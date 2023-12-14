Тур: 6. Стадион: Жозе Алваладе.
3:0
Конец матча
0'
1:0
39' ГолДьёкереш Виктор
2:0
60' ГолИнасиу Гонсалу
3:0
70' ГолИнасиу Гонсалу
75' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
90'+4
Ход матча
39'
1:0
60'
2:0
70'
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нету
Луиш
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
20
Ятта
Сиди
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
8 ПотеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Спортинг Л
Штурм Грац
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|0.5
|Поте
|2 (2)
|0.33
|Инасиу Гонсалу
|2
|0.33
|Коатес Себастьян
|1
|0.17
|Эдвардс Маркус
|1
|0.17
|Диоманде Усман
|1
|0.17
|Матеус Рейс
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бовинг Виллиам
|2
|0.33
|Прасс Александр
|1
|0.17
|Влодарчик Шимон
|1 (1)
|0.17
|Китеишвили Отар
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Инасиу Гонсалу
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|0
|1
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Матеус Рейс
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Морита Хидемаса
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|1
|1
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Штурм Грац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
Спортинг Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Штурм Грац
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0
Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1
Результаты матчей
Спортинг Л
Штурм Грац
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 4
|14
|2.
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|3.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|4.
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Штурм Грац
Исход игры
Спортинг Л
96.7% (116)
Ничья
1.7% (2)
Штурм Грац
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
50.43% (58)
Нет
49.57% (57)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
35.8% (43)
2:0 Спортинг Л
34.2% (41)
1:0 Спортинг Л
10% (12)
3:1 Спортинг Л
9.2% (11)
3:0 Спортинг Л
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
1:2 Штурм Грац
1.7% (2)
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