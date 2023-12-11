Тур: 6. Стадион: Дусан Арена.
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История личных встреч
Виктория Пльзень
Астана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.36
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.27
|Калвач Лукаш
|2
|0.18
|Шулц Павел
|2
|0.18
|Траоре Ибрагим
|2
|0.18
|Копич Ян
|2
|0.18
|Каду
|1
|0.09
|Влканова Адам
|1
|0.09
|Буха Павел
|1
|0.09
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.09
|Москейра Джон
|0
|0
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томасов Марин
|2
|0.29
|Оганесян Камо
|2
|0.29
|Бейсебеков Абзал
|1
|0.14
|Лончар Стьепан
|1
|0.14
|Досмагамбетов Тимур
|0
|0
|Эбонг Макс
|0
|0
|Дарбо Дембо
|0
|0
Карточки
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Хори Томаш
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Штанек Йиндрих
|2
|0
|Шулц Павел
|2
|0
|Дуэ Сампсон
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Копич Ян
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аманович Алекса
|4
|0
|Ароян Вараздат
|3
|0
|Йованчич Душан
|1
|1
|Оганесян Камо
|2
|0
|Бейсебеков Абзал
|2
|0
|Куат Исламбек
|2
|0
|Лончар Стьепан
|2
|0
|Дарбо Дембо
|2
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Grigori Babayan
|1
|0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Астана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
1
Виктория Пльзень
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Астана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
2
0 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
19
6
4 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
5%
1
17%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Виктория Пльзень - Ческе-Будеёвице 5:0 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 1:3 ФК Балкани - Виктория Пльзень 0:1 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:1
Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 1:4 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Карвина 0:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Марианске-Лазне - Виктория Пльзень 0:10 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 6:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:7 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Тобол 3:0
Астана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астана - Динамо Загреб 0:2 Астана - ФК Балкани 0:0 Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2
Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0
Результаты матчей
Виктория Пльзень
Астана
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Виктория Пльзень
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
52
65
16
29
110
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|3.
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Астана
Исход игры
Виктория Пльзень
69.8% (30)
Ничья
18.6% (8)
Астана
11.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
68.42% (26)
Нет
31.58% (12)
Популярный счёт
2:1 Виктория Пльзень
37.2% (16)
2:0 Виктория Пльзень
16.3% (7)
1:1 Ничья
16.3% (7)
1:0 Виктория Пльзень
9.3% (4)
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