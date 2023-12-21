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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Брисбен Роар
0:3
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
11' Желтая карточка
Армиенто Карло
0:1
27' Гол
Marco Tulio1
0:2
56' Гол
Торрес Анхель
89' Желтая карточка
Jacob Farrell
0:3
90' Гол
Торрес Анхель
90'+9
1
Фрик
Мэклин
19
Хинджерт
Джек
27
Трюин
Кай
5
Олдред
Том
35
Louis
Zabala
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
10
Милеуснич
Никола
12
Гомулка
Тарас
17
Армиенто
Карло
16
Thomas
Waddingham
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
16
Harrison
Steele
6
Балар
Максимильен
10
Marco
Tulio1
4
Нисбет
Джошуа
11
Торрес
Анхель
9
Куол
Алоу
Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс

31 матч

83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед

44 матча

59.1%
18.2%
22.7%
26 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
18 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.7%
38.6%
13.7%
21 победа 17 ничьих 6 побед

История матчей

1:2
4:1
1:2
0:2
2:1
0:0
0:4
1:0
0:1
2:0
КФ
2:2
3:5
1:1
1:1
1:0
1:2
0:0
5:1
1:2
0:1
4:0
0:1
2:1
6:1
0:2
3:3
0:2
0:1
1:0
2:2
2:1
2:3
2:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:3
ХАЛ
1:5
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:3
ХАЛ
0:3
ХАЛ
1:0

Голы

Всего голов

36
46

Голов в среднем за матч

1.64
2.09

Среднее время на гол

55
43

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.23
0.95

Среднее время на гол

73
94

Всего голов

63
67

Голов в среднем за матч

1.43
1.52

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

62
59

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Ши Джеймс 4 (2) 0.44
Милеуснич Никола 3 0.33
Хор Генри 3 0.33
Беренгер Флорен 2 0.22
Thomas Waddingham 1 0.11
Хинджерт Джек 1 0.11
Jez Lofthouse 1 0.11
Joe Caletti 0 0
Antonee Burke-Gilroy 0 0
Трюин Кай 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 6 (1) 0.67
Куол Алоу 3 0.33
Marco Tulio1 2 0.22
Brian Kaltak 2 0.22
Роу Сторм 1 0.11
Даниель Холл 1 0.11
William Wilson 1 0.11
Jing Lual 1 0.11
Нисбет Джошуа 0 0
Смит Ноа 0 0
Балар Максимильен 0 0
Jacob Farrell 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joe Caletti 1 1
О'Ши Джеймс 2 0
Невилл Скотт 2 0
Jez Lofthouse 2 0
Хинджерт Джек 1 0
Олдред Том 1 0
Милеуснич Никола 1 0
Antonee Burke-Gilroy 1 0
Армиенто Карло 1 0
Фрик Мэклин 1 0
Louis Zabala 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jacob Farrell 2 1
Christian Theoharous 2 0
Куол Алоу 2 0
Mikael Rodrigues Brito 2 0
Балар Максимильен 2 0
Торрес Анхель 0 1
Harrison Steele 0 1
Роу Сторм 1 0
Brian Kaltak 1 0
Нисбет Джошуа 1 0
Marco Tulio1 1 0
Смит Ноа 1 0
William Wilson 1 0

Результаты матчей

Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
9
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Централ Кост Маринерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
5
33%
4
24%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

15
15
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
40%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2
Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3

Результаты матчей

Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс

Точный счет

0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
5
4
1
8
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 8 5 2 1 13 - 7 17
2.
Мельбурн Виктори
 8 4 4 0 19 - 11 16
3.
Вестерн Сидней Уондерерс
 8 4 3 1 16 - 8 15
4.
Макартур
 8 4 3 1 14 - 12 15
5.
Брисбен Роар
 9 4 2 3 15 - 15 14
6.
Мельбурн Сити
 8 3 2 3 13 - 16 11
7.
Централ Кост Маринерс
 9 3 2 4 17 - 15 11
8.
Аделаида Юнайтед
 8 3 1 4 17 - 14 10
9.
Ньюкасл Джетс
 8 2 3 3 14 - 16 9
10.
ФК Сидней
 8 2 0 6 8 - 16 6
11.
Вестерн Юнайтед
 8 2 0 6 5 - 17 6
12.
Перт Глори
 8 1 2 5 11 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерн Сидней Уондерерс
 5 3 1 1 11 - 4 10
2.
Веллингтон Феникс
 4 3 0 1 8 - 6 9
3.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 10 - 5 8
4.
Макартур
 5 2 2 1 7 - 8 8
5.
Брисбен Роар
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Централ Кост Маринерс
 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Аделаида Юнайтед
 4 2 0 2 10 - 7 6
8.
Мельбурн Сити
 4 1 2 1 9 - 8 5
9.
Перт Глори
 3 1 1 1 5 - 4 4
10.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 3 - 6 3
11.
ФК Сидней
 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Ньюкасл Джетс
 3 0 2 1 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Мельбурн Виктори
 4 2 2 0 9 - 6 8
3.
Макартур
 3 2 1 0 7 - 4 7
4.
Ньюкасл Джетс
 5 2 1 2 10 - 10 7
5.
Брисбен Роар
 5 2 1 2 8 - 9 7
6.
Мельбурн Сити
 4 2 0 2 4 - 8 6
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Аделаида Юнайтед
 4 1 1 2 7 - 7 4
9.
Централ Кост Маринерс
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
ФК Сидней
 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Вестерн Юнайтед
 4 1 0 3 2 - 11 3
12.
Перт Глори
 5 0 1 4 6 - 11 1
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 12 (1)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 7
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 6 (2)
Перт Глори Таггарт Адам 5 (1)
Аделаида Юнайтед Клаф Зак 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 4
Макартур Беккас Кирин 4
Макартур Аспропотамитис Джонатан 4
Перт Глори Кутрумбис Джон 4
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
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      Армиенто Карло уходит с поля. Jez Lofthouse выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 27'
      Роу Сторм сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Marco Tulio бьет в цель!
    • 12'
      Армиенто Карло получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Армиенто Карло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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