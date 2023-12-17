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  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Мельбурн Сити
3:3
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
1:0
2' Гол
Яколиш Марин
14' Желтая карточка
Супрайен Самуэль
41' Желтая карточка
Marco Tulio1
1:1
49' Гол
Торрес Анхель
1:2
60' Гол
Торрес Анхель
2:2
63' Гол
Арслан Толгай-Али
66' Желтая карточка
Роу Сторм
67' Желтая карточка
Аурелио Видмар
2:3
82' Гол
Торрес Анхель
89' Желтая карточка
Бехич Азиз
89' Желтая карточка
Куол Алоу
3:3
90' Гол
Лопане Алессандро
90'+7
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
22
Гуд
Кёртис
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
8
Сахи
Хамза
6
Угаркович
Стивен
11
Leo
Natel
10
Арслан
Толгай-Али
44
Яколиш
Марин
9
Макларен
Джейми
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
39
Miguel
Di
Pizio
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
17
Jing
Lual
10
Marco
Tulio1
Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

39 матчей

41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.2%
46.2%
25.6%
11 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.9%
35.9%
28.2%
14 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

1:6
1:1
1:0
3:2
1:3
1:0
2:0
3:2
2:4
3:1
5:0
2:1
1:1
1:0
2:2
1:0
2:3
2:1
2:2
4:1
1:5
3:1
1:0
1:0
2:0
2:0
2:2
1:2
0:0
2:2
2:1
2:0
0:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:1

Голы

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.7
1.37

Среднее время на гол

52
65

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.63
1.1

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

65
48

Голов в среднем за матч

1.67
1.23

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 69%
Меньше 31%
12
20
Больше 51%
Меньше 49%
19
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
8
Больше 21%
Меньше 79%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

54
73

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 4 0.5
Арслан Толгай-Али 3 (1) 0.38
Яколиш Марин 1 0.13
Леки Мэттью 1 0.13
Угаркович Стивен 1 0.13
Лопане Алессандро 1 0.13
Benjamin Mazzeo 1 0.13
Антонис Терри 1 (1) 0.13
Бехич Азиз 0 0
Супрайен Самуэль 0 0
Геллоуэй Скотт 0 0
Leo Natel 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 4 (1) 0.5
Куол Алоу 3 0.38
Brian Kaltak 2 0.25
Marco Tulio1 1 0.13
Даниель Холл 1 0.13
Роу Сторм 1 0.13
William Wilson 1 0.13
Jing Lual 1 0.13
Нисбет Джошуа 0 0
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Jacob Farrell 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 3 0
Бехич Азиз 2 0
Гуд Кёртис 2 0
Сахи Хамза 2 0
Leo Natel 2 0
Янг Джейми 1 0
Супрайен Самуэль 1 0
Аурелио Видмар 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 1 1
Christian Theoharous 2 0
Куол Алоу 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Роу Сторм 1 0
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Marco Tulio1 1 0
Смит Ноа 1 0
William Wilson 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Мельбурн Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Централ Кост Маринерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
9
Мельбурн Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
0 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

15
15
2 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
7%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
47%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мельбурн Сити - Чжэцзян Профессионал 1:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 0:2 Вентфорет Кофу - Мельбурн Сити 3:3
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - ФК Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - ФК Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - ФК Сидней 4:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2 Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1
Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Точный счет

3:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
2.
Макартур
 7 4 3 0 14 - 9 15
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
4.
Веллингтон Феникс
 7 4 2 1 10 - 7 14
5.
Брисбен Роар
 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Мельбурн Сити
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
8.
Ньюкасл Джетс
 8 2 3 3 14 - 16 9
9.
Централ Кост Маринерс
 8 2 2 4 14 - 15 8
10.
ФК Сидней
 8 2 0 6 8 - 16 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
4.
Макартур
 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Брисбен Роар
 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
8.
Мельбурн Сити
 4 1 2 1 9 - 8 5
9.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
2.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
3.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
4.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
5.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Веллингтон Феникс
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
11.
Централ Кост Маринерс
 3 0 1 2 3 - 8 1
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
Мельбурн Виктори Траоре Адама III 1 2
Вестерн Сидней Уондерерс Фильо Марсело 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Г О О О О Л - Торрес Анхель бьет в цель!
    • 49'
      Г О О О О Л - Торрес Анхель бьет в цель!
    • 46'
      Miguel Di Pizio уходит с поля. Harrison Steele выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Marco Tulio получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Супрайен Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Бехич Азиз сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Яколиш Марин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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