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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Виктория Пльзень
 
Позже
Астана
Прогнозы 43
Виктория Пльзень 69.8% (30)
X 18.6% (8)
Астана 11.6% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Астана
5.30
4.00
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5.30
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Виктория Пльзень
Астана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 4 (2) 0.36
Дуросинми Рафиу 3 0.27
Калвач Лукаш 2 0.18
Шулц Павел 2 0.18
Траоре Ибрагим 2 0.18
Копич Ян 2 0.18
Каду 1 0.09
Влканова Адам 1 0.09
Буха Павел 1 0.09
Ирка Эрик 1 (1) 0.09
Москейра Джон 0 0
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0
Дуэ Сампсон 0 0
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 2 0.29
Оганесян Камо 2 0.29
Бейсебеков Абзал 1 0.14
Лончар Стьепан 1 0.14
Досмагамбетов Тимур 0 0
Эбонг Макс 0 0
Дарбо Дембо 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 5 0
Хори Томаш 4 0
Климент Ян 3 0
Штанек Йиндрих 2 0
Шулц Павел 2 0
Дуэ Сампсон 2 0
Дуросинми Рафиу 2 0
Гейда Лукаш 1 0
Копич Ян 1 0
Ирка Эрик 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Буха Павел 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аманович Алекса 4 0
Ароян Вараздат 3 0
Йованчич Душан 1 1
Оганесян Камо 2 0
Бейсебеков Абзал 2 0
Куат Исламбек 2 0
Лончар Стьепан 2 0
Дарбо Дембо 2 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Урега Фабьен 1 0
Эбонг Макс 1 0
Grigori Babayan 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Астана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Виктория Пльзень
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
1
Виктория Пльзень
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Астана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
2
0 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
30%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

19
6
4 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
5%
1
17%
1-15
1
5%
1
17%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
33%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Виктория Пльзень - Ческе-Будеёвице 5:0 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 1:3 ФК Балкани - Виктория Пльзень 0:1 Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:1
Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 1:4 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Карвина 0:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Марианске-Лазне - Виктория Пльзень 0:10 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 6:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:7 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Тобол 3:0
Астана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астана - Динамо Загреб 0:2 Астана - ФК Балкани 0:0 Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2
Астана - Жетысу 2:1 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Астана

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
5
1.5
1
6
2
9
2.5
1
10
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 5 5 0 0 6 - 1 15
2.
Динамо Загреб
 5 2 0 3 7 - 5 6
3.
ФК Балкани
 5 1 1 3 3 - 4 4
4.
Астана
 5 1 1 3 4 - 10 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Загреб
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
ФК Балкани
 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Астана
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Астана
 2 1 0 1 3 - 6 3
3.
Динамо Загреб
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
ФК Балкани
 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень - Астана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



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    • Прогнозы 43
    Виктория Пльзень 69.8% (30)
    X 18.6% (8)
    Астана 11.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Виктория Пльзень
    Ничья
    Астана
    5.30
    4.00
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    5.30
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    Прогнозы на матч Виктория Пльзень - Астана

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    69.8% (30)
    Ничья
    18.6% (8)
    Астана
    11.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    68.42% (26)
    Нет
    31.58% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Виктория Пльзень
    37.2% (16)
    2:0 Виктория Пльзень
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    16.3% (7)
    1:0 Виктория Пльзень
    9.3% (4)
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    Виктория Пльзень
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