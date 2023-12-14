Тур: 6. Стадион: Фалмер.
0'
76' Желтая карточкаМбемба Шансель
79' Желтая карточкаЛаллана Адам
79' Желтая карточкаУнаи Аззедин
84' Желтая карточкаМитома Каору
1:0
88' ГолПедро Жоао
89' Желтая карточкаПедро Жоао
90' Желтая карточкаСарр Исмаила
90' Желтая карточкаДанк Льюис
90'+6
Ход матча
76'
79'
79'
84'
88'
1:0
89'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
16
Лопес
Пау
18
Меите
Бамо
12
Лоди
Ренан
11
Арит
Амин
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Хинчи ДжекПолузащитник
-
48 Шушан СамиПолузащитник
-
56 Даффус ДжошПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Арит АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
История личных встреч
Брайтон
Марсель
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|6 (4)
|1
|Фати Ансу
|2
|0.33
|Адингра Симон
|1
|0.17
|Гросс Паскаль
|1
|0.17
|Митома Каору
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (2)
|0.83
|Мбемба Шансель
|3
|0.5
|Верету Жордан
|2 (1)
|0.33
|Клосс Жонатан
|1
|0.17
|Арит Амин
|1 (1)
|0.17
|Сарр Исмаила
|1
|0.17
|Оливейра Витор
|1
|0.17
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клосс Жонатан
|2
|0
|Сарр Исмаила
|2
|0
|Балерди Леонардо
|2
|0
|Мбемба Шансель
|1
|0
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марсель
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
9
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Марсель
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
6
43%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
4
44%
2
14%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
2
22%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3
Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1
Результаты матчей
Брайтон
Марсель
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Марсель
Исход игры
Брайтон
44.4% (56)
Ничья
37.3% (47)
Марсель
18.3% (23)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
86.09% (99)
Нет
13.91% (16)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
31% (39)
1:1 Ничья
27% (34)
1:2 Марсель
11.1% (14)
1:0 Брайтон
7.1% (9)
2:2 Ничья
7.1% (9)
0:2 Марсель
2.4% (3)
3:2 Брайтон
1.6% (2)
0:1 Марсель
1.6% (2)
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