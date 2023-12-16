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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Мельбурн Виктори
3:0
Конец матча
ФК Сидней
0'
1:0
20' Гол
Арзани Дэниел
2:0
24' Гол
Машаш Зинедин
44' Желтая карточка
Кинг Джоэл
48' Желтая карточка
Траоре Адама
56' Желтая карточка
Бриммер Джейк
3:0
57' Гол
Форнароли Бруно
66' Желтая карточка
Фолами Бен
71' Желтая карточка
Грант Райан
90' Желтая карточка
Форнароли Бруно
90'+5
20
Иззо
Пол
14
Чапман
Коннор
5
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
3
Траоре
Адама
III
22
Бриммер
Джейк
25
Тиг
Райан
19
Арзани
Дэниел
8
Машаш
Зинедин
11
Фолами
Бен
10
Форнароли
Бруно
20
Павлесик
Адам
23
Грант
Райан
15
Габриэл
Барбоза
6
Родуэлл
Джек
16
Кинг
Джоэл
8
Гирдвуд-Райх
Джейк
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
17
Касерес
Энтони
11
Мак
Роберт
9
Fabio
da
Silva2
Мельбурн Виктори
ФК Сидней

История личных встреч

Мельбурн Виктори
ФК Сидней

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
65.2%
13 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 21 победа

53 матча

28.3%
28.3%
43.4%
15 побед 15 ничьих 23 победы

Первый тайм

24.5%
47.2%
28.3%
13 побед 25 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.3%
32.1%
39.6%
15 побед 17 ничьих 21 победа

История матчей

0:2
1:0
1:2
2:3
1:4
2:2
2:0
1:0
0:3
1:4
0:3
2:1
6:1
2:1
2:1
1:2
2:3
1:0
1:3
0:1
1:1
1:0
1:2
2:1
1:1
1:0
2:4
3:0
3:3
3:3
0:0
2:1
1:1
0:5
3:2
1:1
3:1
2:3
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

33
40

Голов в среднем за матч

1.22
1.54

Среднее время на гол

73
58

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.77
1.63

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

79
84

Голов в среднем за матч

1.49
1.58

Тотал матчей

2.5
49
Больше 92%
Меньше 8%
4
43
Больше 81%
Меньше 19%
10
33
Больше 62%
Меньше 38%
20
19
Больше 36%
Меньше 64%
34
13
Больше 25%
Меньше 75%
40
5
Больше 9%
Меньше 91%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

60
56

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 12 (2) 1.5
Машаш Зинедин 2 0.25
Nishan Velupillay 2 0.25
Арзани Дэниел 1 0.13
Тиг Райан 1 0.13
Траоре Адама III 0 0
Бриммер Джейк 0 0
Чапман Коннор 0 0
Герия Джейсон 0 0
ФК Сидней
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лолли Джо 3 0.38
Кучарски Джейден 2 0.25
Fabio da Silva2 1 0.13
Мак Роберт 1 0.13

Карточки

Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 2 1
Траоре Адама III 2 1
Машаш Зинедин 2 0
Rai IV 2 0
Форнароли Бруно 1 0
Да Сильва Дамьен 1 0
Чапман Коннор 1 0
Герия Джейсон 1 0
Икономидис Крис 1 0
Арзани Дэниел 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
ФК Сидней
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грант Райан 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Вуд Патрик 2 0
Рэдмейн Эндрю 0 1
Стив Корика 1 0
Брэттан Люк 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Сидней
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
0
Мельбурн Виктори
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ФК Сидней
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
2
Мельбурн Виктори
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ФК Сидней
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
2

Голы по времени матча

Забито

11
5
9 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
18%
2
40%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
50%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
3
43%
4
50%
76-90

Забито

19
7
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 6
3
16%
2
29%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
6
32%
4
57%
31-45
4
21%
1
14%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
1
5%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
2
18%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 3:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Макартур - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 1:1
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 5:3 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори - Макартур 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2
ФК Сидней
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:5
Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Мельбурн Виктори 0:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 АПИА Лейхардт Тайгерз - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 4:1 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 3:3

Результаты матчей

Мельбурн Виктори
ФК Сидней

Точный счет

1:1
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
6 раз 75%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Виктори
ФК Сидней

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
2.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
4.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
5.
Брисбен Роар
 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Мельбурн Сити
 7 3 1 3 10 - 13 10
7.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Централ Кост Маринерс
 7 2 1 4 11 - 12 7
10.
ФК Сидней
 8 2 0 6 8 - 16 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
4.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
8.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Мельбурн Сити
 3 1 1 1 6 - 5 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
12.
Централ Кост Маринерс
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 2
Вестерн Сидней Уондерерс Фильо Марсело 3
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