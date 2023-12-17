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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Слован Братислава
2:1
Конец матча
ДАК
0'
19' Желтая карточка
Каша Филип
1:0
24' Гол
Толич Марко
1:1
44' Гол
Труса Матей
55' Желтая карточка
Ловат Лукас
59' Желтая карточка
Куцка Юрай
2:1
61' Гол
Толич Марко
76' Желтая карточка
Толич Марко
87' Желтая карточка
Рамадан Аммар
90'+7
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
12
Байрич
Кенан
6
Виммер
Кевин
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
24
Толич
Марко
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
77
Чаврич
Александр
8
Змрхаль
Яромир
41
Попович
Александар
78
Пинту
Алекс
25
Каша
Филип
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
8
Димун
Милан
7
Чермак
Алеш
27
Milan
Vitalis
77
Грушковски
Конрад
46
Труса
Матей
17
Андзуана
Иоан
Слован Братислава
4-3-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Слован Братислава
ДАК

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

36 матчей

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

36.1%
44.4%
19.5%
13 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
36.1%
22.2%
15 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
1:3
С
2:0
С
5:2
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:2
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2

Голы

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.59
1.37

Среднее время на гол

56
65

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.32
0.82

Среднее время на гол

68
109

Всего голов

52
40

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
15
Больше 42%
Меньше 58%
21
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
81

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 9 (2) 0.5
Стрелец Давид 8 0.44
Барсегян Тигран 7 (1) 0.39
Толич Марко 6 0.33
Марчелли Нино 5 0.28
Куцка Юрай 2 0.11
Пощек Лукаш 1 0.06
Змрхаль Яромир 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Кашия Гурам 1 0.06
Блэкмэн Сезар 1 0.06
Абубакари Малик 1 0.06
Вайсс Владимир 0 0
Виммер Кевин 0 0
Байрич Кенан 0 0
Лихи Филип 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 5 0.28
Fernand Goure 3 0.17
Труса Матей 3 0.17
Гаврич Желько 3 0.17
Чермак Алеш 2 0.11
Крстович Никола 2 0.11
Bartol Barisic 2 0.11
Качер Мирослав 1 0.06
Рамадан Аммар 1 0.06
Mark Csinger 1 0.06
Веселовски Доминик 1 0.06
Грушковски Конрад 1 0.06
Zoran Zahradnik 1 0.06
Milan Vitalis 1 0.06
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Герц Кристиан 0 0
Пинту Алекс 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толич Марко 3 1
Барсегян Тигран 4 0
Кашия Гурам 3 0
Ловат Лукас 3 0
Канкава Джаба 2 0
Байрич Кенан 2 0
Блэкмэн Сезар 2 0
Куцка Юрай 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Агбо Уче 1 0
Борян Милан 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Змрхаль Яромир 1 0
Стрелец Давид 1 0
Лихи Филип 1 0
Абубакари Малик 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Труса Матей 4 0
Каша Филип 2 1
Димун Милан 3 0
Mark Csinger 3 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Герц Кристиан 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Bartol Barisic 0 1
Попович Александар 1 0
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Fernand Goure 1 0
Milan Vitalis 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
3
Слован Братислава
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
ДАК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

20
17
Слован Братислава
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
ДАК
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

24
20

Голы по времени матча

Забито

22
9
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
18%
1
11%
1-15
5
23%
3
33%
16-30
3
14%
2
22%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
2
9%
1
11%
61-75
4
18%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
1
5%
2
11%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
6
29%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
30%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

43
27
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
1 Не забивали 5
5
12%
3
11%
1-15
9
21%
6
22%
16-30
7
16%
6
22%
31-45
10
23%
4
15%
46-60
5
12%
4
15%
61-75
7
16%
4
15%
76-90

Пропущено

17
19
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
2
12%
3
16%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
3
18%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Слован Братислава - Олимпия Любляна 1:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Клаксвик - Слован Братислава 1:2
Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1
Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Кошице 5:2 Михаловце - ДАК 0:0

Результаты матчей

Слован Братислава
ДАК

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
5
4
3
6
2.5
4
5
2
7
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
7
2
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
5
15
3
1.5
7
11
6
12
2.5
5
13
4
14
3.5
1
17
2
16
4.5
1
17
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 18 14 3 1 45 - 15 45
2.
Жилина
 18 12 2 4 37 - 23 38
3.
Спартак Трнава
 18 11 3 4 28 - 17 36
4.
Железярне Подбрезова
 18 9 2 7 37 - 31 29
5.
Дукла Банска-Бистрица
 18 8 5 5 34 - 26 29
6.
ДАК
 18 8 5 5 27 - 19 29
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 18 5 7 6 20 - 28 22
9.
Скалица
 18 6 3 9 17 - 21 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 18 0 6 12 13 - 37 6
12.
Злате Моравце
 18 0 4 14 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 9 7 2 0 23 - 8 23
3.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
4.
ДАК
 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
6.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
7.
Спартак Трнава
 9 5 1 3 13 - 8 16
8.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
6.
ДАК
 9 3 3 3 9 - 9 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 9 0 2 7 7 - 19 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
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Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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