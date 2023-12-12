  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Вест Хэм
 
Позже
Фрайбург
Прогнозы 39
Вест Хэм 76.9% (30)
X 23.1% (9)
Фрайбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Фрайбург
4.30
4.10
Реклама, ligastavok.ru
4.30
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Хэм
Фрайбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 3 0.6
Соучек Томаш 2 0.4
Агер Наиф 1 0.2
Кудус Мохаммед 1 0.2
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Корне Максвелл 0 0
Боуэн Джаррод 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 0.8
Грегорич Михаэль 3 0.6
Доан Рицу 2 0.4
Шаллаи Роланд 2 0.4
Эггештайн Максимилиан 1 0.2
Адаму Чуквубике 1 0.2
Филипп Максимилиан 1 0.2
Сильдиллия Килианн 1 0.2
Рохль Мерлин 1 0.2
Вайсхаупт Ноа 1 0.2
Макенго Жорди 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Пакета Лукас 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фрайбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
10
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фрайбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
17
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
43%
2
12%
61-75
3
43%
4
24%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Фрайбург

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
4
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 5 4 0 1 17 - 5 12
2.
Вест Хэм
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Олимпиакос
 5 1 1 3 6 - 12 4
4.
Бачка-Топола
 5 0 1 4 4 - 14 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фрайбург
 3 2 0 1 11 - 2 6
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Бачка-Топола
 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Вест Хэм
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Олимпиакос
 3 0 1 2 2 - 8 1
4.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Фрайбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 35 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.76. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.76 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 39
    Вест Хэм 76.9% (30)
    X 23.1% (9)
    Фрайбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Фрайбург
    4.30
    4.10
    Реклама, ligastavok.ru
    4.30
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Фрайбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Вест Хэм - Фрайбург

    Исход игры
    Вест Хэм
    76.9% (30)
    Ничья
    23.1% (9)
    Фрайбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.44% (25)
    Меньше
    30.56% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    51.3% (20)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    3:1 Вест Хэм
    5.1% (2)
    2:0 Вест Хэм
    5.1% (2)
    1:0 Вест Хэм
    5.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вест Хэм
    Фрайбург
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     