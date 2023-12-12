Тур: 6. Стадион: Олимпийский (Лондон).
История личных встреч
Вест Хэм
Фрайбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|3
|0.6
|Соучек Томаш
|2
|0.4
|Агер Наиф
|1
|0.2
|Кудус Мохаммед
|1
|0.2
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Корне Максвелл
|0
|0
|Боуэн Джаррод
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (2)
|0.8
|Грегорич Михаэль
|3
|0.6
|Доан Рицу
|2
|0.4
|Шаллаи Роланд
|2
|0.4
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.2
|Адаму Чуквубике
|1
|0.2
|Филипп Максимилиан
|1
|0.2
|Сильдиллия Килианн
|1
|0.2
|Рохль Мерлин
|1
|0.2
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.2
|Макенго Жорди
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Вест Хэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Фрайбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
10
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фрайбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
17
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
3
43%
2
12%
61-75
3
43%
4
24%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1
РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Фрайбург
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
5:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
41
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|17 - 5
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Марсель
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Аякс
|Бергёйс Стивен
|1 2
Прогнозы на матч Вест Хэм - Фрайбург
Исход игры
Вест Хэм
76.9% (30)
Ничья
23.1% (9)
Фрайбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.44% (25)
Меньше
30.56% (11)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
51.3% (20)
1:1 Ничья
17.9% (7)
2:2 Ничья
5.1% (2)
3:1 Вест Хэм
5.1% (2)
2:0 Вест Хэм
5.1% (2)
1:0 Вест Хэм
5.1% (2)
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