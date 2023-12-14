Тур: 6. Стадион: Арена Люблин.
4:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолГерреро Эдуардо
7' Желтая карточкаБоль Антон
2:0
11' Гол в свои воротаМуминович Дамир
17' Желтая карточкаБатагов Арсений
3:0
19' ГолМичин Петар
52' Желтая карточкаАнтюх Денис
65' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
65' Желтая карточкаМаргейрссон Виктор-Орн
75' Желтая карточкаКристинссон Кристофер Инги
4:0
76' ГолГорбач Игорь
76' Желтая карточкаМуминович Дамир
83' Желтая карточкаДжордан
90'+4
Ход матча
2'
1:0
7'
11'
2:0
17'
19'
3:0
52'
65'
76'
4:0
76'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
316 Количество передач 434
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
55
Джордан
22
Мичин
Петар
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коваль Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Вохлэр ЭйпорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Halldor Arnason
История личных встреч
Заря
Брейдаблик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбач Игорь
|3
|0.5
|Герреро Эдуардо
|3
|0.5
|Мичин Петар
|1
|0.17
|Алефиренко Даниил
|1
|0.17
|Нагнойный Денис
|1
|0.17
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Антюх Денис
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
|Боль Антон
|0
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0.25
|Ольсен Клеминт
|2
|0.25
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.13
|Эйольфссон Гисли
|1
|0.13
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.13
|Стейндорссон Кристинн
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|3
|0
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Антюх Денис
|2
|0
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Боль Антон
|2
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Азиангбе Коджо
|1
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйольфссон Гисли
|3
|1
|Муминович Дамир
|4
|0
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|2
|0
|Маргейрссон Виктор-Орн
|2
|0
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0
|Йеоман Андри
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
Результаты матчей
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брейдаблик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брейдаблик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
1
1
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Брейдаблик
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
4
36%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
5
29%
29%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0
Брейдаблик
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Гент - Брейдаблик 5:0
Брейдаблик - Стьярнан 0:2 Брейдаблик - Заря 0:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4
Результаты матчей
Заря
Брейдаблик
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Заря
Брейдаблик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
26
15
15
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 9
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|6
|0
|0
|6
|5 - 18
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|3.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Заря 4:0 Брейдаблик
Исход игры
Заря
83.9% (99)
Ничья
13.6% (16)
Брейдаблик
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Заря
50% (59)
1:0 Заря
18.6% (22)
1:1 Ничья
11.9% (14)
2:0 Заря
8.5% (10)
3:1 Заря
3.4% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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