Тур: 9. Стадион: Kayo Stadium.
0:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаАрмиенто Карло
0:1
27' ГолMarco Tulio1
0:2
56' ГолТоррес Анхель
89' Желтая карточкаJacob Farrell
0:3
90' ГолТоррес Анхель
90'+9
Ход матча
11'
27'
0:1
56'
0:2
89'
90'
0:3
Прогноз на матч от Liveresult
27
Трюин
Кай
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
10
Marco
Tulio1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Matt ActonВратарь
-
-
-
-
18 Shae Cahill
-
22 Alex Parson
-
-
Главный тренер: Росс Алоизи
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Marco Tulio1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
17 Jing Lual
-
26 Brad Tapp
-
33 Nathan Paull
-
-
Главный тренер: Mark Jackson
История личных встреч
Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс
31 матч
83.9%
16.1%
26 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.1%
19.4%
22.5%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 6 побед
44 матча
59.1%
18.2%
22.7%
26 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
18 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.7%
38.6%
13.7%
21 победа 17 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
46
Голов в среднем за матч
1.64
2.09
Среднее время на гол
55
43
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.23
0.95
Среднее время на гол
73
94
Всего голов
63
67
Голов в среднем за матч
1.43
1.52
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
9
Больше 20%
Меньше 80%
35
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
62
59
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Ши Джеймс
|4 (2)
|0.44
|Милеуснич Никола
|3
|0.33
|Хор Генри
|3
|0.33
|Беренгер Флорен
|2
|0.22
|Thomas Waddingham
|1
|0.11
|Хинджерт Джек
|1
|0.11
|Jez Lofthouse
|1
|0.11
|Joe Caletti
|0
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|0
|0
|Трюин Кай
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|6 (1)
|0.67
|Куол Алоу
|3
|0.33
|Marco Tulio1
|2
|0.22
|Brian Kaltak
|2
|0.22
|Роу Сторм
|1
|0.11
|Даниель Холл
|1
|0.11
|William Wilson
|1
|0.11
|Jing Lual
|1
|0.11
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|Смит Ноа
|0
|0
|Балар Максимильен
|0
|0
|Jacob Farrell
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joe Caletti
|1
|1
|О'Ши Джеймс
|2
|0
|Невилл Скотт
|2
|0
|Jez Lofthouse
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|Олдред Том
|1
|0
|Милеуснич Никола
|1
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|1
|0
|Армиенто Карло
|1
|0
|Фрик Мэклин
|1
|0
|Louis Zabala
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jacob Farrell
|2
|1
|Christian Theoharous
|2
|0
|Куол Алоу
|2
|0
|Mikael Rodrigues Brito
|2
|0
|Балар Максимильен
|2
|0
|Торрес Анхель
|0
|1
|Harrison Steele
|0
|1
|Роу Сторм
|1
|0
|Brian Kaltak
|1
|0
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Marco Tulio1
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|William Wilson
|1
|0
Результаты матчей
Брисбен Роар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Централ Кост Маринерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Брисбен Роар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Централ Кост Маринерс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
5
9
Брисбен Роар
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Централ Кост Маринерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
50%
3
38%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
15
17
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
5
33%
4
24%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
15
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
6
40%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 0:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 5:2 Брисбен Роар - ФК Сидней 3:0 Макартур - Брисбен Роар 1:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Найтс - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 4:2 Сидней Юнайтед 58 - Брисбен Роар 0:5 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:3 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Брисбен Роар - ФК Сидней 0:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 2:2 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:0 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 4:1 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 3:3 Сталлион Лагуна - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:2
Централ Кост Маринерс - Теренггану 1:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 3:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 1:2 Бали Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 2:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 1:2 Централ Кост Маринерс - Бали Юнайтед 6:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:0 Централ Кост Маринерс - Сталлион Лагуна 9:1 Теренггану - Централ Кост Маринерс 1:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 1:4 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Результаты матчей
Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брисбен Роар
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
54
18
45
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|12 (1)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|7
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|6 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|5 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Клаф Зак
|4 (3)
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|4
|Макартур
|Беккас Кирин
|4
|Макартур
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|Перт Глори
|Кутрумбис Джон
|4
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1 2