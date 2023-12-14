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  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Бетис
2:3
Конец матча
Рейнджерс
0'
0:1
10' Гол
Сима Абдалла
1:1
14' Гол
Миранда Хуан
1:2
20' Гол
Дессерс Сириль
2:2
37' Гол
Перес Айосе
58' Желтая карточка
Иско Аларкон
64' Желтая карточка
Ландстрем Джон
2:3
78' Гол
Руф Кемар
82' Желтая карточка
Тавернье Джеймс
88' Желтая карточка
Рока Марк
90' Желтая карточка
Руф Кемар
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Сима Абдалла
(Дессерс Сириль)
14'
Миранда Хуан
(Иглесиас Борха)
1:1
20'
1:2
Дессерс Сириль
(Сифуэнтес Хосе)
37'
Перес Айосе
(Иско Аларкон)
2:2
46'
 
Стерлинг Дюжон
Сифуэнтес Хосе
58'
Иско Аларкон
 
64'
 
Ландстрем Джон
65'
 
Матондо Рабби
МакКосленд Росс
65'
 
Руф Кемар
Дэвис Бен
70'
Виллиан Жозе
Иглесиас Борха
 
70'
Эззалзули Абде
Диао Ассане
 
78'
2:3
Руф Кемар
82'
Энрике Луис
Карвалью Вилльям
 
82'
Руибаль Айтор
Бельерин Эктор
 
82'
 
Тавернье Джеймс
88'
Рока Марк
 
90'
 
Руф Кемар

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 121
Бетис 84.3% (102)
X 10.7% (13)
Рейнджерс 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
21
Рока
Марк
3
Миранда
Хуан
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
38
Диао
Ассане
22
Иско
Аларкон
10
Перес
Айосе
9
Иглесиас
Борха
1
Батлэнд
Джек
2
Тавернье
Джеймс
6
Голдсон
Коннор
26
Дэвис
Бен
II
31
Баришич
Борна
4
Ландстрем
Джон
15
Сифуэнтес
Хосе
14
Ламмерс
Сэм
19
Сима
Абдалла
9
Дессерс
Сириль
45
МакКосленд
Росс
Бетис
4-2-3-1
Рейнджерс
4-3-3

История личных встреч

Бетис
Рейнджерс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 2 0.33
Иско Аларкон 1 0.17
Иглесиас Борха 1 0.17
Диао Ассане 1 0.17
Руибаль Айтор 1 0.17
Рока Марк 1 0.17
Миранда Хуан 1 0.17
Эззалзули Абде 1 0.17
Фекир Набиль 0 0
Абнер 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 3 0.5
Перейра Данило II 1 0.17
Дессерс Сириль 1 0.17
Руф Кемар 1 0.17
Кантуэлл Тодд 1 0.17
МакКосленд Росс 1 0.17
Ландстрем Джон 0 0
Сифуэнтес Хосе 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 3 0
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Иско Аларкон 1 0
Рока Марк 1 0
Миранда Хуан 1 0
Абнер 1 0
Диао Ассане 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тавернье Джеймс 2 0
Голдсон Коннор 2 0
Руф Кемар 2 0
Ламмерс Сэм 2 0
Сима Абдалла 2 0
Ландстрем Джон 1 0
Сауттар Джон 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Баришич Борна 1 0
Кантуэлл Тодд 1 0

Результаты матчей

Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рейнджерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Рейнджерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Бетис
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Рейнджерс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
1
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
22%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
2
33%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0
Рейнджерс
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Рейнджерс - Данди 3:1 Хартс - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - Сент-Миррен 2:0 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1
Абердин - Рейнджерс 1:1 Ливингстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Хартс - Рейнджерс 1:3 Данди - Рейнджерс 0:5 Рейнджерс - Хартс 2:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Рейнджерс - Хиберниан 4:0 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0 Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1

Результаты матчей

Бетис
Рейнджерс

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бетис
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 6 3 2 1 8 - 6 11
2.
Спарта Прага
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Бетис
 6 3 0 3 9 - 7 9
4.
Арис Лимасол
 6 1 1 4 7 - 13 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Рейнджерс
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Бетис
 3 2 0 1 8 - 5 6
4.
Арис Лимасол
 3 1 0 2 3 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 3 1 1 1 4 - 4 4
2.
Спарта Прага
 3 1 0 2 5 - 5 3
3.
Бетис
 3 1 0 2 1 - 2 3
4.
Арис Лимасол
 3 0 1 2 4 - 8 1
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Топ бомбардиров
Брайтон Педро Жоао 6
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Рома Лукаку Ромелу 5 (1)
Панатинаикос Иоаннидис Фотис 5 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 121
    Бетис 84.3% (102)
    X 10.7% (13)
    Рейнджерс 5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:3 Рейнджерс

    Исход игры
    Бетис
    84.3% (102)
    Ничья
    10.7% (13)
    Рейнджерс
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    40.5% (49)
    1:0 Бетис
    29.8% (36)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    2:0 Бетис
    5.8% (7)
    1:2 Рейнджерс
    3.3% (4)
    3:1 Бетис
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:3 Рейнджерс
    1.7% (2)
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