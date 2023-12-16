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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
1:2
Второй тайм: 69'
Перт Глори
0'
18' Желтая карточка
Маурагис Лукас
1:0
26' Пенальти
Стамателопулос Апостолос
1:1
47' Гол
Таггарт Адам
1:2
55' Гол
Цолаковски Стефан
67' Желтая карточка
Giordano Colli
67' Желтая карточка
Alen Stajcic
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
22
Phillip
Cancar
33
Mark
Natta
5
Маурагис
Лукас
17
Грозос
Костандинос
6
О'Нилл
Брэндон
39
Thomas
Aquilina
10
Пископо
Рено
13
Clayton
Taylor
8
Стамателопулос
Апостолос
13
Cameron
Cook
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
15
Сусняр
Александар
12
Иванович
Люк
20
Giordano
Colli
24
Божанич
Оливер
10
Хелифи
Салим
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
Ньюкасл Джетс
Перт Глори

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Перт Глори

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Второй тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 22 победы

49 матчей

20.4%
28.6%
51%
10 побед 14 ничьих 25 побед

Первый тайм

22.4%
34.7%
42.9%
11 побед 17 ничьих 21 победа

Второй тайм

20.4%
34.7%
44.9%
10 побед 17 ничьих 22 победы

История матчей

2:2
2:2
2:2
2:1
К
3:1
6:1
0:0
1:1
1:1
2:1
2:1
6:2
1:1
1:0
2:0
0:2
0:2
1:2
2:2
3:2
2:2
1:2
1:2
2:0
1:6
КФ
2:2
0:2
2:0
2:1
2:1
0:1
0:0
1:2
3:0
3:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
3:3
ПК
1:1
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:4

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

2.13
1.54

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

86
63

Голов в среднем за матч

1.76
1.29

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 7 (2) 0.88
Clayton Taylor 3 0.38
Грозос Костандинос 1 0.13
Mark Natta 1 0.13
Archie Goodwin 1 0.13
Бухагьяр Трент 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Ингем Дэйн 0 0
Phillip Cancar 0 0
Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 5 0.63
Цолаковски Стефан 3 0.38
Божанич Оливер 1 0.13
Биверс Марк 1 0.13
Сусняр Александар 1 0.13
Riley Warland 0 0
Иванович Люк 0 0
Giordano Colli 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурагис Лукас 3 0
Бухагьяр Трент 2 0
Стамателопулос Апостолос 2 0
Дженкинсон Карл 1 0
Пископо Рено 1 0
Phillip Cancar 1 0
Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутрумбис Джон 3 0
Сусняр Александар 2 0
Цолаковски Стефан 2 0
Alen Stajcic 2 0
Остлер Трент 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0
Giordano Colli 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Перт Глори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Перт Глори
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

6
4
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
21%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Перт Глори

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Перт Глори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
2.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
3.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
4.
Брисбен Роар
 8 4 2 2 15 - 12 14
5.
Мельбурн Виктори
 7 3 4 0 16 - 11 13
6.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
7.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 1:2 8 2 2 4 13 - 16 8
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
Перт Глори
 2:1 8 2 1 5 11 - 14 7
11.
ФК Сидней
 7 2 0 5 8 - 13 6
12.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
5.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
6.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
7.
Мельбурн Виктори
 3 1 2 0 7 - 5 5
8.
Перт Глори
 2:1 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 1:2 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 1:2 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
ФК Сидней
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Перт Глори
 2:1 5 1 0 4 6 - 10 3
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 11
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Вестерн Сидней Уондерерс Фильо Марсело 3
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 3
Макартур Беккас Кирин 3
Весь список
  • 46'
    Божанич Оливер уходит с поля. Амини Мустафа выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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