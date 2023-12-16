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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Брешия
2:0
Конец матча
Комо
0'
40' Желтая карточка
Яллоу Александр
1:0
60' Гол
Боррелли Дженнаро
2:0
72' Гол
Мончини Габриэле
81' Желтая карточка
Адорни Давиде
90' Желтая карточка
Базелли Даниэле
90' Желтая карточка
Габриеллони Алессандро
90'+10
1
Леццерини
Лука
32
Папетти
Андреа
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
24
Дикманн
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
26
Бертаньоли
Массимо
25
Бизоли
Димитри
23
Галацци
Николас
9
Бьянки
Флавио
29
Боррелли
Дженнаро
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
4
Солини
Маттео
3
Сала
Марко
28
Абильдгор
Оливер
14
Беллемо
Алессандро
80
Виньяли
Лука
90
Верди
Симоне
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
Брешия
3-4-2-1
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Комо

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
2:4
СB
2:1
СB
1:3

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
49

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 5 (2) 0.29
Боррелли Дженнаро 4 0.24
Бьярнасон Биркир 3 0.18
Бизоли Димитри 1 0.06
Яллоу Александр 1 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.06
Бьянки Флавио 1 0.06
Галацци Николас 0 0
Папетти Андреа 0 0
Riccardo Fogliata 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 5 0.29
Иоанну Николас 3 0.18
Верди Симоне 2 (2) 0.12
Барба Федерико 2 0.12
Одентал Кас 2 0.12
Габриеллони Алессандро 2 0.12
Беллемо Алессандро 1 0.06
Абильдгор Оливер 1 0.06
Черри Альберто 1 0.06
Да Кунья Лукас 1 0.06
Иовин Алессио 0 0
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кистана Андреа 6 0
Олзер Джакомо 4 1
Бизоли Димитри 4 0
Адорни Давиде 4 0
Дикманн Лоренцо 4 0
Бьярнасон Биркир 3 0
Фарес Мохамед 3 0
Ван Де Лои Томми 3 0
Галацци Николас 3 0
Пагера Фабрицио 2 0
Яллоу Александр 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Папетти Андреа 2 0
Леццерини Лука 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Уар Матье 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Riccardo Fogliata 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 6 1
Базелли Даниэле 3 1
Курто Марко 4 0
Да Кунья Лукас 4 0
Барба Федерико 2 1
Габриеллони Алессандро 3 0
Верди Симоне 2 0
Иоанну Николас 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Кутроне Патрик 2 0
Одентал Кас 2 0
Мустафа Сулиман 2 0
Кассандро Томмазо 2 0
Иовин Алессио 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Абильдгор Оливер 1 0

Результаты матчей

Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Комо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
10
Брешия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Комо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
4
25%
6
30%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
35%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
35%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1
Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1
Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0

Результаты матчей

Брешия
Комо

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брешия
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
5
12
1
16
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 0:1 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Палермо
 3:2 17 8 4 5 26 - 18 28
8.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 0:0 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 2:3 17 4 6 7 16 - 20 18
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 1:0 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 0:0 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 0:1 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Палермо
 3:2 9 4 1 4 13 - 11 13
8.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
9.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
10.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 2:3 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 0:0 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 3:2 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
11.
Пиза
 2:3 9 3 2 4 8 - 10 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:0 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 1:0 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Яллоу Александр получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брешия 2:0 Комо онлайн

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