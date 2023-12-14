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Тур: 6. Стадион: .
Лилль
3:0
Конец матча
Клаксвик
0'
18' Желтая карточка
Ватнсдаль Хейни
28' Желтая карточка
Форрен Вегард
1:0
29' Пенальти
Языджи Юсуф
39' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
61' Желтая карточка
Даниэльсен Йоаннес
77' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
85' Вторая желтая карточка
Даниэльсен Йоаннес
85' Желтая карточка
Андреасен Якуп
2:0
87' Пенальти
Гомес Анхель
90' Вторая желтая карточка
Андреасен Якуп
3:0
90' Пенальти
Жегрова Эдон
90'+7

Ход матча

18'
 
Ватнсдаль Хейни
28'
 
Форрен Вегард
29'
Языджи Юсуф
1:0
39'
Бенталеб Набиль
 
46'
Андре Бенжамин
Бенталеб Набиль
 
59'
 
Петерсен Бёрге
Ватнсдаль Хейни
59'
 
Павлович Дени
Феро Одмар
61'
 
Даниэльсен Йоаннес
67'
Жегрова Эдон
Языджи Юсуф
 
67'
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
 
67'
Гомес Анхель
Уна Адам
 
72'
 
Ахмед Латиф
Кронберг Клаес
77'
 
Йоэнсен Рене
80'
 
Клеттскард Палл
Гуссиос Сиверт
84'
Виржинюс Алан
Харальдссон Хакон-Арнар
 
85'
 
Даниэльсен Йоаннес
85'
 
Андреасен Якуп
87'
Гомес Анхель
2:0
90'
 
Андреасен Якуп
90'
Жегрова Эдон
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 2
  • 537 Количество передач 223
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 117
Лилль 99.1% (116)
X 0% (0)
Клаксвик 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Манноне
Вито
22
Сантос
Тиаго
14
Юмтити
Самуэль
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
33
Буадди
Айюб
6
Бенталеб
Набиль
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
10
Кабелла
Реми
11
Уна
Адам
12
Языджи
Юсуф
31
Йоханссон
Джонатан
23
Ватнсдаль
Хейни
22
Феро
Одмар
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
8
Андреасен
Якуп
14
Йоэнсен
Рене
2
Да
Силва
Патрик
7
Фредериксберг
Арни
12
Гуссиос
Сиверт
32
Кронберг
Клаес
Лилль
4-2-3-1
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

Лилль
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 4 (1) 0.5
Кабелла Реми 2 0.25
Жегрова Эдон 2 (1) 0.25
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.25
Гомес Анхель 2 (1) 0.25
Йоро Лени 1 0.13
Кавалейру Иван 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 1 0.17
Йоэнсен Рене 1 0.17
Павлович Дени 1 0.17
Андреасен Якуп 1 0.17
Миккельсен Мадс 1 0.17
Фредериксберг Арни 0 0
Форрен Вегард 0 0
Даниэльсен Йоаннес 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенталеб Набиль 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андреасен Якуп 3 1
Даниэльсен Йоаннес 3 1
Фредериксберг Арни 2 1
Форрен Вегард 2 0
Йоэнсен Рене 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Ватнсдаль Хейни 1 0
Павлович Дени 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0

Результаты матчей

Лилль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Лилль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Клаксвик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Лилль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Клаксвик
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
2
15%
1
20%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
1
8%
0
0%
91-120

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2
Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1
Клаксвик
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Викингур 1:2 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0
Б-36 - Клаксвик 0:0 Аргир - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1

Результаты матчей

Лилль
Клаксвик

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лилль
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
3
1.5
1
5
1
7
2.5
1
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 6 4 2 0 10 - 2 14
2.
Слован Братислава
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Олимпия Любляна
 6 2 0 4 4 - 9 6
4.
Клаксвик
 6 1 1 4 5 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Клаксвик
 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Слован Братислава
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Олимпия Любляна
 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Лилль
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Олимпия Любляна
 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Клаксвик
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    • 46'
      Бенталеб Набиль уходит с поля. Андре Бенжамин выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Лилль 99.1% (116)
    X 0% (0)
    Клаксвик 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 3:0 Клаксвик

    Исход игры
    Лилль
    99.1% (116)
    Ничья
    0% (0)
    Клаксвик
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    30.7% (35)
    Нет
    69.3% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Лилль
    49.6% (58)
    2:1 Лилль
    23.9% (28)
    3:0 Лилль
    9.4% (11)
    1:0 Лилль
    7.7% (9)
    3:1 Лилль
    5.1% (6)
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