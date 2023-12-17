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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Мельбурн Сити
1:0
Перерыв
Централ Кост Маринерс
0'
1:0
2' Гол
Яколиш Марин
14' Желтая карточка
Супрайен Самуэль
41' Желтая карточка
Marco Tulio1

Ход матча

2'
Яколиш Марин
1:0
14'
Супрайен Самуэль
 
41'
 
Marco Tulio1
Прогноз на матч от Liveresult
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Мельбурн Сити
Ничья
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1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
22
Гуд
Кёртис
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
8
Сахи
Хамза
6
Угаркович
Стивен
11
Leo
Natel
10
Арслан
Толгай-Али
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
39
Miguel
Di
Pizio
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
17
Jing
Lual
10
Marco
Tulio1
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

39 матчей

41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

1:6
1:1
1:0
3:2
1:3
1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.7
1.37

Среднее время на гол

52
65

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.1

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.67
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 4 0.5
Арслан Толгай-Али 2 (1) 0.25
Яколиш Марин 1 0.13
Леки Мэттью 1 0.13
Угаркович Стивен 1 0.13
Benjamin Mazzeo 1 0.13
Антонис Терри 1 (1) 0.13
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куол Алоу 3 0.38
Brian Kaltak 2 0.25
Marco Tulio1 1 0.13
Торрес Анхель 1 (1) 0.13
Даниель Холл 1 0.13
Роу Сторм 1 0.13
William Wilson 1 0.13
Jing Lual 1 0.13
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Jacob Farrell 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 3 0
Гуд Кёртис 2 0
Сахи Хамза 2 0
Leo Natel 2 0
Янг Джейми 1 0
Бехич Азиз 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Christian Theoharous 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Marco Tulio1 1 0
Смит Ноа 1 0
Куол Алоу 1 0
William Wilson 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
9
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Пропущено

12
12
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
6
50%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
2
1
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
2.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
4.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
5.
Брисбен Роар
 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Мельбурн Сити
 1:0 8 4 1 3 11 - 13 13
7.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Централ Кост Маринерс
 0:1 8 2 1 5 11 - 13 7
10.
ФК Сидней
 8 2 0 6 8 - 16 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
4.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Мельбурн Сити
 1:0 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Централ Кост Маринерс
 0:1 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Мельбурн Сити
 1:0 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
12.
Централ Кост Маринерс
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Мельбурн Сити Макларен Джейми 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 2
Вестерн Сидней Уондерерс Фильо Марсело 3
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Marco Tulio получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Супрайен Самуэль получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Бехич Азиз сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Яколиш Марин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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