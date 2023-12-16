Тур: 8. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:2
Второй тайм: 69'
0'
18' Желтая карточкаМаурагис Лукас
1:0
26' ПенальтиСтамателопулос Апостолос
1:1
47' ГолТаггарт Адам
1:2
55' ГолЦолаковски Стефан
67' Желтая карточкаGiordano Colli
67' Желтая карточкаAlen Stajcic
Ход матча
18'
26'
47'
1:1
55'
67'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
13
Cameron
Cook
12
Иванович
Люк
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Иванович ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Второй тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 22 победы
49 матчей
20.4%
28.6%
51%
10 побед 14 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.4%
34.7%
42.9%
11 побед 17 ничьих 21 победа
Второй тайм
20.4%
34.7%
44.9%
10 побед 17 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
2.13
1.54
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
86
63
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|7 (2)
|0.88
|Clayton Taylor
|3
|0.38
|Грозос Костандинос
|1
|0.13
|Mark Natta
|1
|0.13
|Archie Goodwin
|1
|0.13
|Бухагьяр Трент
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|5
|0.63
|Цолаковски Стефан
|3
|0.38
|Божанич Оливер
|1
|0.13
|Биверс Марк
|1
|0.13
|Сусняр Александар
|1
|0.13
|Riley Warland
|0
|0
|Иванович Люк
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|3
|0
|Сусняр Александар
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Giordano Colli
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Перт Глори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Перт Глори
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
4
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
21%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
2
14%
3
25%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|2.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|5.
|7
|3
|4
|0
|16 - 11
|13
|6.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|7.
|8
|3
|1
|4
|17 - 14
|10
|8.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|13 - 16
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|10.
|2:1
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|11.
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|12.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|8.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|1:2
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|11.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|11
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Фильо Марсело
|3
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|3
|Макартур
|Беккас Кирин
|3