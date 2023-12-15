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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
1:0
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
23' Гол
Пирьес Дилан
75' Желтая карточка
Шиклуна Дилан
78' Желтая карточка
Танниклифф Райан
78' Красная карточка
Бриллант Джошуа
78' Желтая карточка
Фильо Марсело
84' Желтая карточка
Хави Лопеc
90'+7
20
Лоуренс
Томас
31
Aidan
Simmons
6
Фильо
Марсело
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
7
Пирьес
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
21
Хендрикс
Йоррит
11
Юл
Валентино
14
Nicolas
Milanovic
9
Антонссон
Маркус
46
Госи
Джо
43
Giuseppe
Bovalina
41
Alexandar
Popovic
4
Анселл
Николас
7
Китто
Райан
22
Танниклифф
Райан
26
Халлоран
Бен
23
Дьюзел
Люк
55
Ethan
Alagich
10
Клаф
Зак
17
_Luka
Jovanovic
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
14 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед

33 матча

30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

К
5:1
2:3
4:4
0:0
1:2
2:2
1:1
2:3
5:2
2:3
1:3
1:2
2:2
2:3
1:1
2:0
КФ
1:2
2:2
0:0
1:2
3:1
0:0
0:0
1:1
2:1
2:1
2:0
0:0
1:0
2:1
2:4
6:1
1:0

Голы

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

1.81
1.65

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.25

Среднее время на гол

51
72

Всего голов

59
48

Голов в среднем за матч

1.79
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 4 (1) 0.5
Nicolas Milanovic 3 0.38
Брук Лаклан 2 0.25
Фильо Марсело 1 0.13
Бриллант Джошуа 1 0.13
Клисби Джек 1 0.13
Пирьес Дилан 1 0.13
Юл Валентино 1 0.13
Расселл Тэйт 1 0.13
Zachary Sapsford 1 0.13
Хендрикс Йоррит 0 0
Боррьелло Брендон 0 0
Oscar Priestman 0 0
Aidan Simmons 0 0
Marcus Younis 0 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаф Зак 4 (2) 0.5
Халлоран Бен 2 0.25
Бернардо Эспиноса 2 0.25
Nestor Irankunda 1 0.13
Ибусуки Хироси 1 0.13
Танниклифф Райан 1 0.13
Анселл Николас 1 0.13
Alexandar Popovic 1 0.13
Musa Toure 1 0.13
_Luka Jovanovic 1 0.13
Giuseppe Bovalina 1 0.13
Китто Райан 0 0

Карточки

Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фильо Марсело 3 0
Бриллант Джошуа 1 1
Nicolas Milanovic 2 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Клисби Джек 1 0
Шиклуна Дилан 1 0
Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nestor Irankunda 1 1
Panashe Madanha 2 0
Хави Лопеc 1 0
Sanchez Cortes Isaias 1 0
Танниклифф Райан 1 0
Ибусуки Хироси 1 0
Дьюзел Люк 1 0
Jonny Yull 1 0
Musa Toure 1 0
Карл Виарт 1 0

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

5
8
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аделаида Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
2
40%
4
44%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
25%
4
25%
76-90

Пропущено

8
15
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2

Результаты матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
4
4
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
4.
Брисбен Роар
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 16 - 11 13
6.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
7.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 7 2 2 3 12 - 14 8
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
ФК Сидней
 7 2 0 5 8 - 13 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 7 1 1 5 9 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
ФК Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
12.
Перт Глори
 4 0 0 4 4 - 9 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 11
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 6
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Перт Глори Таггарт Адам 4 (1)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Вестерн Сидней Уондерерс Фильо Марсело 3
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Макартур Беккас Кирин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Aidan Simmons сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Пирьес Дилан бьет в цель!
    • 18'
      Бидлинг Том уходит с поля. Oscar Priestman выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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