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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Арис Лимасол
 
Позже
Спарта Прага
Прогнозы 42
Арис Лимасол 16.7% (7)
X 33.3% (14)
Спарта Прага 50% (21)
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Лучшие коэффициенты
Арис Лимасол
Ничья
Спарта Прага
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История личных встреч

Арис Лимасол
Спарта Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 0.43
Маямбела Михлали 2 0.29
Кокорин Александр 2 (1) 0.29
Шави Уоррен 2 0.29
Сёке Юлиус 1 0.14
Браун Морган 1 0.14
Мукету-Муссунда Алекс 1 0.14
Shavy Babicka 1 0.14
Бенгтссон Лео 0 0
Стемпиньски Мариуш 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0
Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.43
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.43
Панак Филип 1 0.14
Бирманчевич Велько 1 0.14
Олатунджи Виктор 1 0.14
Сёренсен Асгер 1 0.14
Витик Мартин 1 0.14
Кайринен Каан 0 0
Пешек Якуб 0 0
Кухта Ян 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Рынеш Матей 0 0

Карточки

Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кокорин Александр 2 0
Яго Стив 2 0
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Струски Кароль 2 0
Сёке Юлиус 2 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Боакье Эрик 1 0
Николич Велько 1 0
Браун Морган 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляци Казим 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Панак Филип 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0
Рынеш Матей 1 0

Результаты матчей

Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Арис Лимасол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Спарта Прага
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
8
Арис Лимасол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Спарта Прага
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
4
29%
2
20%
61-75
3
21%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1
Спарта Прага
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спарта Прага - Яблонец 3:0 Пардубице - Спарта Прага 1:2 Спарта Прага - Бетис 1:0 Спарта Прага - Фастав Злин 2:0
Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0 Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Лисен - Спарта Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1

Результаты матчей

Арис Лимасол
Спарта Прага

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Арис Лимасол
Спарта Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
5.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Рейнджерс
 5 2 2 1 5 - 4 8
3.
Спарта Прага
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Арис Лимасол
 5 1 1 3 6 - 10 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бетис
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Арис Лимасол
 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3 1 0 2 1 - 2 3
2.
Рейнджерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Арис Лимасол
 3 0 1 2 4 - 8 1
4.
Спарта Прага
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арис Лимасол - Спарта Прага от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Арис Лимасол 16.7% (7)
    X 33.3% (14)
    Спарта Прага 50% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арис Лимасол
    Ничья
    Спарта Прага
    4.00
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    4.00
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    1.90
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    Прогнозы на матч Арис Лимасол - Спарта Прага

    Исход игры
    Арис Лимасол
    16.7% (7)
    Ничья
    33.3% (14)
    Спарта Прага
    50% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Спарта Прага
    28.6% (12)
    1:1 Ничья
    23.8% (10)
    0:1 Спарта Прага
    9.5% (4)
    2:1 Арис Лимасол
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
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    Арис Лимасол
    Спарта Прага
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