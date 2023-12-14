Тур: 6. Стадион: Народны (Тегельне Поле). Зрители: 14387
1:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаВиммер Кевин
0:1
17' ГолЛукас Педро
1:1
27' ГолБлэкмэн Сезар
42' Желтая карточкаЭлшник Тими
54' Красная карточкаБорян Милан
1:2
58' ГолЛукас Педро
90'+7
Ход матча
16'
17'
0:1
27'
1:1
42'
54'
58'
1:2
75'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
306 Количество передач 471
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
25
Пощек
Лукаш
22
Пинтол
Денис
10
Элшник
Тими
11
Фадида
Саар
18
Брест
Марко
37
Лукас
Педро
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
11 Фадида СаарПолузащитник
-
99 Педру РуйПолузащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
-
37 Лукас ПедроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маурисио ЖанВратарь
-
23 Пинту ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Каса РедиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
История личных встреч
Слован Братислава
Олимпия Любляна
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|4 (1)
|0.67
|Куцка Юрай
|2
|0.33
|Вайсс Владимир
|1
|0.17
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.17
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Педро
|2
|0.33
|Нукич Мустафа
|1
|0.17
|Суалеэ Давид
|1
|0.17
|Педру Руй III
|0
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виммер Кевин
|3
|0
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Борян Милан
|1
|1
|Ловат Лукас
|1
|1
|Куцка Юрай
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бристрич Адмир
|3
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Элшник Тими
|2
|0
|Брест Марко
|2
|0
|Доффо Агустин
|1
|0
|Фадида Саар
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Видовшек Матевж
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олимпия Любляна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Слован Братислава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Олимпия Любляна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
2
Слован Братислава
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Олимпия Любляна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
43%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2 Михаловце - Слован Братислава 0:2
Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Копер - Олимпия Любляна 2:4 Олимпия Любляна - Браво 1:1 Марибор - Олимпия Любляна 3:1 Олимпия Любляна - Лилль 0:2
Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 1:0 Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Целе - Олимпия Любляна 0:1 Олимпия Любляна - Алюминий 0:0 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Домжале - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Горица 0:3 Олимпия Любляна - Радомлье 1:1 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Рогашка - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Копер 1:1 Браво - Олимпия Любляна 4:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Мура - Олимпия Любляна 1:3
Результаты матчей
Слован Братислава
Олимпия Любляна
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Олимпия Любляна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|2.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|3.
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|4.
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 1:2 Олимпия Любляна
Исход игры
Слован Братислава
86.3% (101)
Ничья
10.3% (12)
Олимпия Любляна
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (54)
Меньше
52.21% (59)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
2:1 Слован Братислава
39.3% (46)
1:0 Слован Братислава
25.6% (30)
2:0 Слован Братислава
13.7% (16)
1:1 Ничья
8.5% (10)
3:1 Слован Братислава
2.6% (3)
3:0 Слован Братислава
1.7% (2)
0:1 Олимпия Любляна
1.7% (2)
1:2 Олимпия Любляна
1.7% (2)
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