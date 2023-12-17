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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Спартак Трнава
1:0
Конец матча
Михаловце
0'
5' Желтая карточка
Lukas Simko
43' Желтая карточка
Карасюк Роман
1:0
45' Гол
Желькович Адриан
48' Желтая карточка
Азанго Филип
90'+4
71
Такач
Доминик
6
Прохазка
Роман
3
Дурик
Андрей
26
Коша
Себастьян
18
Шулек
Мартин
27
Бернат
Ян
80
Желькович
Адриан
28
Буката
Мартин
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
77
Фрелих
Жига
2
Lukas
Simko
17
Вашко
Филип
66
Беднар
Мартин
12
Franck
Bahi
20
Яношик
Лукаш
91
Карасюк
Роман
8
Yushi
Shimamura
55
Artur
Musak
93
Ван
Кессел
Гино
9
Matus
Marcin
Спартак Трнава
4-3-3
Михаловце
4-4-2

История личных встреч

Спартак Трнава
Михаловце

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:4
С
4:1
К
2:2
С
0:4
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.91
1.8

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.1
0.91

Среднее время на гол

81
99

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.33

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 6 0.33
Дюриш Михал 5 0.28
Баинович Филип 4 0.22
Желькович Адриан 3 0.17
Джуричин Марко 3 (1) 0.17
Офори Келвин 2 0.11
Даниэл Эрик 1 0.06
Стефаник Самуэль 1 0.06
Ристовски Милан 1 0.06
Бернат Ян 1 0.06
Компан-Брезник Миха 1 0.06
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 6 (1) 0.33
Ван Кессел Гино 2 0.11
Issa Adekunle 2 0.11
Марьянович Саша 1 0.06
Магда Даниэль 1 0.06
Daniel Pavuk 1 0.06
Stanislav Danko 0 0
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Желькович Адриан 2 1
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Дюриш Михал 2 0
Прохазка Роман 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
Даниэл Эрик 1 0
Коша Себастьян 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 5 0
Franck Bahi 4 0
Issa Adekunle 3 0
Жофчак Игор 2 0
Марьянович Саша 2 0
Карасюк Роман 2 0
Matus Marcin 2 0
Ван Кессел Гино 2 0
Ержабек Михал 2 0
Вашко Филип 2 0
Lukas Simko 2 0
Peter Struhar 1 0
Беднар Мартин 1 0
Stanislav Danko 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Фрелих Жига 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Михаловце
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
8
Спартак Трнава
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Михаловце
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
15

Упущенные победы

15
2
Спартак Трнава
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Михаловце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
15

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
3
21%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90

Пропущено

7
18
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
5
33%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
1
14%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
4
24%
76-90

Забито

29
15
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
4
14%
1
7%
1-15
2
7%
3
20%
16-30
5
17%
4
27%
31-45
9
31%
2
13%
46-60
5
17%
2
13%
61-75
4
14%
3
20%
76-90

Пропущено

16
35
5 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 15
0
0%
6
17%
1-15
1
6%
9
26%
16-30
4
25%
7
20%
31-45
4
25%
2
6%
46-60
4
25%
3
9%
61-75
3
19%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Лудогорец - Спартак Трнава 4:0 Михаловце - Спартак Трнава 3:4
Михаловце
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Локомотива Девинска-Нова-Вес - Михаловце 0:3 Михаловце - Тренчин 0:0 Слован Братислава - Михаловце 5:1 ДАК - Михаловце 2:1 ФКМ Нове-Замкы - Михаловце 1:4 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Михаловце - Жилина 1:1 Ружомберок - Михаловце 0:0 МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1 Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Михаловце

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
4
5
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
10
8
9
9
1.5
2
16
3
15
2.5
1
17
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 18 13 4 1 43 - 14 43
2.
Жилина
 18 12 2 4 37 - 23 38
3.
Спартак Трнава
 18 11 3 4 28 - 17 36
4.
ДАК
 0:0 18 8 6 4 26 - 17 30
5.
Железярне Подбрезова
 18 9 2 7 37 - 31 29
6.
Дукла Банска-Бистрица
 18 8 5 5 34 - 26 29
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 18 5 7 6 20 - 28 22
9.
Скалица
 18 6 3 9 17 - 21 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 18 0 6 12 13 - 37 6
12.
Злате Моравце
 18 0 4 14 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 0:0 9 6 3 0 21 - 7 21
3.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
4.
ДАК
 0:0 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
6.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
7.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
ДАК
 0:0 9 3 4 2 8 - 7 13
6.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 9 0 2 7 7 - 19 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • 46'
    Карасюк Роман уходит с поля. Ержабек Михал выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Азанго Филип сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Желькович Адриан бьет в цель!
  • 43'
    Карасюк Роман получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Artur Musak уходит с поля. Daniel Pavuk выходит вместо него
  • 23'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • 5'
      Lukas Simko получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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