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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Спортинг Л
3:0
Конец матча
Штурм Грац
0'
1:0
39' Гол
Дьёкереш Виктор
2:0
60' Гол
Инасиу Гонсалу
3:0
70' Гол
Инасиу Гонсалу
75' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
90'+4

Ход матча

39'
Дьёкереш Виктор
(Матеус Рейс)
1:0
46'
Эдвардс Маркус
Дьёкереш Виктор
 
46'
Морита Хидемаса
Юлманд Мортен
 
46'
Инасиу Гонсалу
Матеус Рейс
 
56'
Эссугу Дариу
Эсгаю Рикарду
 
57'
 
Бовинг Виллиам
Ятта Сиди
60'
Инасиу Гонсалу
(Эдвардс Маркус)
2:0
70'
Инасиу Гонсалу
(Коатес Себастьян)
3:0
74'
 
Серрано Хавьер
Китеишвили Отар
75'
Поте
Сантуш Нуну
 
75'
 
Горенц-Станкович Йон
82'
 
Хирлендер Штефан
Хорват Томи
82'
 
Влодарчик Шимон
Саркария Манприт

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 120
Спортинг Л 96.7% (116)
X 1.7% (2)
Штурм Грац 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Израэль
Франко
13
Нету
Луиш
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
23
Браганса
Даниэл
11
Сантуш
Нуну
II
17
Тринкан
Франсишку
9
Дьёкереш
Виктор
20
Паулинью
Жуан
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
24
Лавале
Димитри
28
Шнегг
Давид
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Хорват
Томи
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
20
Ятта
Сиди
11
Саркария
Манприт
Спортинг Л
3-4-3
Штурм Грац
4-1-2-1-2

История личных встреч

Спортинг Л
Штурм Грац

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 3 (1) 0.5
Поте 2 (2) 0.33
Инасиу Гонсалу 2 0.33
Коатес Себастьян 1 0.17
Эдвардс Маркус 1 0.17
Диоманде Усман 1 0.17
Матеус Рейс 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.33
Прасс Александр 1 0.17
Влодарчик Шимон 1 (1) 0.17
Китеишвили Отар 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Инасиу Гонсалу 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Матеус Рейс 1 0
Поте 1 0
Морита Хидемаса 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Диоманде Усман 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 1
Горенц-Станкович Йон 2 0
Аффенгрубер Давид 2 0
Китеишвили Отар 1 0
Саркария Манприт 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Данте Амаду 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Штурм Грац
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Штурм Грац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2
Спортинг Л
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Штурм Грац
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Витория Гимарайнш - Спортинг Л 3:2 Спортинг Л - Жил Висенте 3:1 Аталанта - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0
Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2 Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0
Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1

Результаты матчей

Спортинг Л
Штурм Грац

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 6 4 2 0 12 - 4 14
2.
Спортинг Л
 6 3 2 1 10 - 6 11
3.
Штурм Грац
 6 1 1 4 4 - 9 4
4.
Ракув
 6 1 1 4 3 - 10 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Спортинг Л
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Штурм Грац
 3 0 1 2 3 - 5 1
4.
Ракув
 3 0 1 2 1 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Спортинг Л
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Ракув
 3 1 0 2 2 - 4 3
4.
Штурм Грац
 3 1 0 2 1 - 4 3
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Матеус Рейс сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Дьёкереш Виктор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Спортинг Л 96.7% (116)
    X 1.7% (2)
    Штурм Грац 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 3:0 Штурм Грац

    Исход игры
    Спортинг Л
    96.7% (116)
    Ничья
    1.7% (2)
    Штурм Грац
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    50.43% (58)
    Нет
    49.57% (57)
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    3:0 Спортинг Л
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Штурм Грац
    1.7% (2)
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