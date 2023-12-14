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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Маккаби Тель-Авив
3:1
Конец матча
Гент
0'
2' Желтая карточка
Кандусс Исмаэль
1:0
9' Гол
Каничовски Габи
2:0
24' Гол
Захави Эран
2:1
49' Гол
Де Сар Жюльен
58' Желтая карточка
Битон Дан
3:1
61' Гол
Захави Эран
78' Желтая карточка
Торунарига Джордан
90'+6

Ход матча

2'
 
Кандусс Исмаэль
9'
Каничовски Габи
(Перец Дор)
1:0
24'
Захави Эран
(Каничовски Габи)
2:0
46'
 
Фофанан Малик
Юльсагер Эндрю
46'
 
Торунарига Джордан
Кандусс Исмаэль
49'
2:1
Де Сар Жюльен
(Фадига Ноа)
58'
Битон Дан
 
61'
Захави Эран
(Битон Дан)
3:1
63'
 
Кумс Свен
Де Сар Жюльен
63'
 
Хон Хён-Сок
Геркенс Питер
74'
 
Кейперс Уго
Гандельман Омри
78'
 
Торунарига Джордан
82'
Голаса Эйял
Каничовски Габи
 
90'
Тургеман Дор
Милсон
 
90'
Давида Ошер
Захави Эран
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 411 Количество передач 517
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 117
Маккаби Тель-Авив 26.5% (31)
X 45.3% (53)
Гент 28.2% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Москера
Орландо
2
Коэн
Авишай
55
Битон
Нир
4
Саборит
Энрик
3
Ревиво
Рой
42
Перец
Дор
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
10
Битон
Дан
7
Захави
Эран
17
Милсон
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
8
Геркенс
Питер
13
Де
Сар
Жюльен
6
Гандельман
Омри
17
Юльсагер
Эндрю
20
Орбан
Гифт
10
Тиссудали
Тарик
Маккаби Тель-Авив
4-3-3
Гент
4-4-2

История личных встреч

Маккаби Тель-Авив
Гент

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захави Эран 10 (2) 0.83
Перец Дор 6 0.5
Битон Дан 3 0.25
Каничовски Габи 2 0.17
Масон Иван 1 0.08
Коэн Йонатан 1 0.08
Тургеман Дор 1 0.08
Люккассен Деррик 1 0.08
Гуагон Парфэйт 1 0.08
Ван Оверем Йорис 0 0
Голаса Эйял 0 0
Саборит Энрик 0 0
Альмог Эйлон 0 0
Йованович Джордже 0 0
Милсон 0 0
Ревиво Рой 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.83
Орбан Гифт 9 (1) 0.75
Тиссудали Тарик 5 (1) 0.42
Де Сар Жюльен 2 0.17
Гандельман Омри 2 0.17
Фофанан Малик 2 0.17
Геркенс Питер 1 0.08
Хон Хён-Сок 1 0.08
Юльсагер Эндрю 1 0.08
Самуаз Матисс 1 0.08
Ватанабэ Цуёси 1 0.08
Кумс Свен 0 0
Фадига Ноа 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Оверем Йорис 4 0
Люккассен Деррик 3 0
Битон Дан 3 0
Саборит Энрик 2 0
Масон Иван 2 0
Ревиво Рой 2 0
Битон Нир 1 0
Давидзаде Офир 1 0
Коэн Авишай 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Каничовски Габи 1 0
Милсон 1 0
Тургеман Дор 1 0
Машпати Рои 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 4 0
Де Сар Жюльен 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Орбан Гифт 2 0
Юльсагер Эндрю 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Фадига Ноа 1 0
Агбор Брайян 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0
Хейн Ванхаезебрук 1 0

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гент
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
3
Маккаби Тель-Авив
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
22
Маккаби Тель-Авив
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Гент
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
18%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
3
18%
5
36%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
11%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
1
11%
4
18%
61-75
3
33%
5
23%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
67%
76-90

Забито

26
36
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
4
15%
4
11%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
4
15%
4
11%
46-60
4
15%
9
25%
61-75
6
23%
9
25%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
3
23%
61-75
3
25%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 2:3 Хапоэль Катамон - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:5 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Бней-Рейне 1:1 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:3 Целе - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Ашдод 4:1 Маккаби Тель-Авив - Целе 4:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:5 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 Петрокуб - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Петрокуб 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:6
Гент
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3 Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Маккаби Тель-Авив
Гент

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
5:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

3:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Маккаби Тель-Авив
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
2.5
4
2
1
5
3.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
1.5
9
3
6
6
2.5
6
6
1
11
3.5
5
7

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 6 5 0 1 14 - 9 15
2.
Гент
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Заря
 6 2 1 3 10 - 11 7
4.
Брейдаблик
 6 0 0 6 5 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Маккаби Тель-Авив
 3 3 0 0 9 - 5 9
3.
Заря
 3 1 1 1 6 - 4 4
4.
Брейдаблик
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Гент
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Заря
 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Брейдаблик
 3 0 0 3 2 - 12 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 117
    Маккаби Тель-Авив 26.5% (31)
    X 45.3% (53)
    Гент 28.2% (33)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 3:1 Гент

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    26.5% (31)
    Ничья
    45.3% (53)
    Гент
    28.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    88.6% (101)
    Нет
    11.4% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (48)
    1:2 Гент
    19.7% (23)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    17.9% (21)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:1 Гент
    4.3% (5)
    2:3 Гент
    1.7% (2)
    0:2 Гент
    1.7% (2)
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