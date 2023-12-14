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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Лугано
0:2
Конец матча
Бешикташ
0'
9' Желтая карточка
Мулека Джексон
0:1
36' Гол
Тосун Дженк
63' Желтая карточка
Тыкназ Демир
73' Желтая карточка
Эспиноса Джон
75' Желтая карточка
Хекимоглу Эрхан
75' Желтая карточка
Булут Онур
76' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
79' Желтая карточка
Зайнутдинов Бактиёр
0:2
88' Гол
Эмрекан Терзи
90' Красная карточка
Окслейд-Чемберлен Алекс
90' Красная карточка
Штеффен Ренато
90'+4

Ход матча

9'
 
Мулека Джексон
36'
0:1
Тосун Дженк
46'
Вляди Шкельчим
Махмуд Хадж
 
46'
 
Киличсой Семих
Тосун Дженк
61'
 
Тыкназ Демир
Учан Салих
61'
 
Хекимоглу Эрхан
Мулека Джексон
63'
 
Тыкназ Демир
69'
Эспиноса Джон
Аригони Аллан
 
70'
Мацек Роман
Саббатини Хонатан
 
73'
Эспиноса Джон
 
75'
 
Хекимоглу Эрхан
75'
 
Булут Онур
76'
Хайдари Альбиан
 
79'
 
Зайнутдинов Бактиёр
84'
Бабич Борис
Киминьяни Янис
 
85'
Эль-Вафи Айман
Хайдари Альбиан
 
85'
 
Делибаш Эмирхан
Бингол Тайфур
88'
0:2
Эмрекан Терзи
90'
 
Окслейд-Чемберлен Алекс
90'
Штеффен Ренато
 
90'
 
Кемек Айтуг Батур
Хаджиахметович Амир

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 1
  • 455 Количество передач 394
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 116
Лугано 34.5% (40)
X 37.1% (43)
Бешикташ 28.4% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
21
Киминьяни
Янис
1
Дестаноглу
Эрсин
4
Булут
Онур
12
Амарти
Даниэль
22
Зайнутдинов
Бактиёр
79
Эмрекан
Терзи
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
40
Мулека
Джексон
9
Тосун
Дженк
75
Бингол
Тайфур
Лугано
4-3-3
Бешикташ
4-1-2-3

История личных встреч

Лугано
Бешикташ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вляди Шкельчим 2 0.33
Бабич Борис 1 0.17
Целар Жан 1 0.17
Алиседа Игнасио 1 0.17
Гргич Анто 0 0
Аригони Аллан 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Хайдари Альбиан 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 7 (1) 0.58
Мулека Джексон 3 0.25
Тосун Дженк 2 0.17
Учан Салих 1 0.08
Булут Онур 1 0.08
Бингол Тайфур 1 0.08
Амарти Даниэль 1 0.08
Колли Омар 1 0.08
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
Эмрекан Терзи 1 0.08
Киличсой Семих 1 0.08
Масуаку Артур 0 0
Ребич Анте 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штеффен Ренато 2 1
Хайдари Альбиан 3 0
Саббатини Хонатан 2 0
Саипи Амир 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Mattia Croci Torti 1 0
Боттани Маттиа 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Бислими Уран 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 1
Уйсал Неджип 2 1
Учан Салих 3 0
Мулека Джексон 3 0
Булут Онур 2 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 1
Масуаку Артур 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Ребич Анте 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Колли Омар 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Тыкназ Демир 1 0
Хекимоглу Эрхан 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бешикташ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
1
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бешикташ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

2
6
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Бешикташ
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
100%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
4
50%
76-90

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
3
75%
2
20%
76-90

Пропущено

10
11
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

5
21
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
40%
5
24%
61-75
3
60%
5
24%
76-90

Пропущено

15
19
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
7%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
3
20%
5
26%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
6
40%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2
Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2
Бешикташ
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2
Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0

Результаты матчей

Лугано
Бешикташ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лугано
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
4
2
1
2
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
11
1
2
4
1.5
7
5
1
5
2.5
3
9

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Будё-Глимт
 6 3 1 2 11 - 8 10
3.
Бешикташ
 6 1 1 4 7 - 14 4
4.
Лугано
 6 1 1 4 6 - 14 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Лугано
 3 0 1 2 1 - 5 1
4.
Бешикташ
 3 0 0 3 3 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бешикташ
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 9 3
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Г О О О О Л - Тосун Дженк бьет в цель!
    • 9'
      Мулека Джексон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Лугано 34.5% (40)
    X 37.1% (43)
    Бешикташ 28.4% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Лугано 0:2 Бешикташ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лугано 0:2 Бешикташ

    Исход игры
    Лугано
    34.5% (40)
    Ничья
    37.1% (43)
    Бешикташ
    28.4% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    85.96% (98)
    Нет
    14.04% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (37)
    2:1 Лугано
    25% (29)
    1:2 Бешикташ
    19.8% (23)
    1:0 Лугано
    6.9% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Бешикташ
    2.6% (3)
    0:1 Бешикташ
    1.7% (2)
    1:3 Бешикташ
    1.7% (2)
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