Тур: 6. Стадион: Максимир.
3:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаПеткович Бруно
31' Желтая карточкаИлир Дая
35' Желтая карточкаТраши Лоренц
39' Желтая карточкаХалили Гентрит
66' Желтая карточкаКанеко Такуро
1:0
69' ГолПерич Дино
2:0
72' ГолПеткович Бруно
75' Желтая карточкаДелова Люмбардх
3:0
77' ПенальтиПеткович Бруно
90'+3
Ход матча
15'
31'
35'
39'
66'
69'
1:0
72'
2:0
75'
77'
3:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
517 Количество передач 488
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
55
Перич
Дино
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
19
Траши
Лоренц
11
Зюба
Чендрим
20
Куц
Эдвин
10
Грипши
Назми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эмрели МахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якирович Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Траши ЛоренцЗащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хоха АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Макшутай ЭдиНападающий
-
22 Дуляй КренарНападающий
- Нападающий
-
30 Манай АрбНападающий
-
99 Толай БлеартНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
История личных встреч
Динамо Загреб
ФК Балкани
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|4 (3)
|0.67
|Перич Дино
|1
|0.17
|Марин Антонио
|1
|0.17
|Халилович Тибор
|1
|0.17
|Канеко Такуро
|1
|0.17
|Булат Марко
|1
|0.17
|Видович Габриэль
|1
|0.17
|Михайличенко Богдан
|0
|0
|Мишич Йосип
|0
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейзу Алмир
|3
|0.25
|Грипши Назми
|3
|0.25
|Рахмани Альбион
|2 (1)
|0.17
|Кореница Меритон
|2
|0.17
|Толай Блеарт
|2
|0.17
|Куц Эдвин
|2
|0.17
|Зюба Чендрим
|1
|0.08
|Яшаница Байрам
|1
|0.08
|Траши Лоренц
|1
|0.08
|Тачи Арменд
|1
|0.08
|Хамиди Валид
|1
|0.08
|Делова Люмбардх
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перич Дино
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Петкович Бруно
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Куленович Сандро
|1
|0
|Канеко Такуро
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Перкович Мауро
|1
|0
|Сергей Якирович
|1
|0
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делова Люмбардх
|4
|0
|Хамиди Валид
|3
|0
|Крейзу Алмир
|3
|0
|Траши Лоренц
|2
|0
|Куц Эдвин
|2
|0
|Халили Гентрит
|2
|0
|Илир Дая
|2
|0
|Количи Энеа
|1
|0
|Грипши Назми
|1
|0
|Потоку Арбер
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Манай Арб
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ФК Балкани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Балкани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
11
Динамо Загреб
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ФК Балкани
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
4
57%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
50%
2
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
10
19
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
4
40%
3
16%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 2:1
Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 2:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:1 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Рудеш - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Астана 5:1 Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
КФ Лапи - ФК Балкани 5:3 ФК Балкани - Фуше Косово 2:1 ФК Балкани - Виктория Пльзень 0:1 Малишева - ФК Балкани 0:2
ФК Балкани - Дукаджини 3:1 Астана - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Дрита 1:0 Ферроникели - ФК Балкани 0:3 ФК Балкани - Астана 1:2 ФК Балкани - Liria2 4:1 Приштина - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 2:1 Фуше Косово - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Малишева 3:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Гиляни 2:1 БАТЭ - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - БАТЭ 4:1
Результаты матчей
Динамо Загреб
ФК Балкани
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Динамо Загреб
ФК Балкани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
51
21
42
21
24
12
15
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
24
12
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
75
33
66
24
48
15
210
15
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|6
|3
|0
|3
|10 - 5
|9
|3.
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|4.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Загреб 3:0 ФК Балкани
Исход игры
Динамо Загреб
98.3% (114)
Ничья
1.7% (2)
ФК Балкани
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
44.25% (50)
Нет
55.75% (63)
Популярный счёт
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3:1 Динамо Загреб
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