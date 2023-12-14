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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 15835
Брюгге
3:1
Конец матча
Будё-Глимт
0'
23' Желтая карточка
Капскармо Оскар
1:0
26' Гол
Нуса Антонио
45' Желтая карточка
Мо Бреде
1:1
57' Пенальти
Пеллегрино Амаль
2:1
58' Гол
Родригеш Тьяго
63' Желтая карточка
Амундсен Исак
75' Желтая карточка
Мехеле Брэндон
82' Желтая карточка
Сков-Ольсен Андреас
84' Желтая карточка
Одои Денис
3:1
89' Гол
Мехеле Брэндон
90'+5

Ход матча

23'
 
Капскармо Оскар
26'
Нуса Антонио
(Сков-Ольсен Андреас)
1:0
45'
 
Мо Бреде
46'
 
Амундсен Исак
Мо Бреде
57'
1:1
Пеллегрино Амаль
58'
Родригеш Тьяго
(Кюйпер Максим)
2:1
61'
Рафаэль Онедика
Нильсен Каспер
 
61'
Скораш Михал
Нуса Антонио
 
63'
 
Амундсен Исак
72'
Ютгла Ферран
Родригеш Тьяго
 
72'
Одои Денис
Кюйпер Максим
 
72'
 
Мумбанья Фарис
Капскармо Оскар
72'
 
Гулликсен Тобиас
Зугеля Нино
75'
Мехеле Брэндон
 
82'
Сков-Ольсен Андреас
 
84'
Одои Денис
 
85'
 
Салтнес Ульрик
Грёнбек Альберт
85'
 
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
87'
Синкернагель Филип
Сков-Ольсен Андреас
 
89'
Мехеле Брэндон
(Скораш Михал)
3:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 474 Количество передач 532
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 117
Брюгге 88% (103)
X 10.3% (12)
Будё-Глимт 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Миньоле
Симон
44
Мехеле
Брэндон
4
Ордоньес
Хоэль
14
Мейер
Бьорн
32
Нуса
Антонио
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
27
Нильсен
Каспер
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
99
Родригеш
Тьяго
1
Лунд
Юлиан
Файе
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
28
Капскармо
Оскар
7
Пеллегрино
Амаль
Брюгге
3-4-1-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Брюгге
Будё-Глимт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 6 (2) 0.5
Сков-Ольсен Андреас 5 0.42
Ванакен Ханс 5 0.42
Яремчук Роман 4 0.33
Кюйпер Максим 1 0.08
Ветлесен Уго 1 0.08
Скораш Михал 1 0.08
Мехеле Брэндон 1 0.08
Баланта Эдер 1 0.08
Бушанан Тажон 1 0.08
Нуса Антонио 1 0.08
Рафаэль Онедика 1 0.08
Ритс Матс 1 0.08
Боята Дедрик 1 0.08
Нильсен Каспер 1 0.08
Спилеерс Йорне 1 0.08
Синкернагель Филип 0 0
Верман Ромео 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 8 (3) 0.67
Мумбанья Фарис 6 0.5
Грёнбек Альберт 4 0.33
Берг Патрик 3 0.25
Сёрли Сондре 2 0.17
Салтнес Ульрик 1 0.08
Фет Сондре 1 0.08
Гулликсен Тобиас 1 0.08
Эспейор Рунар 1 0.08
Капскармо Оскар 1 0.08
Сёренсен Адам 1 0.08
Бьоркан Фредерик 0 0
Вембангомо Брис 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сков-Ольсен Андреас 4 0
Мехеле Брэндон 4 0
Родригеш Тьяго 4 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Одои Денис 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 3 0
Мо Бреде 2 0
Зугеля Нино 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Амундсен Исак 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
3
Брюгге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Будё-Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

16
18
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Будё-Глимт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
2
17%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
25%
1
6%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
0
0%
1
6%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

32
30
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
6
19%
1
3%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
7
22%
8
27%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
8
25%
7
23%
76-90
0
0%
1
3%
91-120

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
44%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Молде 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2

Результаты матчей

Брюгге
Будё-Глимт

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
5
1
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2
3
3
2.5
2
4
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
2
9
3
1.5
9
3
6
6
2.5
7
5
3
9
3.5
2
10
3
9
4.5
1
11

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Будё-Глимт
 6 3 1 2 11 - 8 10
3.
Бешикташ
 6 1 1 4 7 - 14 4
4.
Лугано
 6 1 1 4 6 - 14 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 0 1 8 - 4 6
3.
Лугано
 3 0 1 2 1 - 5 1
4.
Бешикташ
 3 0 0 3 3 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Бешикташ
 3 1 1 1 4 - 4 4
3.
Будё-Глимт
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 9 3
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Брюгге 88% (103)
    X 10.3% (12)
    Будё-Глимт 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брюгге 3:1 Будё-Глимт

    Исход игры
    Брюгге
    88% (103)
    Ничья
    10.3% (12)
    Будё-Глимт
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (72)
    Нет
    36.84% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Брюгге
    43.6% (51)
    1:0 Брюгге
    19.7% (23)
    2:0 Брюгге
    16.2% (19)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    3:1 Брюгге
    2.6% (3)
    3:2 Брюгге
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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