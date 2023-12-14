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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Брайтон
1:0
Конец матча
Марсель
0'
76' Желтая карточка
Мбемба Шансель
79' Желтая карточка
Лаллана Адам
79' Желтая карточка
Унаи Аззедин
84' Желтая карточка
Митома Каору
1:0
88' Гол
Педро Жоао
89' Желтая карточка
Педро Жоао
90' Желтая карточка
Сарр Исмаила
90' Желтая карточка
Данк Льюис
90'+6

Ход матча

52'
 
Ндиайе Ильман
Оливейра Витор
55'
 
Мурильо Микаэль
Лоди Ренан
64'
Фергюсон Эван
Адингра Симон
 
74'
Милнер Джеймс
Хиншелвуд Джек
 
74'
Лаллана Адам
Буонанотте Факундо
 
76'
 
Мбемба Шансель
78'
 
Кондогбия Жоффрей
Верету Жордан
78'
 
Сарр Исмаила
Арит Амин
79'
Лаллана Адам
 
79'
 
Унаи Аззедин
84'
Митома Каору
 
88'
Педро Жоао
(Гросс Паскаль)
1:0
89'
Педро Жоао
 
90'
Гилмор Билли
 
90'
 
Сарр Исмаила
90'
Данк Льюис
 
90'
Балеба Карлос
Педро Жоао
 
90'
Вельтман Йоел
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 126
Брайтон 44.4% (56)
X 37.3% (47)
Марсель 18.3% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
41
Хиншелвуд
Джек
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
11
Гилмор
Билли
13
Гросс
Паскаль
22
Митома
Каору
40
Буонанотте
Факундо
24
Адингра
Симон
9
Педро
Жоао
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
27
Верету
Жордан
8
Унаи
Аззедин
12
Лоди
Ренан
9
Оливейра
Витор
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
11
Арит
Амин
Брайтон
4-2-3-1
Марсель
3-4-3

История личных встреч

Брайтон
Марсель

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 6 (4) 1
Фати Ансу 2 0.33
Адингра Симон 1 0.17
Гросс Паскаль 1 0.17
Митома Каору 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (2) 0.83
Мбемба Шансель 3 0.5
Верету Жордан 2 (1) 0.33
Клосс Жонатан 1 0.17
Арит Амин 1 (1) 0.17
Сарр Исмаила 1 0.17
Оливейра Витор 1 0.17

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Педро Жоао 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Митома Каору 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Данк Льюис 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клосс Жонатан 2 0
Сарр Исмаила 2 0
Балерди Леонардо 2 0
Мбемба Шансель 1 0
Жиго Самуэль 1 0
Лоди Ренан 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0

Результаты матчей

Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
9
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
6
43%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
4
44%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3
Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1

Результаты матчей

Брайтон
Марсель

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 6 4 1 1 10 - 5 13
2.
Марсель
 6 3 2 1 14 - 10 11
3.
Аякс
 6 1 2 3 10 - 13 5
4.
АЕК
 6 1 1 4 6 - 12 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 3 2 1 0 9 - 6 7
2.
Брайтон
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Аякс
 3 1 1 1 6 - 6 4
4.
АЕК
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Марсель
 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
АЕК
 3 1 0 2 5 - 8 3
4.
Аякс
 3 0 1 2 4 - 7 1
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
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    Прогнозы 126
    Брайтон 44.4% (56)
    X 37.3% (47)
    Марсель 18.3% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Марсель

    Исход игры
    Брайтон
    44.4% (56)
    Ничья
    37.3% (47)
    Марсель
    18.3% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    86.09% (99)
    Нет
    13.91% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    31% (39)
    1:1 Ничья
    27% (34)
    1:2 Марсель
    11.1% (14)
    1:0 Брайтон
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    7.1% (9)
    0:2 Марсель
    2.4% (3)
    3:2 Брайтон
    1.6% (2)
    0:1 Марсель
    1.6% (2)
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