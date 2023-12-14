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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 14387
Слован Братислава
1:2
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
16' Желтая карточка
Виммер Кевин
0:1
17' Гол
Лукас Педро
1:1
27' Гол
Блэкмэн Сезар
42' Желтая карточка
Элшник Тими
54' Красная карточка
Борян Милан
1:2
58' Гол
Лукас Педро
90'+7

Ход матча

16'
Виммер Кевин
 
17'
0:1
Лукас Педро
(Педру Руй III)
27'
Блэкмэн Сезар
1:1
42'
 
Элшник Тими
54'
Борян Милан
 
56'
Трновски Мартин
Виммер Кевин
 
58'
1:2
Лукас Педро
67'
Змрхаль Яромир
Пощек Лукаш
 
67'
Толич Марко
Стрелец Давид
 
75'
 
Каса Реди
Брест Марко
75'
 
Ласицкас Юстас
Силва Хорхе
83'
 
Нукич Мустафа
Лукас Педро
89'
 
Мияйлович Марко
Фадида Саар

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 306 Количество передач 471
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 117
Слован Братислава 86.3% (101)
X 10.3% (12)
Олимпия Любляна 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
28
Блэкмэн
Сезар
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
25
Пощек
Лукаш
11
Барсегян
Тигран
77
Чаврич
Александр
13
Стрелец
Давид
22
Пинтол
Денис
2
Силва
Хорхе
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
10
Элшник
Тими
11
Фадида
Саар
99
Педру
Руй
III
18
Брест
Марко
37
Лукас
Педро
20
Мотика
Неманья
Слован Братислава
3-4-3
Олимпия Любляна
4-3-3

История личных встреч

Слован Братислава
Олимпия Любляна

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
0:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 (1) 0.67
Куцка Юрай 2 0.33
Вайсс Владимир 1 0.17
Блэкмэн Сезар 1 0.17
Змрхаль Яромир 0 0
Ловат Лукас 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Стрелец Давид 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Педро 2 0.33
Нукич Мустафа 1 0.17
Суалеэ Давид 1 0.17
Педру Руй III 0 0
Мухамедбегович Ахмет 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виммер Кевин 3 0
Саввидис Кириакос 3 0
Борян Милан 1 1
Ловат Лукас 1 1
Куцка Юрай 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Толич Марко 1 0
Стрелец Давид 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бристрич Адмир 3 0
Педру Руй III 2 0
Элшник Тими 2 0
Брест Марко 2 0
Доффо Агустин 1 0
Фадида Саар 1 0
Мотика Неманья 1 0
Видовшек Матевж 1 0
Ратник Марцел 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Олимпия Любляна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Слован Братислава
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Олимпия Любляна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2
Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копер - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 3:1 Олимпия Любляна - Лилль 0:2
Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 1:0 Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Алюминий 0:0 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Домжале - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Горица 0:3 Олимпия Любляна - Радомлье 1:1 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Рогашка - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Копер 1:1 Браво - Олимпия Любляна 4:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Мура - Олимпия Любляна 1:3

Результаты матчей

Слован Братислава
Олимпия Любляна

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Олимпия Любляна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 6 4 2 0 10 - 2 14
2.
Слован Братислава
 6 3 1 2 8 - 7 10
3.
Олимпия Любляна
 6 2 0 4 4 - 9 6
4.
Клаксвик
 6 1 1 4 5 - 9 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Клаксвик
 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
Слован Братислава
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Олимпия Любляна
 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Лилль
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Олимпия Любляна
 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Клаксвик
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • 56'
    Виммер Кевин уходит с поля. Martin Trnovsky выходит вместо него
  • 54'
    УДАЛЕНИЕ! - Борян Милан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Элшник Тими получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Блэкмэн Сезар бьет в цель!
  • 17'
    Педру Руй III сделал результативную передачу.
  • 17'
    Педру Руй II сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на National Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Слован Братислава 86.3% (101)
    X 10.3% (12)
    Олимпия Любляна 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 1:2 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Слован Братислава
    86.3% (101)
    Ничья
    10.3% (12)
    Олимпия Любляна
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.79% (54)
    Меньше
    52.21% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    39.3% (46)
    1:0 Слован Братислава
    25.6% (30)
    2:0 Слован Братислава
    13.7% (16)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    3:1 Слован Братислава
    2.6% (3)
    3:0 Слован Братислава
    1.7% (2)
    0:1 Олимпия Любляна
    1.7% (2)
    1:2 Олимпия Любляна
    1.7% (2)
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