports Park.
История личных встреч
Ракув
Аталанта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рундич Милан
|1
|0.2
|Пясецки Фабиан
|1
|0.2
|Замора Джон
|1
|0.2
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Кочергин Владислав
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.4
|Руджери Маттео
|1
|0.2
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.2
|Джимсити Берат
|1
|0.2
|Скамакка Джанлука
|1
|0.2
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.2
|Скальвини Джорджио
|1
|0.2
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|2
|0
|Раковитан Богдан
|0
|1
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Плавшич Срджан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Ракув
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аталанта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аталанта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1
Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Милан 3:2 Торино - Аталанта 3:0 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Аталанта - Наполи 1:2
Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2 Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2
Результаты матчей
Ракув
Аталанта
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Ракув
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|3.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогнозы на матч Ракув - Аталанта
Исход игры
Ракув
4.9% (2)
Ничья
9.8% (4)
Аталанта
85.4% (35)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (22)
Меньше
42.11% (16)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
43.9% (18)
0:1 Аталанта
17.1% (7)
0:2 Аталанта
12.2% (5)
1:1 Ничья
7.3% (3)
0:3 Аталанта
4.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!