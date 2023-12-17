Тур: 18. Стадион: Антон Малатинский.
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
5'
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
77
Фрелих
Жига
17
Вашко
Филип
12
Franck
Bahi
20
Яношик
Лукаш
55
Artur
Musak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
20 Осени АзизНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Artur MusakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Спартак Трнава
Михаловце
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.91
1.8
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.33
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.33
|Дюриш Михал
|5
|0.28
|Баинович Филип
|4
|0.22
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.17
|Офори Келвин
|2
|0.11
|Желькович Адриан
|2
|0.11
|Даниэл Эрик
|1
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.06
|Ристовски Милан
|1
|0.06
|Бернат Ян
|1
|0.06
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.06
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|6 (1)
|0.33
|Ван Кессел Гино
|2
|0.11
|Issa Adekunle
|2
|0.11
|Марьянович Саша
|1
|0.06
|Магда Даниэль
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Азанго Филип
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|5
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Карасюк Роман
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Спартак Трнава
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Михаловце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
15
Упущенные победы
15
2
Спартак Трнава
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Михаловце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
15
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
7
17
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
3
43%
2
12%
61-75
1
14%
4
24%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
5
33%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
28
15
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
4
14%
1
7%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
4
14%
4
27%
31-45
9
32%
2
13%
46-60
5
18%
2
13%
61-75
4
14%
3
20%
76-90
Пропущено
16
34
5 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
0
0%
6
18%
1-15
1
6%
9
26%
16-30
4
25%
6
18%
31-45
4
25%
2
6%
46-60
4
25%
3
9%
61-75
3
19%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4
Михаловце
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Михаловце
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
45
44
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
17
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
107
98
215
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|3
|1
|43 - 14
|42
|2.
|18
|12
|2
|4
|37 - 23
|38
|3.
|0:0
|18
|10
|4
|4
|27 - 17
|34
|4.
|17
|8
|5
|4
|26 - 17
|29
|5.
|18
|9
|2
|7
|37 - 31
|29
|6.
|18
|8
|5
|5
|34 - 26
|29
|7.
|18
|8
|5
|5
|26 - 19
|29
|8.
|18
|5
|7
|6
|20 - 28
|22
|9.
|18
|6
|3
|9
|17 - 21
|21
|10.
|18
|3
|3
|12
|15 - 39
|12
|11.
|0:0
|18
|0
|7
|11
|13 - 36
|7
|12.
|18
|0
|4
|14
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|8
|6
|2
|0
|21 - 7
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|8.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|9.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|11.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|22 - 7
|22
|2.
|0:0
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|8.
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|10 - 21
|5
|10.
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|11.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6