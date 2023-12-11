Тур: 6. Стадион: Альфамега.
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История личных встреч
Арис Лимасол
Спарта Прага
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|3
|0.43
|Маямбела Михлали
|2
|0.29
|Кокорин Александр
|2 (1)
|0.29
|Шави Уоррен
|2
|0.29
|Сёке Юлиус
|1
|0.14
|Браун Морган
|1
|0.14
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0.14
|Shavy Babicka
|1
|0.14
|Бенгтссон Лео
|0
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Кажу
|0
|0
|Моннор Джейден
|0
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|3
|0.43
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|0.43
|Панак Филип
|1
|0.14
|Бирманчевич Велько
|1
|0.14
|Олатунджи Виктор
|1
|0.14
|Сёренсен Асгер
|1
|0.14
|Витик Мартин
|1
|0.14
|Кайринен Каан
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Рынеш Матей
|0
|0
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кокорин Александр
|2
|0
|Яго Стив
|2
|0
|Гомис Янник
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Сёке Юлиус
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Боакье Эрик
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Браун Морган
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляци Казим
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Панак Филип
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Рынеш Матей
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Арис Лимасол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0
Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Лисен - Спарта Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1
Результаты матчей
Арис Лимасол
Спарта Прага
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
Спарта Прага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
12
22
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
25
16
25
16
16
16
16
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогнозы на матч Арис Лимасол - Спарта Прага
Исход игры
Арис Лимасол
16.7% (7)
Ничья
33.3% (14)
Спарта Прага
50% (21)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
81.08% (30)
Нет
18.92% (7)
Популярный счёт
1:2 Спарта Прага
28.6% (12)
1:1 Ничья
23.8% (10)
0:1 Спарта Прага
9.5% (4)
2:1 Арис Лимасол
9.5% (4)
2:2 Ничья
7.1% (3)
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