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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Динамо Загреб
3:0
Конец матча
ФК Балкани
0'
15' Желтая карточка
Петкович Бруно
31' Желтая карточка
Илир Дая
35' Желтая карточка
Траши Лоренц
39' Желтая карточка
Халили Гентрит
66' Желтая карточка
Канеко Такуро
1:0
69' Гол
Перич Дино
2:0
72' Гол
Петкович Бруно
75' Желтая карточка
Делова Люмбардх
3:0
77' Пенальти
Петкович Бруно
90'+3

Ход матча

15'
Петкович Бруно
 
31'
 
Илир Дая
31'
 
Исмайльгечи Марсель
Грипши Назми
35'
 
Траши Лоренц
39'
 
Халили Гентрит
42'
Мохаррами Садех
Шутало Бошко
 
46'
Булат Марко
Батурина Мартин
 
66'
Канеко Такуро
 
69'
Любичич Роберт
Сучич Петар
 
69'
Шпикич Дарио
Видович Габриэль
 
69'
Перич Дино
(Мишич Йосип)
1:0
71'
 
Толай Блеарт
Куц Эдвин
71'
 
Потоку Арбер
Траши Лоренц
72'
Петкович Бруно
(Перич Дино)
2:0
75'
 
Делова Люмбардх
77'
Петкович Бруно
3:0
78'
Рукавина Габриэль
Канеко Такуро
 
82'
 
Манай Арб
Хамиди Валид
82'
 
Каррица Бернард
Халили Гентрит

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 517 Количество передач 488
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 116
Динамо Загреб 98.3% (114)
X 1.7% (2)
ФК Балкани 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Загорац
Даниэль
13
Ристовски
Стефан
4
Шутало
Бошко
55
Перич
Дино
39
Перкович
Мауро
25
Сучич
Петар
27
Мишич
Йосип
30
Канеко
Такуро
10
Батурина
Мартин
72
Видович
Габриэль
9
Петкович
Бруно
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
32
Яшаница
Байрам
4
Халили
Гентрит
19
Траши
Лоренц
11
Зюба
Чендрим
20
Куц
Эдвин
5
Делова
Люмбардх
7
Хамиди
Валид
9
Бериша
Альбин
10
Грипши
Назми
Динамо Загреб
4-2-3-1
ФК Балкани
4-3-3

История личных встреч

Динамо Загреб
ФК Балкани

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 4 (3) 0.67
Перич Дино 1 0.17
Марин Антонио 1 0.17
Халилович Тибор 1 0.17
Канеко Такуро 1 0.17
Булат Марко 1 0.17
Видович Габриэль 1 0.17
Михайличенко Богдан 0 0
Мишич Йосип 0 0
ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крейзу Алмир 3 0.25
Грипши Назми 3 0.25
Рахмани Альбион 2 (1) 0.17
Кореница Меритон 2 0.17
Толай Блеарт 2 0.17
Куц Эдвин 2 0.17
Зюба Чендрим 1 0.08
Яшаница Байрам 1 0.08
Траши Лоренц 1 0.08
Тачи Арменд 1 0.08
Хамиди Валид 1 0.08
Делова Люмбардх 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перич Дино 2 0
Эмрели Махир 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Петкович Бруно 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Канеко Такуро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Перкович Мауро 1 0
Сергей Якирович 1 0
ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делова Люмбардх 4 0
Хамиди Валид 3 0
Крейзу Алмир 3 0
Траши Лоренц 2 0
Куц Эдвин 2 0
Халили Гентрит 2 0
Илир Дая 2 0
Количи Энеа 1 0
Грипши Назми 1 0
Потоку Арбер 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Манай Арб 1 0

Результаты матчей

Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ФК Балкани
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Динамо Загреб
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ФК Балкани
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
11
Динамо Загреб
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ФК Балкани
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
4
57%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

2
12
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
50%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
50%
2
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

10
19
1 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
3
30%
4
21%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
4
40%
3
16%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
20%
4
36%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Загреб - Рудеш 1:0 Славен - Динамо Загреб 0:2 Астана - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 2:1
Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1 Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотива Загреб 2:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:1 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Рудеш - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Астана 5:1 Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1
ФК Балкани
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
КФ Лапи - ФК Балкани 5:3 ФК Балкани - Фуше Косово 2:1 ФК Балкани - Виктория Пльзень 0:1 Малишева - ФК Балкани 0:2
ФК Балкани - Дукаджини 3:1 Астана - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Дрита 1:0 Ферроникели - ФК Балкани 0:3 ФК Балкани - Астана 1:2 ФК Балкани - Liria2 4:1 Приштина - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 2:1 Фуше Косово - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Малишева 3:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Гиляни 2:1 БАТЭ - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - БАТЭ 4:1

Результаты матчей

Динамо Загреб
ФК Балкани

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Динамо Загреб
ФК Балкани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
1
1.5
4
2
2
1
2.5
2
4
1
2
3.5
1
5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
2
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
3
1.5
6
6
2
4
2.5
4
8
1
5
3.5
2
10
1
5
4.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 6 6 0 0 9 - 1 18
2.
Динамо Загреб
 6 3 0 3 10 - 5 9
3.
ФК Балкани
 6 1 1 4 3 - 7 4
4.
Астана
 6 1 1 4 4 - 13 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Динамо Загреб
 3 2 0 1 8 - 2 6
3.
ФК Балкани
 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Астана
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 3 3 0 0 4 - 1 9
2.
Динамо Загреб
 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Астана
 3 1 0 2 3 - 9 3
4.
ФК Балкани
 3 0 1 2 0 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 116
    Динамо Загреб 98.3% (114)
    X 1.7% (2)
    ФК Балкани 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Загреб 3:0 ФК Балкани

    Исход игры
    Динамо Загреб
    98.3% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    ФК Балкани
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.79% (54)
    Меньше
    52.21% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    44.25% (50)
    Нет
    55.75% (63)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Загреб
    37.9% (44)
    2:0 Динамо Загреб
    31% (36)
    1:0 Динамо Загреб
    18.1% (21)
    3:0 Динамо Загреб
    3.4% (4)
    3:1 Динамо Загреб
    2.6% (3)
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