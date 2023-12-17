Тур: 18. Стадион: Народны (Тегельне Поле).
2:1
Второй тайм: 90+'
0'
19' Желтая карточкаКаша Филип
1:0
24' ГолТолич Марко
1:1
44' ГолТруса Матей
55' Желтая карточкаЛоват Лукас
59' Желтая карточкаКуцка Юрай
2:1
61' ГолТолич Марко
76' Желтая карточкаТолич Марко
87' Желтая карточкаРамадан Аммар
Ход матча
19'
24'
1:0
44'
1:1
55'
59'
61'
2:1
76'
87'
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
24
Толич
Марко
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
25 Пощек ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Реджич ДамирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Слован Братислава
ДАК
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
36 матчей
50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
36.1%
22.2%
15 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.59
1.37
Среднее время на гол
56
65
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.32
0.82
Среднее время на гол
68
109
Всего голов
52
40
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|9 (2)
|0.5
|Стрелец Давид
|8
|0.44
|Барсегян Тигран
|7 (1)
|0.39
|Толич Марко
|6
|0.33
|Марчелли Нино
|5
|0.28
|Куцка Юрай
|2
|0.11
|Пощек Лукаш
|1
|0.06
|Змрхаль Яромир
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.06
|Кашия Гурам
|1
|0.06
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.06
|Абубакари Малик
|1
|0.06
|Вайсс Владимир
|0
|0
|Виммер Кевин
|0
|0
|Байрич Кенан
|0
|0
|Лихи Филип
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.28
|Fernand Goure
|3
|0.17
|Труса Матей
|3
|0.17
|Гаврич Желько
|3
|0.17
|Чермак Алеш
|2
|0.11
|Крстович Никола
|2
|0.11
|Bartol Barisic
|2
|0.11
|Качер Мирослав
|1
|0.06
|Рамадан Аммар
|1
|0.06
|Mark Csinger
|1
|0.06
|Веселовски Доминик
|1
|0.06
|Грушковски Конрад
|1
|0.06
|Zoran Zahradnik
|1
|0.06
|Milan Vitalis
|1
|0.06
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барсегян Тигран
|4
|0
|Толич Марко
|2
|1
|Кашия Гурам
|3
|0
|Ловат Лукас
|3
|0
|Канкава Джаба
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Куцка Юрай
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Агбо Уче
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Пощек Лукаш
|1
|0
|Змрхаль Яромир
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Лихи Филип
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Димун Милан
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Герц Кристиан
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Fernand Goure
|1
|0
|Milan Vitalis
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Слован Братислава
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
20
17
Слован Братислава
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
ДАК
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
20
8
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
20%
1
13%
1-15
4
20%
3
38%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
4
20%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
1
5%
2
11%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
41
26
20 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
5
12%
3
12%
1-15
8
20%
6
23%
16-30
7
17%
5
19%
31-45
10
24%
4
15%
46-60
4
10%
4
15%
61-75
7
17%
4
15%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
5
31%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2
Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1
Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0
Результаты матчей
Слован Братислава
ДАК
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
35
45
26
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
72
26
36
17
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
143
710
611
512
413
116
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|18
|14
|3
|1
|45 - 15
|45
|2.
|18
|12
|2
|4
|37 - 23
|38
|3.
|18
|11
|3
|4
|28 - 17
|36
|4.
|18
|9
|2
|7
|37 - 31
|29
|5.
|18
|8
|5
|5
|34 - 26
|29
|6.
|1:2
|18
|8
|5
|5
|27 - 19
|29
|7.
|18
|8
|5
|5
|26 - 19
|29
|8.
|18
|5
|7
|6
|20 - 28
|22
|9.
|18
|6
|3
|9
|17 - 21
|21
|10.
|18
|3
|3
|12
|15 - 39
|12
|11.
|18
|0
|6
|12
|13 - 37
|6
|12.
|18
|0
|4
|14
|10 - 34
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|2:1
|9
|7
|2
|0
|23 - 8
|23
|3.
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|4.
|1:2
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|9
|5
|2
|2
|19 - 15
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|8.
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|9.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|10.
|9
|2
|2
|5
|7 - 18
|8
|11.
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|9
|0
|3
|6
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|7
|1
|1
|22 - 7
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|4.
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|9
|4
|0
|5
|18 - 16
|12
|6.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|8.
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|10 - 21
|5
|10.
|9
|1
|1
|7
|8 - 21
|4
|11.
|9
|0
|2
|7
|7 - 19
|2
|12.
|9
|0
|1
|8
|4 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6