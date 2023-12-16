Тур: 8. Стадион: McDonald Jones Stadium.
2:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаМаурагис Лукас
1:0
26' ПенальтиСтамателопулос Апостолос
1:1
47' ГолТаггарт Адам
1:2
55' ГолЦолаковски Стефан
67' Желтая карточкаGiordano Colli
90' Желтая карточкаКутрумбис Джон
90' Желтая карточкаCameron Cook
2:2
90' ГолБухагьяр Трент
90'+9
Ход матча
18'
26'
47'
1:1
55'
67'
90'
90'
90'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
10
Пископо
Рено
13
Cameron
Cook
12
Иванович
Люк
10
Хелифи
Салим
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пископо РеноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
29 Justin Vidic
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
13 Cameron CookВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Иванович ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хелифи СалимПолузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Остлер ТрентЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
50%
10 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Второй тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 22 победы
49 матчей
20.4%
28.6%
51%
10 побед 14 ничьих 25 побед
Первый тайм
22.4%
34.7%
42.9%
11 побед 17 ничьих 21 победа
Второй тайм
20.4%
34.7%
44.9%
10 побед 17 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
2.13
1.54
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
86
63
Голов в среднем за матч
1.76
1.29
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
28
Больше 57%
Меньше 43%
21
16
Больше 33%
Меньше 67%
33
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|7 (2)
|0.88
|Clayton Taylor
|3
|0.38
|Бухагьяр Трент
|1
|0.13
|Грозос Костандинос
|1
|0.13
|Mark Natta
|1
|0.13
|Archie Goodwin
|1
|0.13
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Маурагис Лукас
|0
|0
|Phillip Cancar
|0
|0
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|5
|0.63
|Цолаковски Стефан
|3
|0.38
|Божанич Оливер
|1
|0.13
|Биверс Марк
|1
|0.13
|Сусняр Александар
|1
|0.13
|Riley Warland
|0
|0
|Иванович Люк
|0
|0
|Giordano Colli
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурагис Лукас
|3
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|Дженкинсон Карл
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Phillip Cancar
|1
|0
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутрумбис Джон
|4
|0
|Сусняр Александар
|2
|0
|Цолаковски Стефан
|2
|0
|Alen Stajcic
|2
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Карлуччо Джеррод
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Giordano Colli
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Перт Глори
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
Ньюкасл Джетс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Перт Глори
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
6
4
Ньюкасл Джетс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Перт Глори
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
50%
3
30%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
3
30%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
10
4
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
4
33%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
19%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
5
31%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 0:1
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 2:4 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1
Перт Глори
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 2:0
Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Перт Глори - Макартур 0:4 Вест Хэм - Перт Глори 6:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 1:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 4:4 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Перт Глори - Макартур 2:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 2:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:2
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Перт Глори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
44
26
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Фильо Марсело
|3