Тур: 6. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа.
0'
18' Желтая карточкаВатнсдаль Хейни
28' Желтая карточкаФоррен Вегард
1:0
29' ПенальтиЯзыджи Юсуф
39' Желтая карточкаБенталеб Набиль
61' Желтая карточкаДаниэльсен Йоаннес
77' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
85' Вторая желтая карточкаДаниэльсен Йоаннес
85' Желтая карточкаАндреасен Якуп
2:0
87' ПенальтиГомес Анхель
90' Вторая желтая карточкаАндреасен Якуп
3:0
90' ПенальтиЖегрова Эдон
90'+7
Ход матча
18'
28'
29'
1:0
39'
67'
77'
85'
87'
2:0
90'
90'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 2
-
537 Количество передач 223
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сантос
Тиаго
33
Буадди
Айюб
10
Кабелла
Реми
11
Уна
Адам
12
Языджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Буадди АйюбПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Калсо СимунЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гаард СайласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
История личных встреч
Лилль
Клаксвик
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|4 (1)
|0.5
|Кабелла Реми
|2
|0.25
|Жегрова Эдон
|2 (1)
|0.25
|Дэвид Джонатан
|2 (1)
|0.25
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.25
|Йоро Лени
|1
|0.13
|Кавалейру Иван
|0
|0
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|1
|0.17
|Йоэнсен Рене
|1
|0.17
|Павлович Дени
|1
|0.17
|Андреасен Якуп
|1
|0.17
|Миккельсен Мадс
|1
|0.17
|Фредериксберг Арни
|0
|0
|Форрен Вегард
|0
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенталеб Набиль
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андреасен Якуп
|3
|1
|Даниэльсен Йоаннес
|3
|1
|Фредериксберг Арни
|2
|1
|Форрен Вегард
|2
|0
|Йоэнсен Рене
|1
|0
|Да Силва Патрик
|1
|0
|Ватнсдаль Хейни
|1
|0
|Павлович Дени
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Клаксвик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Клаксвик
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2
Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1
Клаксвик
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Викингур 1:2 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0
Б-36 - Клаксвик 0:0 Аргир - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1
Результаты матчей
Лилль
Клаксвик
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лилль
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
33
53
15
17
15
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль 3:0 Клаксвик
Исход игры
Лилль
99.1% (116)
Ничья
0% (0)
Клаксвик
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
30.7% (35)
Нет
69.3% (79)
Популярный счёт
2:0 Лилль
49.6% (58)
2:1 Лилль
23.9% (28)
3:0 Лилль
9.4% (11)
1:0 Лилль
7.7% (9)
3:1 Лилль
5.1% (6)
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