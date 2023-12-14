Тур: 6. Стадион: Летцигрунд.
0'
9' Желтая карточкаМулека Джексон
0:1
36' ГолТосун Дженк
63' Желтая карточкаТыкназ Демир
73' Желтая карточкаЭспиноса Джон
75' Желтая карточкаХекимоглу Эрхан
75' Желтая карточкаБулут Онур
76' Желтая карточкаХайдари Альбиан
79' Желтая карточкаЗайнутдинов Бактиёр
0:2
88' ГолЭмрекан Терзи
90' Красная карточкаОкслейд-Чемберлен Алекс
90' Красная карточкаШтеффен Ренато
90'+4
Ход матча
36'
0:1
63'
73'
75'
75'
76'
88'
0:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 1
-
455 Количество передач 394
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
-
99 Мина ДиегоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Лугано
Бешикташ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вляди Шкельчим
|2
|0.33
|Бабич Борис
|1
|0.17
|Целар Жан
|1
|0.17
|Алиседа Игнасио
|1
|0.17
|Гргич Анто
|0
|0
|Аригони Аллан
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Хайдари Альбиан
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|7 (1)
|0.58
|Мулека Джексон
|3
|0.25
|Тосун Дженк
|2
|0.17
|Учан Салих
|1
|0.08
|Булут Онур
|1
|0.08
|Бингол Тайфур
|1
|0.08
|Амарти Даниэль
|1
|0.08
|Колли Омар
|1
|0.08
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.08
|Эмрекан Терзи
|1
|0.08
|Киличсой Семих
|1
|0.08
|Масуаку Артур
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штеффен Ренато
|2
|1
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Вляди Шкельчим
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|4
|1
|Уйсал Неджип
|2
|1
|Учан Салих
|3
|0
|Мулека Джексон
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|1
|Масуаку Артур
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Тыкназ Демир
|1
|0
|Хекимоглу Эрхан
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бешикташ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
1
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бешикташ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
2
6
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Бешикташ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
100%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
3
75%
2
20%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Забито
5
21
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
40%
5
24%
61-75
3
60%
5
24%
76-90
Пропущено
15
19
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
40%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2
Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2
Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2
Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0
Результаты матчей
Лугано
Бешикташ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лугано
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
42
12
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
111
24
75
15
39
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|4.
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лугано 0:2 Бешикташ
Исход игры
Лугано
34.5% (40)
Ничья
37.1% (43)
Бешикташ
28.4% (33)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
85.96% (98)
Нет
14.04% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (37)
2:1 Лугано
25% (29)
1:2 Бешикташ
19.8% (23)
1:0 Лугано
6.9% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Бешикташ
2.6% (3)
0:1 Бешикташ
1.7% (2)
1:3 Бешикташ
1.7% (2)
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