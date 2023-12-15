Тур: 8. Стадион: CommBank Stadium.
1:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолПирьес Дилан
75' Желтая карточкаШиклуна Дилан
78' Желтая карточкаТанниклифф Райан
78' Красная карточкаБриллант Джошуа
78' Желтая карточкаФильо Марсело
84' Желтая карточкаХави Лопеc
90'+7
Ход матча
23'
1:0
59'
75'
78'
78'
78'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бидлинг
Том
19
Клисби
Джек
11
Юл
Валентино
46
Госи
Джо
26
Халлоран
Бен
23
Дьюзел
Люк
10
Клаф
Зак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юл ВалентиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Расселл ТэйтЗащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
40 Jack Gibson
-
Главный тренер: Рудан Марк
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
-
23 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клаф ЗакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Jonny Yull
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
14 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед
33 матча
30.3%
36.4%
33.3%
10 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
28
Голов в среднем за матч
1.81
1.65
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.25
Среднее время на гол
51
72
Всего голов
59
48
Голов в среднем за матч
1.79
1.45
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|4 (1)
|0.5
|Nicolas Milanovic
|3
|0.38
|Брук Лаклан
|2
|0.25
|Фильо Марсело
|1
|0.13
|Бриллант Джошуа
|1
|0.13
|Клисби Джек
|1
|0.13
|Пирьес Дилан
|1
|0.13
|Юл Валентино
|1
|0.13
|Расселл Тэйт
|1
|0.13
|Zachary Sapsford
|1
|0.13
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Боррьелло Брендон
|0
|0
|Oscar Priestman
|0
|0
|Aidan Simmons
|0
|0
|Marcus Younis
|0
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаф Зак
|4 (2)
|0.5
|Халлоран Бен
|2
|0.25
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.25
|Nestor Irankunda
|1
|0.13
|Ибусуки Хироси
|1
|0.13
|Танниклифф Райан
|1
|0.13
|Анселл Николас
|1
|0.13
|Alexandar Popovic
|1
|0.13
|Musa Toure
|1
|0.13
|_Luka Jovanovic
|1
|0.13
|Giuseppe Bovalina
|1
|0.13
|Китто Райан
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фильо Марсело
|3
|0
|Бриллант Джошуа
|1
|1
|Nicolas Milanovic
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Клисби Джек
|1
|0
|Шиклуна Дилан
|1
|0
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nestor Irankunda
|1
|1
|Panashe Madanha
|2
|0
|Хави Лопеc
|1
|0
|Sanchez Cortes Isaias
|1
|0
|Танниклифф Райан
|1
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Дьюзел Люк
|1
|0
|Jonny Yull
|1
|0
|Musa Toure
|1
|0
|Карл Виарт
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аделаида Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Аделаида Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
5
8
Вестерн Сидней Уондерерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Аделаида Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
3
27%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
33%
61-75
2
40%
4
44%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
4
25%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Пропущено
8
15
6 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
3
38%
3
20%
1-15
1
13%
4
27%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Флорит Афина - Вестерн Сидней Уондерерс 1:6 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 4:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:3 Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 5:1 Норткоут Сити - Аделаида Юнайтед 0:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 5:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
Аделаида Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
23
22
14
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
44
26
44
17
17
17
17
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|11
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|6
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|4 (1)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Фильо Марсело
|3
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Макартур
|Беккас Кирин
|3