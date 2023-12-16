Тур: 17. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
40' Желтая карточкаЯллоу Александр
1:0
60' ГолБоррелли Дженнаро
2:0
72' ГолМончини Габриэле
81' Желтая карточкаАдорни Давиде
90' Желтая карточкаБазелли Даниэле
90' Желтая карточкаГабриеллони Алессандро
90'+10
Ход матча
40'
60'
72'
2:0
81'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
366 Количество передач 497
-
42 Владение мячом, % 58
26
Одентал
Кас
80
Виньяли
Лука
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Matteo Ferro
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
История личных встреч
Брешия
Комо
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
49
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|5 (2)
|0.29
|Боррелли Дженнаро
|4
|0.24
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.18
|Бизоли Димитри
|1
|0.06
|Яллоу Александр
|1
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.06
|Бьянки Флавио
|1
|0.06
|Галацци Николас
|0
|0
|Папетти Андреа
|0
|0
|Riccardo Fogliata
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|5
|0.29
|Иоанну Николас
|3
|0.18
|Верди Симоне
|2 (2)
|0.12
|Барба Федерико
|2
|0.12
|Одентал Кас
|2
|0.12
|Габриеллони Алессандро
|2
|0.12
|Беллемо Алессандро
|1
|0.06
|Абильдгор Оливер
|1
|0.06
|Черри Альберто
|1
|0.06
|Да Кунья Лукас
|1
|0.06
|Иовин Алессио
|0
|0
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кистана Андреа
|6
|0
|Олзер Джакомо
|4
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Бьярнасон Биркир
|3
|0
|Фарес Мохамед
|3
|0
|Ван Де Лои Томми
|3
|0
|Галацци Николас
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Папетти Андреа
|2
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Riccardo Fogliata
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|6
|1
|Базелли Даниэле
|3
|1
|Курто Марко
|4
|0
|Да Кунья Лукас
|4
|0
|Барба Федерико
|2
|1
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Верди Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Шемпер Адриан
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Абильдгор Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Комо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Брешия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Комо
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
6
10
Брешия
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Комо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
2
29%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 3
4
25%
6
30%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
2
13%
4
20%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
6
35%
1
6%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
1
6%
6
35%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
6
35%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Реджана - Брешия 1:1 Брешия - Сампдория 3:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Пиза - Брешия 1:1
Брешия - Беллинцона 4:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Палермо - Брешия 1:0 Читтаделла - Брешия 3:2 Брешия - Бари 1:2 Брешия - Модена 0:1 Тернана - Брешия 0:1 Брешия - ФералпиСало 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Специя - Брешия 0:0 Брешия - Венеция 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Брешия - Козенца 1:0 Мантуя - Брешия 3:0 Брешия - Падова 1:1 Лумеццане - Брешия 1:4
Комо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Комо - Модена 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Комо - Лекко 0:0 Комо - ФералпиСало 2:1
Асколи - Комо 0:1 Пиза - Комо 1:1 Комо - Катанзаро 1:0 Парма - Комо 2:1 Комо - Кремонезе 1:3 Бари - Комо 1:1 Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджана 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0
Результаты матчей
Брешия
Комо
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брешия
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
27
44
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
413
512
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|3:2
|17
|8
|4
|5
|26 - 18
|28
|8.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:3
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|15.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|3:2
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|2:3
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|3:2
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|2:3
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7