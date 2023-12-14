Тур: 6. Стадион: Ян Брейдель. Зрители: 15835
3:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаКапскармо Оскар
1:0
26' ГолНуса Антонио
45' Желтая карточкаМо Бреде
1:1
57' ПенальтиПеллегрино Амаль
2:1
58' ГолРодригеш Тьяго
63' Желтая карточкаАмундсен Исак
75' Желтая карточкаМехеле Брэндон
82' Желтая карточкаСков-Ольсен Андреас
84' Желтая карточкаОдои Денис
3:1
89' ГолМехеле Брэндон
90'+5
Ход матча
23'
26'
45'
57'
1:1
58'
2:1
63'
75'
84'
89'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
474 Количество передач 532
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
14
Мейер
Бьорн
32
Нуса
Антонио
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
18
Мо
Бреде
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
99
Зугеля
Нино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Сьонг ИсакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Брюгге
Будё-Глимт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|6 (2)
|0.5
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.42
|Ванакен Ханс
|5
|0.42
|Яремчук Роман
|4
|0.33
|Кюйпер Максим
|1
|0.08
|Ветлесен Уго
|1
|0.08
|Скораш Михал
|1
|0.08
|Мехеле Брэндон
|1
|0.08
|Баланта Эдер
|1
|0.08
|Бушанан Тажон
|1
|0.08
|Нуса Антонио
|1
|0.08
|Рафаэль Онедика
|1
|0.08
|Ритс Матс
|1
|0.08
|Боята Дедрик
|1
|0.08
|Нильсен Каспер
|1
|0.08
|Спилеерс Йорне
|1
|0.08
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|8 (3)
|0.67
|Мумбанья Фарис
|6
|0.5
|Грёнбек Альберт
|4
|0.33
|Берг Патрик
|3
|0.25
|Сёрли Сондре
|2
|0.17
|Салтнес Ульрик
|1
|0.08
|Фет Сондре
|1
|0.08
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.08
|Эспейор Рунар
|1
|0.08
|Капскармо Оскар
|1
|0.08
|Сёренсен Адам
|1
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0
|Мехеле Брэндон
|4
|0
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|3
|0
|Мо Бреде
|2
|0
|Зугеля Нино
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Амундсен Исак
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Будё-Глимт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
3
Брюгге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Будё-Глимт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
16
18
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Будё-Глимт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
16
12
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
6
38%
2
17%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
25%
1
6%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
5
31%
4
22%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
0
0%
1
6%
91-120
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
32
30
12 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
1 Не забивали 2
6
19%
1
3%
1-15
2
6%
5
17%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
7
22%
8
27%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
8
25%
7
23%
76-90
0
0%
1
3%
91-120
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
4
44%
4
31%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1
Будё-Глимт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Молде 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Бранн - Будё-Глимт 4:2
Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2
Результаты матчей
Брюгге
Будё-Глимт
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
51
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
33
24
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
102
93
93
66
75
39
210
39
111
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|3.
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|4.
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|8 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брюгге 3:1 Будё-Глимт
Исход игры
Брюгге
88% (103)
Ничья
10.3% (12)
Будё-Глимт
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (62)
Меньше
45.61% (52)
Обе команды забьют
Да
63.16% (72)
Нет
36.84% (42)
Популярный счёт
2:1 Брюгге
43.6% (51)
1:0 Брюгге
19.7% (23)
2:0 Брюгге
16.2% (19)
1:1 Ничья
8.5% (10)
3:1 Брюгге
2.6% (3)
3:2 Брюгге
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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