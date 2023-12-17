Тур: 8. Стадион: ААМИ Парк.
1:0
Перерыв
Ход матча
2'
1:0
14'
41'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
11
Leo
Natel
44
Яколиш
Марин
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
17
Jing
Lual
10
Marco
Tulio1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Капуто МаксНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jing LualНападающий
-
10 Marco Tulio1Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Brad Tapp
-
-
33 Nathan Paull
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
История личных встреч
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
39 матчей
41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.7
1.37
Среднее время на гол
52
65
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.63
1.1
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
65
48
Голов в среднем за матч
1.67
1.23
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
54
73
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|4
|0.5
|Арслан Толгай-Али
|2 (1)
|0.25
|Яколиш Марин
|1
|0.13
|Леки Мэттью
|1
|0.13
|Угаркович Стивен
|1
|0.13
|Benjamin Mazzeo
|1
|0.13
|Антонис Терри
|1 (1)
|0.13
|Бехич Азиз
|0
|0
|Супрайен Самуэль
|0
|0
|Геллоуэй Скотт
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куол Алоу
|3
|0.38
|Brian Kaltak
|2
|0.25
|Marco Tulio1
|1
|0.13
|Торрес Анхель
|1 (1)
|0.13
|Даниель Холл
|1
|0.13
|Роу Сторм
|1
|0.13
|William Wilson
|1
|0.13
|Jing Lual
|1
|0.13
|Смит Ноа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Jacob Farrell
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|3
|0
|Гуд Кёртис
|2
|0
|Сахи Хамза
|2
|0
|Leo Natel
|2
|0
|Янг Джейми
|1
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Супрайен Самуэль
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|1
|1
|Christian Theoharous
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Marco Tulio1
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Куол Алоу
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
9
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Пропущено
12
12
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
6
50%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|4
|0
|19 - 11
|16
|2.
|7
|4
|3
|0
|14 - 9
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 13
|13
|7.
|8
|3
|1
|4
|17 - 14
|10
|8.
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|9.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|11 - 13
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|8 - 16
|6
|11.
|8
|2
|0
|6
|5 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|11 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 11
|3
|11.
|5
|0
|1
|4
|6 - 11
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|4 (1)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2
|Мельбурн Виктори
|Траоре Адама III
|1 2
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Фильо Марсело
|3