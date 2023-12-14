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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Заря
4:0
Конец матча
Брейдаблик
0'
1:0
2' Гол
Герреро Эдуардо
7' Желтая карточка
Боль Антон
2:0
11' Гол в свои ворота
Муминович Дамир
17' Желтая карточка
Батагов Арсений
3:0
19' Гол
Мичин Петар
52' Желтая карточка
Антюх Денис
65' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
65' Желтая карточка
Маргейрссон Виктор-Орн
75' Желтая карточка
Кристинссон Кристофер Инги
4:0
76' Гол
Горбач Игорь
76' Желтая карточка
Муминович Дамир
83' Желтая карточка
Джордан
90'+4

Ход матча

2'
Герреро Эдуардо
(Боль Антон)
1:0
7'
Боль Антон
 
11'
Муминович Дамир
2:0
17'
Батагов Арсений
 
19'
Мичин Петар
(Мишнёв Дмитрий)
3:0
46'
 
Кристинссон Кристофер Инги
Йеоман Андри
52'
Антюх Денис
 
65'
Чурко Вячеслав
 
65'
 
Маргейрссон Виктор-Орн
68'
Азиангбе Коджо
Мишнёв Дмитрий
 
68'
Нагнойный Денис
Мичин Петар
 
75'
 
Кристинссон Кристофер Инги
76'
Горбач Игорь
(Батагов Арсений)
4:0
76'
 
Муминович Дамир
82'
Бугай Владислав
Антюх Денис
 
82'
Алефиренко Даниил
Боль Антон
 
82'
 
Адальстейнссон Арнор
Сигурдарсон Александер
82'
 
Хлюнссон Агуст
Эйнарссон Виктор
83'
Джордан
 
87'
 
Вохлэр Эйпор
Стейндорссон Кристинн
87'
 
Сигурьонссон Оливер
Людвикссон Антон
90'
Жилкин Антон
Сапутин Александр
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 316 Количество передач 434
  • 45 Владение мячом, % 55
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Заря 83.9% (99)
X 13.6% (16)
Брейдаблик 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Сапутин
Александр
3
Боль
Антон
44
Батагов
Арсений
55
Джордан
74
Снурницын
Игорь
22
Мичин
Петар
9
Мишнёв
Дмитрий
20
Чурко
Вячеслав
17
Горбач
Игорь
39
Герреро
Эдуардо
7
Антюх
Денис
1
Эйнарссон
Антон
30
Йеоман
Андри
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
25
Ингварссон
Давид
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
6
Сигурдарсон
Александер
13
Людвикссон
Антон
8
Эйнарссон
Виктор
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
Заря
4-4-2
Брейдаблик
4-3-3

История личных встреч

Заря
Брейдаблик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбач Игорь 3 0.5
Герреро Эдуардо 3 0.5
Мичин Петар 1 0.17
Алефиренко Даниил 1 0.17
Нагнойный Денис 1 0.17
Кирюханцев Игорь 0 0
Антюх Денис 0 0
Чурко Вячеслав 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Батагов Арсений 0 0
Боль Антон 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0.25
Ольсен Клеминт 2 0.25
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.13
Эйольфссон Гисли 1 0.13
Эйнарссон Виктор 1 0.13
Стейндорссон Кристинн 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 3 0
Мишнёв Дмитрий 2 0
Антюх Денис 2 0
Снурницын Игорь 2 0
Боль Антон 2 0
Чурко Вячеслав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Батагов Арсений 1 0
Азиангбе Коджо 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйольфссон Гисли 3 1
Муминович Дамир 4 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 0
Маргейрссон Виктор-Орн 2 0
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0
Йеоман Андри 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Хлюнссон Агуст 1 0
Людвикссон Антон 1 0

Результаты матчей

Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брейдаблик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брейдаблик
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

1
1
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Брейдаблик
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
4
36%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
3
30%
1
13%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
18%
5
29%
29%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
3
27%
1
6%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2
Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0
Брейдаблик
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Брейдаблик - Маккаби Тель-Авив 1:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 6:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Гент - Брейдаблик 5:0
Брейдаблик - Стьярнан 0:2 Брейдаблик - Заря 0:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4

Результаты матчей

Заря
Брейдаблик

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Заря
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
6
1
5
2.5
1
5
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 6 5 0 1 14 - 9 15
2.
Гент
 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Заря
 6 2 1 3 10 - 11 7
4.
Брейдаблик
 6 0 0 6 5 - 18 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Маккаби Тель-Авив
 3 3 0 0 9 - 5 9
3.
Заря
 3 1 1 1 6 - 4 4
4.
Брейдаблик
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Гент
 3 1 1 1 5 - 6 4
3.
Заря
 3 1 0 2 4 - 7 3
4.
Брейдаблик
 3 0 0 3 2 - 12 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Мишнёв Дмитрий сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Мичин Петар бьет в цель!
    • 17'
      Arseniy Batahov получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Чурко Вячеслав сделал результативную передачу.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lublin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Заря 83.9% (99)
    X 13.6% (16)
    Брейдаблик 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Заря 4:0 Брейдаблик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Заря 4:0 Брейдаблик

    Исход игры
    Заря
    83.9% (99)
    Ничья
    13.6% (16)
    Брейдаблик
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.64% (64)
    Меньше
    43.36% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Заря
    50% (59)
    1:0 Заря
    18.6% (22)
    1:1 Ничья
    11.9% (14)
    2:0 Заря
    8.5% (10)
    3:1 Заря
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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