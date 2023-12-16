Тур: 8. Стадион: ААМИ Парк.
3:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолАрзани Дэниел
2:0
24' ГолМашаш Зинедин
44' Желтая карточкаКинг Джоэл
48' Желтая карточкаТраоре Адама
56' Желтая карточкаБриммер Джейк
3:0
57' ГолФорнароли Бруно
66' Желтая карточкаФолами Бен
71' Желтая карточкаГрант Райан
90' Желтая карточкаФорнароли Бруно
90'+5
Ход матча
20'
1:0
24'
2:0
44'
48'
56'
57'
3:0
66'
71'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Иззо
Пол
25
Тиг
Райан
11
Фолами
Бен
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиг РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
28 Franco Lino
-
-
24 Eli Adams
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Вуд ПатрикПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Мельбурн Виктори
ФК Сидней
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
65.2%
13 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа
53 матча
28.3%
28.3%
43.4%
15 побед 15 ничьих 23 победы
Первый тайм
24.5%
47.2%
28.3%
13 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.3%
32.1%
39.6%
15 побед 17 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
33
40
Голов в среднем за матч
1.22
1.54
Среднее время на гол
73
58
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.77
1.63
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
79
84
Голов в среднем за матч
1.49
1.58
Тотал матчей
2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
60
56
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|12 (2)
|1.5
|Машаш Зинедин
|2
|0.25
|Nishan Velupillay
|2
|0.25
|Арзани Дэниел
|1
|0.13
|Тиг Райан
|1
|0.13
|Траоре Адама III
|0
|0
|Бриммер Джейк
|0
|0
|Чапман Коннор
|0
|0
|Герия Джейсон
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лолли Джо
|3
|0.38
|Кучарски Джейден
|2
|0.25
|Fabio da Silva2
|1
|0.13
|Мак Роберт
|1
|0.13
Карточки
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|2
|1
|Траоре Адама III
|2
|1
|Машаш Зинедин
|2
|0
|Rai IV
|2
|0
|Форнароли Бруно
|1
|0
|Да Сильва Дамьен
|1
|0
|Чапман Коннор
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Икономидис Крис
|1
|0
|Арзани Дэниел
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грант Райан
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Вуд Патрик
|2
|0
|Рэдмейн Эндрю
|0
|1
|Стив Корика
|1
|0
|Брэттан Люк
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
0
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
2
Мельбурн Виктори
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ФК Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
2
Голы по времени матча
Забито
11
5
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
18%
2
40%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
4
50%
76-90
Забито
19
7
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
3
16%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
6
32%
4
57%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5
Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3
Результаты матчей
Мельбурн Виктори
ФК Сидней
Точный счет
1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 75%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Виктори
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
35
26
26
17
17
17
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Фильо Марсело
|3