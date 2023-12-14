Тур: 6. Стадион: Бенито Вильямарин.
0'
0:1
10' ГолСима Абдалла
1:1
14' ГолМиранда Хуан
1:2
20' ГолДессерс Сириль
2:2
37' ГолПерес Айосе
58' Желтая карточкаИско Аларкон
64' Желтая карточкаЛандстрем Джон
2:3
78' ГолРуф Кемар
82' Желтая карточкаТавернье Джеймс
88' Желтая карточкаРока Марк
90' Желтая карточкаРуф Кемар
90'+7
Ход матча
10'
0:1
14'
1:1
20'
1:2
37'
2:2
58'
64'
78'
2:3
82'
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
21
Рока
Марк
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
26
Дэвис
Бен
II
14
Ламмерс
Сэм
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рока МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 АбнерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ламмерс СэмПолузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Райт КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Дивайн АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Руф КемарНападающий
-
48 Лайалл АаронНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
Бетис
Рейнджерс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|2
|0.33
|Иско Аларкон
|1
|0.17
|Иглесиас Борха
|1
|0.17
|Диао Ассане
|1
|0.17
|Руибаль Айтор
|1
|0.17
|Рока Марк
|1
|0.17
|Миранда Хуан
|1
|0.17
|Эззалзули Абде
|1
|0.17
|Фекир Набиль
|0
|0
|Абнер
|0
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|3
|0.5
|Перейра Данило II
|1
|0.17
|Дессерс Сириль
|1
|0.17
|Руф Кемар
|1
|0.17
|Кантуэлл Тодд
|1
|0.17
|МакКосленд Росс
|1
|0.17
|Ландстрем Джон
|0
|0
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|3
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Иско Аларкон
|1
|0
|Рока Марк
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Рейнджерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тавернье Джеймс
|2
|0
|Голдсон Коннор
|2
|0
|Руф Кемар
|2
|0
|Ламмерс Сэм
|2
|0
|Сима Абдалла
|2
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Сауттар Джон
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Баришич Борна
|1
|0
|Кантуэлл Тодд
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Бетис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Рейнджерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0
Рейнджерс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Данди 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1
Абердин - Рейнджерс 1:1 Ливингстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Данди - Рейнджерс 0:5 Рейнджерс - Хартс 2:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Рейнджерс - Хиберниан 4:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1
Результаты матчей
Бетис
Рейнджерс
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бетис
Рейнджерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
15
15
15
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|4.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|2.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
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|Брайтон
|Педро Жоао
|6
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|5 (1)
|Панатинаикос
|Иоаннидис Фотис
|5 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 2:3 Рейнджерс
Исход игры
Бетис
84.3% (102)
Ничья
10.7% (13)
Рейнджерс
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Бетис
40.5% (49)
1:0 Бетис
29.8% (36)
1:1 Ничья
8.3% (10)
2:0 Бетис
5.8% (7)
1:2 Рейнджерс
3.3% (4)
3:1 Бетис
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:3 Рейнджерс
1.7% (2)
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