Тур: 18. Стадион: Антон Малатинский.
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаLukas Simko
43' Желтая карточкаКарасюк Роман
1:0
45' ГолЖелькович Адриан
48' Желтая карточкаАзанго Филип
90'+4
Ход матча
5'
43'
45'
1:0
48'
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
77
Фрелих
Жига
17
Вашко
Филип
12
Franck
Bahi
20
Яношик
Лукаш
55
Artur
Musak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
20 Осени АзизНападающий
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
-
20 Яношик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Artur MusakПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Спартак Трнава
Михаловце
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.91
1.8
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.1
0.91
Среднее время на гол
81
99
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.33
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.33
|Дюриш Михал
|5
|0.28
|Баинович Филип
|4
|0.22
|Желькович Адриан
|3
|0.17
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.17
|Офори Келвин
|2
|0.11
|Даниэл Эрик
|1
|0.06
|Стефаник Самуэль
|1
|0.06
|Ристовски Милан
|1
|0.06
|Бернат Ян
|1
|0.06
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.06
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|6 (1)
|0.33
|Ван Кессел Гино
|2
|0.11
|Issa Adekunle
|2
|0.11
|Марьянович Саша
|1
|0.06
|Магда Даниэль
|1
|0.06
|Daniel Pavuk
|1
|0.06
|Stanislav Danko
|0
|0
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Даниэл Эрик
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|5
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Issa Adekunle
|3
|0
|Жофчак Игор
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Карасюк Роман
|2
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Ван Кессел Гино
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Вашко Филип
|2
|0
|Lukas Simko
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
8
Спартак Трнава
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Михаловце
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
15
Упущенные победы
15
2
Спартак Трнава
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Михаловце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
15
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
7
18
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
5
33%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90
Пропущено
9
17
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
4
24%
76-90
Забито
29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
4
14%
1
7%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
5
17%
4
27%
31-45
9
31%
2
13%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
4
14%
3
20%
76-90
Пропущено
16
35
5 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 15
0
0%
6
17%
1-15
1
6%
9
26%
16-30
4
25%
7
20%
31-45
4
25%
2
6%
46-60
4
25%
3
9%
61-75
3
19%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4
Михаловце
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0
Результаты матчей
Спартак Трнава
Михаловце
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
45
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
54
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
108
99
216
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|4
|1
|43 - 14
|43
|2.
|18
|12
|2
|4
|37 - 23
|38
|3.
|18
|11
|3
|4
|28 - 17
|36
|4.
|0:0
|18
|8
|6
|4
|26 - 17
|30
|5.
|18
|9
|2
|7
|37 - 31
|29
|6.
|18
|8
|5
|5
|34 - 26
|29
|7.
|18
|8
|5
|5
|26 - 19
|29
|8.
|18
|5
|7
|6
|20 - 28
|22
|9.
|18
|6
|3
|9
|17 - 21
|21
|10.
|18
|3
|3
|12
|15 - 39
|12
|11.
|18
|0
|6
|12
|13 - 37
|6
|12.
|18
|0
|4
|14
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|0:0
|9
|6
|3
|0
|21 - 7
|21
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|4.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|8.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|9.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|11.
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|22 - 7
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|8 - 7
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|8.
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|10 - 21
|5
|10.
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|11.
|9
|0
|2
|7
|7 - 19
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6