Тур: 6. Стадион: ТСК Арена.
3:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаКандусс Исмаэль
1:0
9' ГолКаничовски Габи
2:0
24' ГолЗахави Эран
2:1
49' ГолДе Сар Жюльен
58' Желтая карточкаБитон Дан
3:1
61' ГолЗахави Эран
78' Желтая карточкаТорунарига Джордан
90'+6
Ход матча
9'
1:0
24'
2:0
49'
2:1
58'
61'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
411 Количество передач 517
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
55
Битон
Нир
42
Перец
Дор
10
Битон
Дан
17
Милсон
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
20
Орбан
Гифт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Битон НирЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Битон ДанНападающий
- Нападающий
-
17 МилсонНападающий
- Запасные игроки
-
90 Машпати РоиВратарь
- Защитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
-
97 Масон ИванЗащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
70 Бондосо КикоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Коэн ЙонатанНападающий
-
77 Давида ОшерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робби Кин
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Фортен ЛуиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Маккаби Тель-Авив
Гент
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захави Эран
|10 (2)
|0.83
|Перец Дор
|6
|0.5
|Битон Дан
|3
|0.25
|Каничовски Габи
|2
|0.17
|Масон Иван
|1
|0.08
|Коэн Йонатан
|1
|0.08
|Тургеман Дор
|1
|0.08
|Люккассен Деррик
|1
|0.08
|Гуагон Парфэйт
|1
|0.08
|Ван Оверем Йорис
|0
|0
|Голаса Эйял
|0
|0
|Саборит Энрик
|0
|0
|Альмог Эйлон
|0
|0
|Йованович Джордже
|0
|0
|Милсон
|0
|0
|Ревиво Рой
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.83
|Орбан Гифт
|9 (1)
|0.75
|Тиссудали Тарик
|5 (1)
|0.42
|Де Сар Жюльен
|2
|0.17
|Гандельман Омри
|2
|0.17
|Фофанан Малик
|2
|0.17
|Геркенс Питер
|1
|0.08
|Хон Хён-Сок
|1
|0.08
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.08
|Самуаз Матисс
|1
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.08
|Кумс Свен
|0
|0
|Фадига Ноа
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
Карточки
Маккаби Тель-Авив
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Оверем Йорис
|4
|0
|Люккассен Деррик
|3
|0
|Битон Дан
|3
|0
|Саборит Энрик
|2
|0
|Масон Иван
|2
|0
|Ревиво Рой
|2
|0
|Битон Нир
|1
|0
|Давидзаде Офир
|1
|0
|Коэн Авишай
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Каничовски Габи
|1
|0
|Милсон
|1
|0
|Тургеман Дор
|1
|0
|Машпати Рои
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Хейн Ванхаезебрук
|1
|0
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гент
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
3
Маккаби Тель-Авив
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
22
Маккаби Тель-Авив
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Гент
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
5
36%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
3
33%
5
23%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90
Забито
26
36
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
4
15%
4
11%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
4
15%
9
25%
61-75
6
23%
9
25%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 2:3 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6
Гент
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1
Результаты матчей
Маккаби Тель-Авив
Гент
Точный счет
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
3:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Маккаби Тель-Авив
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
93
66
66
111
57
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 9
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:1 Гент
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
26.5% (31)
Ничья
45.3% (53)
Гент
28.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
88.6% (101)
Нет
11.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (48)
1:2 Гент
19.7% (23)
2:1 Маккаби Тель-Авив
17.9% (21)
1:0 Маккаби Тель-Авив
5.1% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:1 Гент
4.3% (5)
2:3 Гент
1.7% (2)
0:2 Гент
1.7% (2)
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