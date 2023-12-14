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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Олимпиакос
5:2
Конец матча
Бачка-Топола
0'
1:0
21' Гол
Эль-Кааби Аюб
30' Желтая карточка
Кувельич Никола
2:0
40' Гол
Поденсе Даниэл
3:0
42' Гол
Поденсе Даниэл
4:0
47' Гол
Рецос Панайотис
4:1
48' Гол
Джаковац Ифет
60' Вторая желтая карточка
Кувельич Никола
4:2
61' Гол
Чиркович Александар
5:2
68' Гол
Эль-Араби Юссеф
76' Желтая карточка
Сос Бенце
81' Желтая карточка
Крстич Вукашин
90'+5

Ход матча

21'
Эль-Кааби Аюб
(Марсело Родиней)
1:0
30'
 
Кувельич Никола
40'
Поденсе Даниэл
2:0
42'
Поденсе Даниэл
(Фортунис Костас)
3:0
47'
Рецос Панайотис
4:0
48'
4:1
Джаковац Ифет
60'
 
Кувельич Никола
61'
4:2
Чиркович Александар
64'
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
 
64'
Биэл Пеп
Масурас Гиоргос
 
68'
Эль-Араби Юссеф
(Фортунис Костас)
5:2
72'
 
Станич Петар
Чиркович Александар
73'
Карвалью Жоау
Эссе Сантьяго
 
73'
Александропулос Сотириос
Фортунис Костас
 
76'
 
Сос Бенце
81'
 
Крстич Вукашин
87'
Ричардс Омар
Камара Мохамед
 
87'
 
Влалукин Йован
Чалушич Йосип

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 120
Олимпиакос 95.8% (115)
X 2.5% (3)
Бачка-Топола 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
56
Поденсе
Даниэл
7
Фортунис
Костас
19
Масурас
Гиоргос
9
Эль-Кааби
Аюб
12
Илич
Велько
44
Крстич
Вукашин
18
Неманья
Стойич
4
Чалушич
Йосип
30
Петрович
Неманья
29
Цветкович
Милош
7
Радин
Милан
21
Кувельич
Никола
35
Джаковац
Ифет
9
Милованович
Урош
32
Чиркович
Александар
Олимпиакос
4-2-3-1
Бачка-Топола
4-4-2

История личных встреч

Олимпиакос
Бачка-Топола

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 5 0.5
Фортунис Костас 3 0.3
Поденсе Даниэл 3 0.3
Масурас Гиоргос 2 0.2
Рецос Панайотис 2 0.2
Марсело Родиней 1 0.1
Биэл Пеп 1 0.1
Эль-Араби Юссеф 1 0.1
Александропулос Сотириос 1 0.1
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаковац Ифет 2 0.33
Петрович Неманья 1 0.17
Пантович Милош 1 0.17
Чиркович Александар 1 0.17
Станич Петар 1 0.17
Йованович Саша II 0 0
Неманья Стойич 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Рецос Панайотис 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Марсело Родиней 1 1
Иборра Висенте 2 0
Фортунис Костас 2 0
Масурас Гиоргос 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 1
Фрейре Николас 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Биэл Пеп 1 0
Поросо Джексон 1 0
Эссе Сантьяго 1 0
Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кувельич Никола 2 1
Чалушич Йосип 2 0
Петрович Неманья 2 0
Влалукин Йован 2 0
Цветкович Милош 1 0
Сос Бенце 1 0
Крстич Вукашин 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Бачка-Топола
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
4
Олимпиакос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Бачка-Топола
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
2
Олимпиакос
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Бачка-Топола
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

13
4
10 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
6
46%
0
0%
31-45
1
8%
2
50%
46-60
2
15%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
3
43%
3
25%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

19
7
13 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
11%
1
14%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
8
42%
0
0%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
1
5%
1
14%
76-90

Пропущено

16
18
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
3
19%
4
22%
61-75
5
31%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - Олимпиакос 2:2 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1
Бачка-Топола
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раднички 1923 - Бачка-Топола 0:0 Бачка-Топола - Раднички Ниш 1:0 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Партизан - Бачка-Топола 0:4
Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:2 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Чукарички - Бачка-Топола 0:2 Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Нови Пазар 1:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Вождовац - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:2 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 Младост Лучани - Бачка-Топола 1:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Брага 1:4

Результаты матчей

Олимпиакос
Бачка-Топола

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Бачка-Топола

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
3
1.5
1
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
2
6
4
1.5
2
4
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 6 5 0 1 10 - 4 15
2.
Фрайбург
 6 4 0 2 17 - 7 12
3.
Олимпиакос
 6 2 1 3 11 - 14 7
4.
Бачка-Топола
 6 0 1 5 6 - 19 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Фрайбург
 3 2 0 1 11 - 2 6
3.
Олимпиакос
 3 2 0 1 9 - 6 6
4.
Бачка-Топола
 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Вест Хэм
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Олимпиакос
 3 0 1 2 2 - 8 1
4.
Бачка-Топола
 3 0 0 3 3 - 13 0
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
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    Прогнозы 120
    Олимпиакос 95.8% (115)
    X 2.5% (3)
    Бачка-Топола 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпиакос 5:2 Бачка-Топола

    Исход игры
    Олимпиакос
    95.8% (115)
    Ничья
    2.5% (3)
    Бачка-Топола
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    32.17% (37)
    Нет
    67.83% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпиакос
    43.3% (52)
    2:1 Олимпиакос
    23.3% (28)
    1:0 Олимпиакос
    15% (18)
    3:0 Олимпиакос
    5.8% (7)
    3:1 Олимпиакос
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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