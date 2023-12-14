Тур: 6. Стадион: Караискакис.
5:2
Конец матча
0'
1:0
21' ГолЭль-Кааби Аюб
30' Желтая карточкаКувельич Никола
2:0
40' ГолПоденсе Даниэл
3:0
42' ГолПоденсе Даниэл
4:0
47' ГолРецос Панайотис
4:1
48' ГолДжаковац Ифет
60' Вторая желтая карточкаКувельич Никола
4:2
61' ГолЧиркович Александар
5:2
68' ГолЭль-Араби Юссеф
76' Желтая карточкаСос Бенце
81' Желтая карточкаКрстич Вукашин
90'+5
Ход матча
21'
1:0
30'
40'
2:0
42'
47'
4:0
48'
4:1
60'
61'
68'
76'
81'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
12
Илич
Велько
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
-
27 Ричардс ОмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
12 Илич ВелькоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Станич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Сос БенцеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зарко Лазетич
История личных встреч
Олимпиакос
Бачка-Топола
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|5
|0.5
|Фортунис Костас
|3
|0.3
|Поденсе Даниэл
|3
|0.3
|Масурас Гиоргос
|2
|0.2
|Рецос Панайотис
|2
|0.2
|Марсело Родиней
|1
|0.1
|Биэл Пеп
|1
|0.1
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.1
|Александропулос Сотириос
|1
|0.1
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаковац Ифет
|2
|0.33
|Петрович Неманья
|1
|0.17
|Пантович Милош
|1
|0.17
|Чиркович Александар
|1
|0.17
|Станич Петар
|1
|0.17
|Йованович Саша II
|0
|0
|Неманья Стойич
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|3
|0
|Рецос Панайотис
|3
|0
|Камара Мохамед III
|3
|0
|Марсело Родиней
|1
|1
|Иборра Висенте
|2
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|1
|Фрейре Николас
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Поросо Джексон
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кувельич Никола
|2
|1
|Чалушич Йосип
|2
|0
|Петрович Неманья
|2
|0
|Влалукин Йован
|2
|0
|Цветкович Милош
|1
|0
|Сос Бенце
|1
|0
|Крстич Вукашин
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бачка-Топола
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
4
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бачка-Топола
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
2
Олимпиакос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Бачка-Топола
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
13
4
10 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
2
15%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
19
7
13 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
8
42%
0
0%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
1
5%
1
14%
76-90
Пропущено
16
18
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
5
31%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Бачка-Топола
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раднички 1923 - Бачка-Топола 0:0 Бачка-Топола - Раднички Ниш 1:0 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4
Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:2 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Нови Пазар 1:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Вождовац - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:2 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 Младост Лучани - Бачка-Топола 1:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Брага 1:4
Результаты матчей
Олимпиакос
Бачка-Топола
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Бачка-Топола
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
21
23
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
42
64
24
37
19
19
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|10 - 4
|15
|2.
|6
|4
|0
|2
|17 - 7
|12
|3.
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|7
|4.
|6
|0
|1
|5
|6 - 19
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 13
|0
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|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпиакос 5:2 Бачка-Топола
Исход игры
Олимпиакос
95.8% (115)
Ничья
2.5% (3)
Бачка-Топола
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
32.17% (37)
Нет
67.83% (78)
Популярный счёт
2:0 Олимпиакос
43.3% (52)
2:1 Олимпиакос
23.3% (28)
1:0 Олимпиакос
15% (18)
3:0 Олимпиакос
5.8% (7)
3:1 Олимпиакос
4.2% (5)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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